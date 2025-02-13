晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》大型災害發生時 遠離現場不要圍觀

我們可以想像：假設一個傷患就需要一台救護車與兩個救護人員，那麼遇到戰爭這類的大型災難，現場會需要多少台救護車跟救護人員、又需要多少大型醫院的配合？
黑熊學院

黑熊學院

2025/02/13 20:00

◎黑熊學院

0213稍早發生台中新光三越氣爆事件，目前已傳出多人傷亡。

氣爆發生的現場往往十分混亂，此時如為一般民眾，一定要遵循以下原則：

1.迅速離開現場，不要逗留。

2.留意「急性壓力反應」：

氣爆發生的現場往往十分混亂，如為一般民眾，一定要遵循以下原則。（取自貼文）氣爆發生的現場往往十分混亂，如為一般民眾，一定要遵循以下原則。（取自貼文）

人在目睹或遭遇重大事件時，可能會出現「急性壓力反應」，出現麻木、對周遭環境無反應，呼吸速率、心跳過高等情形。

如果看到有人有這樣的症狀，我們可以嘗試幫助他，例如：表明身份並願意協助他，讓他恢復反應能力，進而引領他離開現場。

3.絕對不要在附近圍觀：以免現場再發生爆炸、起火或其他物品掉落造成二次傷害

4.快速離開：避免阻礙現場警消進行救護、救援，及妨礙警消進出的動線。

這類大型災害事件，往往需要大量警消醫護量能。

在承平時期，我們或許有足夠人力可以前往支援；然而若遇到戰爭或恐怖攻擊，救護人員一定分身乏術。

我們可以想像：假設一個傷患就需要一台救護車與兩個救護人員，那麼遇到戰爭這類的大型災難，現場會需要多少台救護車跟救護人員、又需要多少大型醫院的配合？

我們常說：「戰爭不是少數人的事」，這更包括提升個人醫療知識。

檢傷分類流程。（取自貼文）檢傷分類流程。（取自貼文）

一般民眾若行有餘力，可以考慮進修相關急救證照，例如：

・BLS（基礎救命術）
・BTLS（基礎創傷救命術）
・EMT（緊急救護技術員）
・TECC/TCCC （戰術戰傷救護）
・野外急救...等證照。

以EMT為例，就能夠學習「檢傷分類」知識（可見留言圖片示意）：

綠色：可行走（可自行脫困）
■黑色：暢通呼吸道後仍沒有呼吸（已死亡）
紅色：呼吸大於30次、微血管充填大於兩秒、無法聽從指令
黃色：不可行走，但沒有出現紅色症狀

一般民眾若行有餘力，可以學習CPR+AED、基礎包紮等救護知識。是意圖。（圖取自shutterstock）一般民眾若行有餘力，可以學習CPR+AED、基礎包紮等救護知識。是意圖。（圖取自shutterstock）

此外，也會學習包括CPR、使用AED、基礎包紮等救護知識。

當救護量能不足，整個國家的韌性就取決於有多少人擁有這些觀念。

整體國家的防衛能力，更不是少數單位的責任，而是依靠每一位國人


本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書