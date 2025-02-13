黑熊學院》大型災害發生時 遠離現場不要圍觀

我們可以想像：假設一個傷患就需要一台救護車與兩個救護人員，那麼遇到戰爭這類的大型災難，現場會需要多少台救護車跟救護人員、又需要多少大型醫院的配合？

◎黑熊學院

0213稍早發生台中新光三越氣爆事件，目前已傳出多人傷亡。



氣爆發生的現場往往十分混亂，此時如為一般民眾，一定要遵循以下原則：



1.迅速離開現場，不要逗留。



2.留意「急性壓力反應」：



氣爆發生的現場往往十分混亂，如為一般民眾，一定要遵循以下原則。（取自貼文）

人在目睹或遭遇重大事件時，可能會出現「急性壓力反應」，出現麻木、對周遭環境無反應，呼吸速率、心跳過高等情形。



如果看到有人有這樣的症狀，我們可以嘗試幫助他，例如：表明身份並願意協助他，讓他恢復反應能力，進而引領他離開現場。



3.絕對不要在附近圍觀：以免現場再發生爆炸、起火或其他物品掉落造成二次傷害



4.快速離開：避免阻礙現場警消進行救護、救援，及妨礙警消進出的動線。



這類大型災害事件，往往需要大量警消醫護量能。



在承平時期，我們或許有足夠人力可以前往支援；然而若遇到戰爭或恐怖攻擊，救護人員一定分身乏術。



我們可以想像：假設一個傷患就需要一台救護車與兩個救護人員，那麼遇到戰爭這類的大型災難，現場會需要多少台救護車跟救護人員、又需要多少大型醫院的配合？



我們常說：「戰爭不是少數人的事」，這更包括提升個人醫療知識。

檢傷分類流程。（取自貼文）

一般民眾若行有餘力，可以考慮進修相關急救證照，例如：



・BLS（基礎救命術）

・BTLS（基礎創傷救命術）

・EMT（緊急救護技術員）

・TECC/TCCC （戰術戰傷救護）

・野外急救...等證照。



以EMT為例，就能夠學習「檢傷分類」知識（可見留言圖片示意）：



■綠色：可行走（可自行脫困）

■黑色：暢通呼吸道後仍沒有呼吸（已死亡）

■紅色：呼吸大於30次、微血管充填大於兩秒、無法聽從指令

■黃色：不可行走，但沒有出現紅色症狀



一般民眾若行有餘力，可以學習CPR+AED、基礎包紮等救護知識。是意圖。（圖取自shutterstock）

此外，也會學習包括CPR、使用AED、基礎包紮等救護知識。



當救護量能不足，整個國家的韌性就取決於有多少人擁有這些觀念。



整體國家的防衛能力，更不是少數單位的責任，而是依靠每一位國人。

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本文經授權轉載自黑熊學院臉書





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