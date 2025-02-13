晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

曹興誠八不居士》目無神佛 就是行走魔道- - 棒喝徐巧芯

徐巧芯曾經狂言，誰敢擋她的升官發財之路，她一定「神擋殺神、佛擋殺佛」，說得好像她有什麼通天本領。可是從她謾罵我的內容來看，她的本事不過就是扭曲事實、挑撥謾罵，鼓動仇恨而已。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/02/13 19:00

◎曹興誠

這次大罷免必須成功！理由不僅為了捍衛我們的民主自由，也為了維護台灣敬神禮佛的善良民俗，驅除藍白立委的邪惡、無恥、卑劣。

罷免不僅捍衛民主自由，也維護台灣敬神禮佛的善良民俗，驅除藍白立委的邪惡、無恥、卑劣。 （圖擷自threads）罷免不僅捍衛民主自由，也維護台灣敬神禮佛的善良民俗，驅除藍白立委的邪惡、無恥、卑劣。 （圖擷自threads）

選民和立委之間，是委任關係。選民認為立委違背了職務，要求解除委任，就是罷免；這是民主社會公民天經地義的權力。

面臨解除委任，立委不趕緊去說明他們在立法工作上的成果，卻立刻跳起來咒罵、恐嚇想罷免他們的選民，這是移轉焦點，挑撥仇恨，對支持者進行仇恨動員。其動機、手段，都很邪惡卑劣；而其中代表人物就是徐巧芯。

徐巧芯曾經狂言，誰敢擋她的升官發財之路，她一定「神擋殺神、佛擋殺佛」，說得好像她有什麼通天本領。可是從她謾罵我的內容來看，她的本事不過就是扭曲事實、挑撥謾罵，鼓動仇恨而已。俗話說，「一皮天下無難事」，一個人只要展示出無底限的邪惡卑劣，搞得自己臭不可聞，確實神佛也可能掩鼻而走。

昔日痛譙傅崐萁「國民黨的病毒」。去年徐巧芯（前中黑衣女）公開撲倒在傅的懷（白衣者）中，乾嚎假哭了三十秒，公開向「病毒」徹底投誠。（資料照）昔日痛譙傅崐萁「國民黨的病毒」。去年徐巧芯（前中黑衣女）公開撲倒在傅的懷（白衣者）中，乾嚎假哭了三十秒，公開向「病毒」徹底投誠。（資料照）

2023年，徐巧芯在爭取立委黨內提名的時候，怕傅崐萁給她的選情帶來不利的影響，痛罵傅崐萁是「病毒」。但2024年她選上立委以後，發現傅崐萁是中共敕封的立院頭目，於是找機會在眾目睽睽之下，撲倒在傅的懷中，乾嚎假哭了三十秒，公開向「病毒」徹底投誠。

把趨炎附勢、見利忘義，展示得這麼無恥、露骨，徐巧芯絕不輸給任何她的藍白立委同僚。

在造謠抹黑方面，徐巧芯說，我曾經放棄中華民國國籍，是「叛國」，是「背骨仔」。她不知道，台灣移民到海外的「台僑」，累計有一百八十萬人。只為了表示她才「愛國」，把我們的海外台僑全部貶爲「叛國的背骨仔」，其中還包括他的老長官馬英九的眾多親人。如此大規模的抹黑謾罵，確實只有行走魔道的人才做得出來。

現在的北韓，和以前的東德，對想逃離國境的人都是「殺無赦」。徐巧芯是不是也來立個法，限制台灣人移民海外呢？

我當年移民新加坡的理由，說出來會讓所有抹黑我的人慚愧。這個下次再說。

從現在開始，我會逐步拆解徐巧芯的邪惡密碼，以及藍白立委投共賣台的種種劣蹟。

老道下山，降魔除妖！後續精彩內容，敬請大家拭目以待。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書