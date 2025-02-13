曹興誠八不居士》目無神佛 就是行走魔道- - 棒喝徐巧芯

徐巧芯曾經狂言，誰敢擋她的升官發財之路，她一定「神擋殺神、佛擋殺佛」，說得好像她有什麼通天本領。可是從她謾罵我的內容來看，她的本事不過就是扭曲事實、挑撥謾罵，鼓動仇恨而已。

◎曹興誠

這次大罷免必須成功！理由不僅為了捍衛我們的民主自由，也為了維護台灣敬神禮佛的善良民俗，驅除藍白立委的邪惡、無恥、卑劣。

罷免不僅捍衛民主自由，也維護台灣敬神禮佛的善良民俗，驅除藍白立委的邪惡、無恥、卑劣。 （圖擷自threads）

選民和立委之間，是委任關係。選民認為立委違背了職務，要求解除委任，就是罷免；這是民主社會公民天經地義的權力。

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面臨解除委任，立委不趕緊去說明他們在立法工作上的成果，卻立刻跳起來咒罵、恐嚇想罷免他們的選民，這是移轉焦點，挑撥仇恨，對支持者進行仇恨動員。其動機、手段，都很邪惡卑劣；而其中代表人物就是徐巧芯。

徐巧芯曾經狂言，誰敢擋她的升官發財之路，她一定「神擋殺神、佛擋殺佛」，說得好像她有什麼通天本領。可是從她謾罵我的內容來看，她的本事不過就是扭曲事實、挑撥謾罵，鼓動仇恨而已。俗話說，「一皮天下無難事」，一個人只要展示出無底限的邪惡卑劣，搞得自己臭不可聞，確實神佛也可能掩鼻而走。

昔日痛譙傅崐萁「國民黨的病毒」。去年徐巧芯（前中黑衣女）公開撲倒在傅的懷（白衣者）中，乾嚎假哭了三十秒，公開向「病毒」徹底投誠。（資料照）

2023年，徐巧芯在爭取立委黨內提名的時候，怕傅崐萁給她的選情帶來不利的影響，痛罵傅崐萁是「病毒」。但2024年她選上立委以後，發現傅崐萁是中共敕封的立院頭目，於是找機會在眾目睽睽之下，撲倒在傅的懷中，乾嚎假哭了三十秒，公開向「病毒」徹底投誠。

把趨炎附勢、見利忘義，展示得這麼無恥、露骨，徐巧芯絕不輸給任何她的藍白立委同僚。

在造謠抹黑方面，徐巧芯說，我曾經放棄中華民國國籍，是「叛國」，是「背骨仔」。她不知道，台灣移民到海外的「台僑」，累計有一百八十萬人。只為了表示她才「愛國」，把我們的海外台僑全部貶爲「叛國的背骨仔」，其中還包括他的老長官馬英九的眾多親人。如此大規模的抹黑謾罵，確實只有行走魔道的人才做得出來。

現在的北韓，和以前的東德，對想逃離國境的人都是「殺無赦」。徐巧芯是不是也來立個法，限制台灣人移民海外呢？

我當年移民新加坡的理由，說出來會讓所有抹黑我的人慚愧。這個下次再說。

從現在開始，我會逐步拆解徐巧芯的邪惡密碼，以及藍白立委投共賣台的種種劣蹟。

老道下山，降魔除妖！後續精彩內容，敬請大家拭目以待。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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