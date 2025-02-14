國際先鋒》「紅牛戰略：台灣如何助美抗衡中國的長期圍堵？」

台灣應該如何應對？台灣的角色不僅是自身的存亡問題，更是美國及其盟友維持國際戰略平衡的重要因素。台灣應該成為美國在這場長期競爭中的「紅牛」（Red Bull），讓美國有足夠的動力與中國繼續抗衡。

◎ 王宏仁

近期，有兩則與台灣有關的重要國際新聞值得深入分析。第一則是英國《經濟學人》（The Economist）於2025年2月9日發表的報導，標題為〈中國驚人的攻勢翻轉世界反對台灣：70國最近已支持「中國以任何行動」奪下此島〉（China’s stunning new campaign to turn the world against Taiwan Seventy countries have recently backed “all Chinese efforts” to take the island）。

中國近18個月來積極推動外交攻勢，試圖確保全球南方國家的支持，使其對台灣的統一主張獲得國際認可。圖為中國國務院總理李強（左）去年訪問馬來西亞，首相安華（右）表示，堅定支持中國「實現國家統一」。（法新社檔案照）

該報導警告，中國近18個月來積極推動外交攻勢，試圖確保全球南方國家的支持，使其對台灣的統一主張獲得國際認可。目前，已有70個國家認可中國有權採取「一切」手段奪取台灣，這表明中國正在透過非傳統方式推動其議程，並試圖創造新的國際共識。

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第二則新聞則是關於中國國家主席習近平在美國總統川普（Donald Trump）就職後的外交策略。習近平已經與吉爾吉斯、泰國、汶萊和巴基斯坦等國的領導人會晤，並在聯合聲明中強調這些國家支持「台灣是中國不可分割的一部分」。這些國家雖然不是國際關係中的大國，但它們在聯合國仍然擁有一票，中國正透過這種方式累積國際支持，擴大在台灣問題上的外交優勢。

這兩則新聞顯示，中國正與台灣及支持台灣的民主國家進行一場長期的外交角力戰，這場戰爭並非短期的衝突，而是需要耐力與持久性的馬拉松式競爭。這場競爭的關鍵轉折點之一是2021年4月16日的美日峰會。

當時，美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相菅義偉在華盛頓發表聯合聲明，這是自1969年以來美日首次在聯合聲明中提及台灣，並強調台灣海峽的和平與穩定對國際社會至關重要。美國的這一行動無疑加劇了中國的壓力，使其意識到台灣問題已經成為全球關注的焦點，而這也促使中國加速推動其「一中政策」在國際上的影響力。

另一個令中國焦慮的因素，是美國近年來在國際社會積極澄清聯合國2758號決議（UN Resolution 2758）並未提及台灣的國際定位。該決議雖然確立了中華人民共和國在聯合國的席位，但並未將台灣劃歸中國的一部分。然而，中國長期以來試圖將2758號決議詮釋為國際社會對「台灣屬於中國」的承認，因此美國的澄清動作直接挑戰了中國的外交戰略。

日相石破茂與美國總統川普在華盛頓會晤時，出乎意料地共同重申「維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素」。（美聯社檔案照）

值得注意的是，2025年2月7日，日本首相石破茂與美國總統川普在華盛頓會晤時，出乎外界意料地共同重申「維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素」。外界普遍認為，石破茂可能會傾向加強日本與中國的關係，但這一表態顯示，日本仍然堅持美日同盟的核心立場。與此同時，川普在台灣問題上的立場仍具有不確定性，然而，這場角力戰的本質是長期的，而非取決於短期領導人的變化。

中國對美國的最大戰略優勢在於，中國的對台政策不受政黨輪替的影響，而美國則不同。美國的外交政策往往會隨著不同的政府而有所變動，例如，川普上台後是否會延續拜登政府對聯合國2758號決議的澄清行動仍然存疑。因此，中國可以持續推進其對台外交戰略，而美國則可能會受到內部政治變動的牽制。

面對這樣的情勢，台灣應該如何應對？台灣的角色不僅是自身的存亡問題，更是美國及其盟友維持國際戰略平衡的重要因素。台灣應該成為美國在這場長期競爭中的「紅牛」（Red Bull），讓美國有足夠的動力與中國繼續抗衡。特別在當前，台灣應當關注川普個人在乎的議題為何，例如，現在川普就很在意反美情緒的擴散。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在2月6日公開指控20國集團（G20）主辦國南非推動「反美」議程，並因此宣布不出席G20外長會議。這顯示出，美國當前政府對於「反美勢力」的警惕性正在升高，而中國正是當前國際社會最大的反美國家之一。

美國國務卿魯比歐。（法新社檔案照）

台灣就是要利用這一點，將中國的「一中政策」與其推動的反美敘事掛鉤，讓美國政府意識到中國試圖透過國際外交戰削弱美國影響力的行動，與其在台灣問題上的行為模式是一致的。中國一直試圖將台灣問題塑造成內政問題，並抨擊外國勢力干涉其內政。然而，事實上，台灣問題的本質是一個國際議題，台灣海峽是一個國際公共財，而中國試圖將其「私有化」的行為，正是對美國國家利益的直接挑戰。

中國或許認為透過外交戰略可以與川普進行交易，但這場馬拉松式的競爭，不僅關乎領導人的決策，更關乎國際秩序的長遠穩定。因此，台灣應當扮演美國的關鍵支撐角色，使其能夠在這場長期競爭中持續前行，而不是陷入短視的交易思維之中。



（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

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