國際先鋒》「紅牛戰略：台灣如何助美抗衡中國的長期圍堵？」

◎ 王宏仁

近期,有兩則與台灣有關的重要國際新聞值得深入分析。第一則是英國《經濟學人》(The Economist)於2025年2月9日發表的報導,標題為〈中國驚人的攻勢翻轉世界反對台灣:70國最近已支持「中國以任何行動」奪下此島〉(China’s stunning new campaign to turn the world against Taiwan Seventy countries have recently backed “all Chinese efforts” to take the island)。

中國近18個月來積極推動外交攻勢,試圖確保全球南方國家的支持,使其對台灣的統一主張獲得國際認可。圖為中國國務院總理李強(左)去年訪問馬來西亞,首相安華(右)表示,堅定支持中國「實現國家統一」。(法新社檔案照)

該報導警告,中國近18個月來積極推動外交攻勢,試圖確保全球南方國家的支持,使其對台灣的統一主張獲得國際認可。目前,已有70個國家認可中國有權採取「一切」手段奪取台灣,這表明中國正在透過非傳統方式推動其議程,並試圖創造新的國際共識。

第二則新聞則是關於中國國家主席習近平在美國總統川普(Donald Trump)就職後的外交策略。習近平已經與吉爾吉斯、泰國、汶萊和巴基斯坦等國的領導人會晤,並在聯合聲明中強調這些國家支持「台灣是中國不可分割的一部分」。這些國家雖然不是國際關係中的大國,但它們在聯合國仍然擁有一票,中國正透過這種方式累積國際支持,擴大在台灣問題上的外交優勢。

這兩則新聞顯示,中國正與台灣及支持台灣的民主國家進行一場長期的外交角力戰,這場戰爭並非短期的衝突,而是需要耐力與持久性的馬拉松式競爭。這場競爭的關鍵轉折點之一是2021年4月16日的美日峰會。

當時,美國總統拜登(Joe Biden)與日本首相菅義偉在華盛頓發表聯合聲明,這是自1969年以來美日首次在聯合聲明中提及台灣,並強調台灣海峽的和平與穩定對國際社會至關重要。美國的這一行動無疑加劇了中國的壓力,使其意識到台灣問題已經成為全球關注的焦點,而這也促使中國加速推動其「一中政策」在國際上的影響力。

另一個令中國焦慮的因素,是美國近年來在國際社會積極澄清聯合國2758號決議(UN Resolution 2758)並未提及台灣的國際定位。該決議雖然確立了中華人民共和國在聯合國的席位,但並未將台灣劃歸中國的一部分。然而,中國長期以來試圖將2758號決議詮釋為國際社會對「台灣屬於中國」的承認,因此美國的澄清動作直接挑戰了中國的外交戰略。

日相石破茂與美國總統川普在華盛頓會晤時,出乎意料地共同重申「維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素」。(美聯社檔案照)

值得注意的是,2025年2月7日,日本首相石破茂與美國總統川普在華盛頓會晤時,出乎外界意料地共同重申「維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素」。外界普遍認為,石破茂可能會傾向加強日本與中國的關係,但這一表態顯示,日本仍然堅持美日同盟的核心立場。與此同時,川普在台灣問題上的立場仍具有不確定性,然而,這場角力戰的本質是長期的,而非取決於短期領導人的變化。

中國對美國的最大戰略優勢在於,中國的對台政策不受政黨輪替的影響,而美國則不同。美國的外交政策往往會隨著不同的政府而有所變動,例如,川普上台後是否會延續拜登政府對聯合國2758號決議的澄清行動仍然存疑。因此,中國可以持續推進其對台外交戰略,而美國則可能會受到內部政治變動的牽制。

面對這樣的情勢,台灣應該如何應對?台灣的角色不僅是自身的存亡問題,更是美國及其盟友維持國際戰略平衡的重要因素。台灣應該成為美國在這場長期競爭中的「紅牛」(Red Bull),讓美國有足夠的動力與中國繼續抗衡。特別在當前,台灣應當關注川普個人在乎的議題為何,例如,現在川普就很在意反美情緒的擴散。美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)在2月6日公開指控20國集團(G20)主辦國南非推動「反美」議程,並因此宣布不出席G20外長會議。這顯示出,美國當前政府對於「反美勢力」的警惕性正在升高,而中國正是當前國際社會最大的反美國家之一。

美國國務卿魯比歐。(法新社檔案照)

台灣就是要利用這一點,將中國的「一中政策」與其推動的反美敘事掛鉤,讓美國政府意識到中國試圖透過國際外交戰削弱美國影響力的行動,與其在台灣問題上的行為模式是一致的。中國一直試圖將台灣問題塑造成內政問題,並抨擊外國勢力干涉其內政。然而,事實上,台灣問題的本質是一個國際議題,台灣海峽是一個國際公共財,而中國試圖將其「私有化」的行為,正是對美國國家利益的直接挑戰。

中國或許認為透過外交戰略可以與川普進行交易,但這場馬拉松式的競爭,不僅關乎領導人的決策,更關乎國際秩序的長遠穩定。因此,台灣應當扮演美國的關鍵支撐角色,使其能夠在這場長期競爭中持續前行,而不是陷入短視的交易思維之中。



(作者為成大政治系教授、國策研究院執行長)

