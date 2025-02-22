自由開講》公務員屆齡退休 不適合擔任要職

◎ 邱世長

近日，台南市東區區公所主秘陳俊達，榮升到大內區擔任區長，而這空缺的主秘職位，由原本安平區的戶政事務所主任吳某接任，這一切的安排，看似合情合理。

然而，吳某1月20號上任後，開始請長假，一直到退休。

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此舉被議員痛批市府的人事調度，漏洞百出。外界也傻眼，市府這場調職，「事前」沒有充分溝通嗎？鬧上新聞後，「事後」才打算另找他人去遞補嗎？

針對南市東區公所主秘報到後請休假近2個月直到退休，南市議員王家貞召開記者會，質疑為何如此荒腔走板的決定主秘人選？（記者蔡文居攝）

根據民國112年1月11日修正的《公務人員退休資遣撫卹法》第16條：公務人員之退休，分「自願退休」、「屆齡退休」及「命令退休」，吳姓公務員「依法」提出「自願退休」，在法律上站得住腳，長官不知道嗎？

主秘職位工作繁重，突然變成「有職缺，無人當」，當然不恰當！問題在這是誰的疏失？

吳姓公務員堅稱已經告知長官，她「即將」退休，是長官忽視她的聲音，堅持進行人事調度。如此說來，就是長官輕忽「現代公務員」一切「依法執行」，情與理次之。簡言之，長官若無視她的需求，後果要自行承擔！

現在當主管，的確比較辛苦。不再是一紙命令下去，公務員就自動延退，滿足長官的期待。上次勞動部的公務員，含冤自盡，讓公務員的職場文化大變，部屬不再誓死效忠長官，一切都是依法執行。

《公務人員退休資遣撫卹法》第17條：公務人員有下列情形之一者，應准其「自願退休」：「一、任職滿五年，年滿六十歲；二、任職滿二十五年。」

換句話說，符合上述兩種條件的公務員，提出退休申請，並不令人意外，長官也不能阻擋！這次，長官毫無準備，只能無奈對外道歉，這才是令人傻眼！

下次身為主管者，若有某要職，需要某位部屬去承擔，理當事前做好溝通，才不會讓這類事件重演，徒增市府之困擾！

（作者為教育工作者）

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