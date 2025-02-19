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自由開講》籲請政府善用台灣燈會 改變策略 整合觀光資源

2025/02/19 17:00

◎ 安京

台灣燈會是每年最受矚目的文化盛事之一，吸引大量的觀光客和民眾參與，有句俗諺說：「人潮即錢潮」，近幾年各地方政府積極推展觀光，例如：旅遊補助政策、舉辦國際活動、淡季行銷、爭取預算投入公共建設等，並藉由大型燈會活動將各地人潮拉攏，吸引至地方消費。

台灣燈會是每年最受矚目的文化盛事之一，吸引大量觀光客和民眾參與。圖為2025台灣燈會，主燈區全區點亮，高鐵桃園站前形成一片亮麗燈海。（記者李容萍攝）台灣燈會是每年最受矚目的文化盛事之一，吸引大量觀光客和民眾參與。圖為2025台灣燈會，主燈區全區點亮，高鐵桃園站前形成一片亮麗燈海。（記者李容萍攝）

前些日子至桃園觀光旅遊，到店品嚐美食的同時，仔細端詳店裡的一景一物都非常的用心，從客製化的木雕桌椅至牆壁上農村古樸的裝飾，皆與菜單上的佳餚相互輝映，但望向窗外不禁讓我倒盡胃口，窗外防火巷堆滿了垃圾及廢棄的鋼筋水泥；如同台灣許多觀光勝地，園區內景色宜人，園區外自然山水被破壞殆盡、歷史古蹟任其凋零、在地居住環境髒亂不堪。如果您是觀光客，還會來第二次嗎？

台灣推展地方觀光的模式，幾乎都取決於預算多寡、中央政策支持度、民間投入公共建設積極性等，如果地方政府不積極改變，最終無法根本解決人流控制及資源分配不均的問題，燈會結束後，某些地區仍苦苦等著消費人潮。

未來地方政府該如何改變既有的觀光思維？關鍵在於透過地方交通規劃及土地活化去爭取資源整合的機會，執行策略如下：

1.結合AI科技，進行市街改造計畫透過人工智慧監控和分析觀光景點交通流量，用AI引導規劃最佳觀光行駛路線，並實時推送觀光優惠或促銷信息，提高觀光客的休閒遊憩體驗。另以AI科技搭配土地活化，創造出更綠意盎然的街區景觀環境，也讓市民提前在虛擬環境中體驗市街改造後的效果，進行互動和反饋，從而避免實際施工後的問題。或透過工作假期及國際學術交換條件，創造「實驗性質」且無汙染之閒置空間藝術創作。

2025台灣燈會「科技創潮」主題燈區的「好運投手丘」，螢幕上的明星棒球員教民眾練投，系統將偵測民眾動作並拍照，登於明星球員卡，讓民眾掃碼下載留存。（記者蔡昀容攝）2025台灣燈會「科技創潮」主題燈區的「好運投手丘」，螢幕上的明星棒球員教民眾練投，系統將偵測民眾動作並拍照，登於明星球員卡，讓民眾掃碼下載留存。（記者蔡昀容攝）

2.規劃跨縣市遊憩景點串連將台灣地區（包含離島）視為一個大型觀光遊憩景點，透過每個地方淡旺季不同進行互補，將台灣打造一年四季皆可旅遊的景點。例如：將某縣市定位為歷史文化之城，主打知性觀光，消費者在認識此城市建築發展脈絡後，隔日可至鄰近縣市，進行自然賞景之旅，增強公共交通服務，導引更多觀光客在各景點暢行無阻。

（作者為自由業）

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