自由開講》徐巧芯疑盜版小物背後的隱憂

◎ 康駿銘

擋潛艦、比中指，跟隨傅崐萁在國會違憲亂政、在地方毫無建樹的徐巧芯，不但在職務上有違選民對政治人物，尤其是對年輕世代的期待，其囂張、不可一世的態度，更是社會的反面教材。在面對來勢洶洶的罷免民意，徐巧芯一邊仍然繼續「抹綠」公民團體，故技重施要把罷免塑造成「政治惡鬥」，另一邊開始收斂裝乖，走上街頭發發春聯、送送小物，企圖挽救形象。豈料，徐巧芯所贈的壓克力項鍊不僅有盜版侵權之嫌，更不諱言承認因「不想被剝兩層皮」而選擇直接從中國電商平台購入。

立委徐巧芯日前贈送民眾的壓克力項鍊被質疑有盜版侵權之嫌，她坦承因「不想被剝兩層皮」而選擇直接從中國電商平台購入。（記者陳逸寬攝）

當然，廉價中國貨有它的市場，徐小姐也有自由選擇購物平台。事實上，過往美國大選的競選小物、應援商品也有不少來自中國，甚至衍生出所謂的「義烏指數」來反映美國各陣營的選舉熱度。不過，民主共和兩黨在去年大選都喊出拒絕中國製造，加上新訂立的法規規定聯邦政府只能採購美國製造的星條旗，雖然中國製造未能在一時三刻完全被取代，但中國廠商的訂單已有顯著下降。

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而在台灣，縱使筆者不認同現行砸大錢的選舉模式，但無可否認每次選舉都會衍生一波「選舉商機」，從宣傳車到看板帆布，從面紙到扇子等，在競選期間都能為「選舉經濟鍊」帶來可觀的收入和機會，各行各業都有機會在競選期間獲利。然而，正由於所需數量龐大，而選舉經費也有限，需要量入為出，加上競選贈品有30元的金額限制，自然會有如徐巧芯這種政治人物，選擇把原先可由台灣廠商所接的訂單改為外包中國廠商。

實際上，中國官媒早在2014年時已有報導分析中國與台灣廠商在印刷、製作小物等成本上的差距有助中國成為台灣的「選舉後勤基地」，不但變相讓「選舉商機」的紅利外流到敵對國家，更有可能引起規避金額限制的疑慮、甚至讓中國有了灰色地帶來間接支持其所屬意的候選人。筆者認為，不論是選舉小物、或是宣傳印刷，都應該明令限制採用台灣廠商，不僅更易於監察金流動向，有助維持選舉公平性，也能促進本地的選舉經濟。

（作者為台灣基進國際部專員）

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