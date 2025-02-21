自由開講》台鐵公司化週年成績單：勞動權益改善還是惡化？

◎ 侯嘉偉

近期台鐵宣布票價調整，引起社會廣泛關注。台鐵票價自1995年調整後，已近30年未變動，期間物價指數上漲60.3%，票箱收入難以支應營運成本，造成經營困難。因此，台鐵董事會於2025年2月5日通過票價調整方案，平均調幅約26.8%。

票價調整後，台鐵預計客運年收入將增加47.15億元，盈餘可達2.87億元。這些新增收入，將有助於改善公司的財務狀況，進一步投入於提升服務品質與照顧員工。因此，票價調整不僅是公司財務體質改善的必要措施，也為員工權益的進一步保障提供了資源支持。

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台鐵董事會通過票價調整方案，平均調幅約26.8%，除將改善公司財務體質，也為員工權益的進一步保障提供了資源支持。（記者吳亮儀攝）

公司化滿一年，勞動權益保障穩定成長

台鐵自2024年1月1日公司化以來，已邁入第二年，這段期間在勞動權益保障方面展現了明顯的進步。根據勞動部統計的違反勞動法令數據（勞基法、性工法及職安法），可見台鐵的違規情況大幅減少。

在公司化前的三年內，違規件數分別為2011年計37件、2022年計14件、2023年計14件。然而，自台鐵公司化後，2024年的違規件數大幅下降至5件，呈現穩定且明顯的改善趨勢。這顯示出台鐵在遵循勞動法規、強化員工權益保障方面，確實做出了積極的努力，為員工打造更安全、和諧的工作環境。

深化改革 迎向更高品質的台鐵

雖然台鐵公司化後，在勞動權益方面已有顯著進展，但仍有部分聲音指出，基層員工的待遇改善幅度較為有限。因此，台鐵應持續關注員工福利，確保所有員工都能夠共享企業發展的成果。本次票價調整雖然可能增加乘客的負擔，但長期來看，有助於台鐵的財務穩定，進而提升整體服務品質與員工待遇。

未來，台鐵應繼續深化改革，不僅在經營上追求永續發展，也要確保員工有良好的工作環境，為乘客提供更安全、可靠的鐵路運輸服務，讓台鐵成為更具競爭力的公共交通運輸機構。

（作者為臺北市政府勞動局、臺灣花蓮地方法院調解委員）

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