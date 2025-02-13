自由開講》別等名人悲劇發生才重視！防疫經費不能縮減

◎ 涂醒哲



近來大S不幸因流感病逝的消息一出，流感疫苗再度獲得各界重視。根據報導，事件發生後，醫院施打疫苗的人數大幅增加，公費疫苗迅速用罄，甚至連自費疫苗也一度缺貨。這顯示出許多民眾原本未按照疾病管制署的建議，在適當時機接種疫苗，而是在事件發生後才臨時補打。這種「突發性」的疫苗熱潮，反映出台灣防疫國民教育仍有改善空間，應加強預防觀念，而非等到發生悲劇才行動。

大S因流感併發肺炎猝逝，震驚社會。（資料照，記者王文麟攝）

值得省思的是，流感疫苗的施打竟然需要透過名人的死亡來推動，這是極為遺憾的現象。政府應投入更多資源於疾病防治與宣導，確保國人能夠提前保護自身健康，而非在恐慌中補救。



防疫預算刪減的爭議



令人遺憾的是，國民黨立法委員此次刪減防疫經費，使得疾管署副署長羅一鈞不得不公開「跪求」國會支持。然而，他的發言竟被立委王鴻薇批評為「混淆視聽」，這種不尊重專業的言論令人憤慨。防疫經費的削減將影響國人健康，若因此導致未來疫病擴散，後果將不堪設想。這種決策不僅違背公共利益，更是不可接受的行為。



1998年台灣政府開始推動流感疫苗施打，最初的規劃是為高危險行為者接種，但因為過去沒有大規模接種的經驗，導致初期推動不順利。當時政府購買了約12萬劑疫苗，計畫提供給長者施打，但因民眾缺乏接種觀念，施打率極低，兩個月內僅施打了約4萬劑。



後來，我接任防疫處處長，立即召集各縣市衛生主管，透過不同策略積極推廣，成功在短短三週內將剩餘的8萬劑疫苗施打完畢，並奠定了台灣以國家力量推動流感疫苗接種的政策基礎。當時，台灣成為東亞地區第一個由政府全面推動流感疫苗接種的國家，我也被邀請去香港演講，說明台灣施打流感疫苗政策的背景與重要性。

請繼續往下閱讀...

面對藍白聯手大砍衛福部預算，疾管署副署長羅一鈞日前發文喊話「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」。（資料照）



流感疫苗的特性與施打對象



由於流感病毒每年變異，因此流感疫苗需要每年接種，不同於如麻疹等終身免疫的疫苗。流感病毒變異主要有兩種機制：



1.基因漂移（Gene Drift）：小規模變異，使病毒株逐漸改變，因此疫苗需要每年調整。

2.基因重組（Gene Shift）：較大規模的變異，通常發生在10至20年間，可能導致新型流感病毒的出現。



施打流感疫苗的主要目的是降低因流感導致的嚴重併發症與死亡，特別是在高風險族群（如老年人及有心肺疾病者）中發揮保護作用。成功把12萬劑疫苗施打完成後，我和台大醫院、台大公衞學院合作，並利用全民健保局的就診住院資料，進行了三項研究，結果顯示：



1.施打流感疫苗可減少老年人50% 的門診就醫率。

2.可降低老年人 50% 的住院率。

3.可減少 70% 的流感相關死亡率。



因此，政策的重點並非要完全防止流感流行，而是要減少併發症與死亡風險。我們將此策略稱為「成年人疫苗政策」，與兒童疫苗的目標不同。

施打流感疫苗的主要目的是降低因流感導致的嚴重併發症與死亡。（資料照）

流感疫苗施打對象與策略



流感疫苗主要針對高風險族群，例如老年人（50歲以上）、兒童及醫護人員等。這類「福利型疫苗」的重點是降低重症與死亡，而非阻止病毒流行。相較之下，兒童疫苗則屬於「防疫型疫苗」，其目標是建立群體免疫，防止疾病大規模擴散。



雖然年輕人感染流感後的死亡風險較低，但若高齡者、幼童等高風險族群接種疫苗，仍能間接減少病毒的傳播。例如：長輩施打疫苗，可降低將病毒傳染給孫子女的機率；兒童接種疫苗，也能減少傳染給父母的風險。



因此，疫苗施打不僅是個人保護，更能帶來整體社會的健康效益。我們應加強疫苗推廣，讓更多人理解防疫的重要性，提升全民的健康防護能力。



最初推動時，民眾對流感疫苗仍抱持疑慮，施打率不高。但到了第二年，因為疫苗的保護效果受到肯定，需求大增，甚至出現民眾爭相接種的情況，當時有醫療院所因此發生推擠，甚至玻璃門被撞破的事件。



為了確保疫苗供應與施打順利進行，我們確立了「老人優先施打」的政策，因為老年人屬於高風險族群，容易因流感引發肺炎或細菌性鏈球菌感染，進而導致死亡。相較之下，年輕人因流感死亡的機率極低，因此並非主要施打對象。此外，年輕人若感染流感，能夠產生自然免疫，進一步減少來年同類型病毒的傳播風險，達到間接保護效果。



流感疫苗施打的累積效果也顯示，即使有些長者第二年未接種，因為體內仍殘存部分免疫成分，仍能提供一定程度的交叉保護。這些策略的推行，使得台灣的流感疫苗接種率逐年提升，對降低流感相關死亡發揮了重要作用。

大S因流感併發肺炎猝逝，引發全台搶打流感疫苗，中市衛生所近日接種人潮大排大長龍。（記者蔡淑媛攝）

以我過去擔任衛生署和疾病管制局首長的經驗來看，防疫最困難的是做太多被批擾民，做的不夠又被批失職。例如這次名人因流感逝世的消息一出，造成原有的20萬劑疫苗大家搶打，當行政院宣布增購10萬劑，很可能疫苗進口後，流感疫情已近尾聲，又剩下一堆打不完要銷毀。

流感疫苗的施打應是長期的公共衛生策略，國內疫苗施打皆遵循衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的建議，如果有人接種疫苗後產生一些副作用也是正常的免疫反應。政府需強化疫苗宣導與教育，尤其須確保足夠的防疫預算，讓民眾能在適當時機施打疫苗，主動為自身與家人做好健康防護，而非等到名人因病逝世，才引發全民恐慌性補打。



我要在此幫忙羅一鈞副署長再度跪求國民黨立法委員諸公，不要再亂刪防疫預算，不要再殘害國人健康了。請讓台灣的防疫可以正常的、前瞻的、專業的推動，這才是全民之福。



（作者曾任衛生署長、疾病管制局長、國策顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法