曹興誠八不居士》誰是政治變色龍？

這兩年為了抗共保台，不僅中共國台辦對我高聲恐嚇，還有一堆投共份子，奉命對我不停地造謠攻擊。

◎ 曹興誠

這兩年為了抗共保台，不僅中共國台辦對我高聲恐嚇，還有一堆投共份子，奉命對我不停地造謠攻擊。

他們說我以前支持統一，現在支持獨立，是這樣嗎？

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政治變色龍馬英九，出身藍營，卻投共，還宣傳「首戰即終戰」等言論，恐嚇台灣人放棄抵抗。（資料照）

我從2000年開始，就私下建議政府向中共提出一個方案，來消弭兩岸戰爭風險。

這個方案是：

告訴中共，如想「統一」台灣，不應文攻武嚇，而應該公開提出具體條件，然後交請台灣政府，針對這些條件，舉辦公投，讓台灣人決定接不接受。如果一次不接受，隔個十年八年，可以重來，次數不限。

這個方案的好處是：

1. 不需和中共接觸、談判，可以在國際上公開提出。

2. 落實主權在民；即台灣前途，包括統獨，由台灣民意決定。

3. 讓中共了解，統一可以經由投票方式和平達成，不必文攻武嚇。

4. 可以藉此方案，向世界表明，台灣人擁有主權，因此改變國體，需要經過公民投票。台灣在統一之前，是獨立的，和中共國互不隸屬。

5. 讓國際了解，台灣有和平解決問題的誠意，中共如不接受，則可突顯中共的好戰和霸凌。

6. 提案真正的目的，不在促統，而在以公投來消除中共使用武力的藉口，希望他們最後知難而退，停止騷擾台灣。

這個方案，我在2007年總統大選前公開登報提出，建議參選的謝長廷、馬英九予以考慮。

當時陳水扁沒有搞清楚，我真正的意思不在促統，而在拒統，所以他罵我，說媽祖也不會原諒我。

最近阿扁跟我說，他當時誤會了我，還誇獎我的構想十分高明。

所以蔡歪元這類爛人，老是用當年阿扁誤會我的話來罵我，說我以前是統派，現在變獨派，是變色龍云云，根本就是扭曲事實，惡意中傷。

這個方案我持續推動到2019年，但看到中共在香港動用流氓，以棍棒無差別擊打香港民眾，我才決定放棄；因為中共的作法曝露了他們的流氓本性，不可理喻。我當時也決定了，放棄新加坡國籍和香港居留證，回台灣呼籲抗共保台。

以上是針對「政治變色龍」部分，做了澄清；看完大家應該可以了解，我真正努力過，在維護台灣主權和安全的同時，促進兩岸和平。

投共幫如馬英九、蘇起之流，天天把和平掛在嘴上，可是從來沒有把台灣的民意、主權和安全放在心上。他們講避戰，基本上就是要台灣人向中共投降。

所以真正的變色龍，是馬英九、蘇起，和一些在「匪台中天」造謠的所謂名嘴，他們出身藍營，卻投共，還要宣傳「疑美論」，「東升西降」，「國防即挑釁」、「首戰即終戰」等言論，鼓勵解放軍武力犯台，恐嚇台灣人防棄抵抗；真是虛偽狡詐、罪大惡極。

當然，最諷刺的是，這些人還天天說要「保護中華民國」。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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