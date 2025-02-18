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自由開講》恐嚇政治人物 違法亂紀

2025/02/18 11:30

◎ 常遇秋

政治人物挨批，古今中外皆然。但是，政治人物也是人，他的基本「生命權」，仍須受保障，不該被恐嚇！

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日收到恐嚇信，內容提及「柯建銘的告別式會樂意去參加」、「你去死吧！」等辱罵、恐嚇字眼，令國人目瞪口呆，難以苟同！

民進黨立法院黨團總召柯建銘近日收到恐嚇信，內容提及「柯建銘的告別式會樂意去參加」、「你去死吧！」等辱罵、恐嚇字眼。（記者王藝菘攝）民進黨立法院黨團總召柯建銘近日收到恐嚇信，內容提及「柯建銘的告別式會樂意去參加」、「你去死吧！」等辱罵、恐嚇字眼。（記者王藝菘攝）

哲學家伏爾泰有句話：「我並不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利。」

《刑法》第305條：「以加害生命、身體、…恐嚇他人，…處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」由此可見，涉嫌恐嚇立委，已經觸法。

恐嚇者，假冒署名民進黨立委「蘇巧慧」，更是「敢做不敢當」之舉，難逃法律制裁。同黨立委吳思瑤指出，她與同黨許多立委的電子郵件信箱，都收到要殺「柯建銘全家」的電子郵件。

如果恐嚇者討厭「柯建銘個人」，怎會無限上綱去牽連「柯建銘全家」？疑犯揚言將在「一個月」內把「柯建銘全家」悉數槍殺，這是要讓「柯建銘全家」一個月內都難以成眠？

《初刻拍案驚奇》曾言：「罪不及孥」！就連古代沒有「人權觀念」的時代，都知道不該牽連無辜。如今，台灣自詡是亞洲最重視「人權的國家」！政治人物不該受到死亡恐嚇！

疑犯若討厭柯建銘，是他個人的政治喜好；但寄出恐嚇信，就是犯法的行為；恐嚇到「柯建銘全家」，更是無理取鬧！至於把柯建銘及其配偶、子女個資都揭露出來，更涉及違反「個資法」。

恐嚇者如此行徑，怎可能獲得認同與支持？

（作者為教育工作者）

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