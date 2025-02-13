自由開講》請韓國瑜認清「亂法濫砍經費是因 大罷免是果」

◎ 陳啟濃

總統召集五院院長商討國政，顯見對國家局勢深切的擔憂。除了立法院，其他四院都反應，因經費受到立院刪砍，將無法順利推展業務。話都講到這個地步了，韓國瑜卻還執迷不悟。看來人民推動的大罷免，還是無法避免。

立法院長韓國瑜。（記者陳逸寬攝）

韓國瑜發表公開的聲明，只是推託給賴總統應該以黨主席的身分，勸阻黨籍同志停止發動大罷免。到現在還是把大罷免的造成，推給是民進黨在主導，韓國瑜對台灣公民的自主意識，仍然沒有任何的認知與理解。當然也可能國民黨的黑勢力，並沒有完全授權給韓國瑜做決定。

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大罷免如果是民進黨在主導，公民團體根本不用遭受任何地方政府動用公權力的阻攔，因為靠著民進黨組織的運作就能順利完成第一階段的連署。是因為大罷免都是公民團體自主性的動員，才會利用過年冒著凜冽的寒風，辛苦的在街頭遊說民眾參與連署。

雖然總統召見五院院長，其實問題的癥結還是在立法院院長，韓國瑜院長沒有自知之明，對於立法院運用多數暴力違背民意的任意通過惡法以及胡亂刪砍預算，才是引爆人民大罷免的激烈情緒。解鈴還需繫鈴人，韓國瑜應該要遊說藍白兩黨的立法委員，不該任意通過惡法，更不該大砍預算讓中央政府無法順利運作。

總統已經展現最大的寬容與回應，假如國民黨立院黨團能夠幡然醒悟體察民意，自然大罷免的公民行動會自動消退，根本不需要賴清德指示民進黨團。

回應一句韓國瑜的佛語，「亂法濫砍經費是因，大罷免是果」，如果韓國瑜有醒悟的心，就該把因果搞清楚，不要濫用佛法比喻，凡事但求諸己。

（作者為政治評論員）

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