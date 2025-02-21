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自由開講》台灣醫療體系的隱憂：高薪挖角與健保制度的結構性問題

2025/02/21 20:00

◎ 陳擷安

台灣醫療體系長期受到健保制度的影響，近來更因為外科醫師遭高薪挖角而引發熱議。台大醫院院長吳明賢公開表示，隨著健保制度實施30年，醫療生態發生巨變，急重難罕科別的醫療服務給付低廉，導致年輕醫師不願投入這些「救命科」，甚至選擇離開醫療本業。面對診所高薪挖角，年輕醫師轉投醫美行業，形成嚴重的人才流失現象。醫療體系應檢討的是整體制度，而非醫師是否經得起誘惑。此一事件突顯出台灣醫療環境的深層問題，值得社會各界深入探討。

台大醫院院長吳明賢揭露，去年台大新竹分院竟有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，呼籲正視健保制度資源錯置問題。 （記者邱芷柔攝）台大醫院院長吳明賢揭露，去年台大新竹分院竟有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，呼籲正視健保制度資源錯置問題。 （記者邱芷柔攝）

首先，外科醫師被高薪挖角的現象反映出醫療工作與報酬的不平衡。醫美診所的工作環境相對輕鬆，工時短、風險低，但報酬卻遠高於救命的外科醫師。根據吳明賢院長的說法，部分診所開出高達70萬元的月薪，遠超過公立醫院的薪資水平。這使得外科醫師面臨兩難——繼續堅守本業，接受高強度工作卻薪水不成正比的現實，或是選擇轉向更高報酬的醫美產業。這不僅影響年輕醫師的職業規劃，也使得醫療體系面臨人才流失的危機。若長期如此，未來台灣將面對醫療資源分配失衡的嚴峻挑戰。

其次，這一現象的根源可歸咎於健保制度的給付問題。台灣健保制度雖然保障全民醫療權益，但在醫療資源分配上卻存有嚴重缺陷。健保給付偏低，導致醫院難以提高醫師薪資，而高風險、高技術的外科手術報酬遠低於自費醫療項目，例如醫美或自費健檢。這使得許多醫師不得不考量經濟現實，選擇轉向收入更優渥的領域。整體醫療制度，反映出醫療產業的結構性問題：在健保制度下，辛苦救人的醫師薪資與勞動付出不成正比，導致人才流失，影響未來醫療品質。

此外，這也暴露出台灣社會對於醫療專業的認知落差。許多人認為醫師職業具備高度榮譽感，應該視救人為天職，然而現實卻是，在繁重的工時與低報酬的壓力下，醫師也需要養家活口、累積財富。社會普遍認同高薪轉職的合理性，因為沒有人會跟錢過不去。這也顯示出台灣醫療環境正面臨價值觀的轉變，過去「醫師應該無私奉獻」的觀念，正在逐漸被「工作應該得到合理報酬」的現實取代。這樣的轉變，或許能促使政府更正視醫療產業的困境，進而推動制度改革。

面對這場醫療人才流失的危機，政府與相關單位應積極檢討健保給付結構，重新評估各專業領域的薪資合理性，以確保醫療資源的穩定發展。（資料照）面對這場醫療人才流失的危機，政府與相關單位應積極檢討健保給付結構，重新評估各專業領域的薪資合理性，以確保醫療資源的穩定發展。（資料照）

面對這場醫療人才流失的危機，政府與相關單位應積極檢討健保給付結構，重新評估各專業領域的薪資合理性，以確保醫療資源的穩定發展。首先，應提升急重難罕疾病的醫療給付，讓外科、神經外科等高風險科別能獲得合理報酬，減少醫師因經濟考量離職的情況其次，應建立更具競爭力的醫院薪資制度，縮小與自費醫療的薪資落差，吸引年輕醫師留在臨床醫療體系內發展最後，政府也應推動醫療自動化與工作環境改善，減少醫師的過勞問題，提高整體醫療產業的吸引力。

台灣醫療體系正面臨嚴峻挑戰，醫師被高薪挖角的問題只是冰山一角。真正的問題在於健保制度的給付機制，使得辛苦救人的醫師薪資遠遠低於市場行情，進而導致人才外流。這不僅影響醫療品質，也將對全民健康帶來長遠的衝擊。唯有政府正視問題，全面檢討醫療體制，才能確保醫療資源的永續發展，維持台灣醫療的競爭力與優勢。

（作者為臺灣大學醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所碩士）

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