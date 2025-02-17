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自由開講》慎防中國陰謀破壞大罷免

2025/02/17 11:30

◎ 陳俊光

藍白立委先是強行通過多件毀憲亂政的法案，又亂刪預算、導致政府無法提供人民應有服務；終於引起眾怒，各地罷免行動紛起，包括原本不關心政治的民眾、乃至部分藍營支持者，都參與連署罷免藍白惡質立委。

藍白立委毀憲亂政、濫刪預算，引起眾怒，各地連署罷免藍委的行動陸續達標。（記者方賓照攝）藍白立委毀憲亂政、濫刪預算，引起眾怒，各地連署罷免藍委的行動陸續達標。（記者方賓照攝）

本土小黨也不落人後，或是公開宣示、或是動員黨員及支持者、或是編纂友善店家連署點目錄…以各種方式促成大罷免成功。

然而，在這「覺醒台灣人合作罷免親中立委」的氣勢中，卻有破壞團結的謠言流竄，這些謠言常指稱支援罷免的小黨只想收割、甚至要求小黨「先承諾補選時會支持民進黨候選人再來蹭（？）」；乍看之下像是來自民進黨鐵粉。

但是，其中一位造謠者被小歐盟成員發現使用簡體字、對台灣政黨與老牌民間組織（主婦聯盟）毫無概念，極可能是中國網軍反串。其他造謠者或散播者也常有以下特徵：幾乎沒有個人資料、貼文幾乎都是在批評本土小黨、幾乎沒有批判中國霸權或正面肯定本土政權的深刻論述、經常張冠李戴、對台灣近年政黨活動缺乏常識、謠言被戳穿時就烏龍轉桌另外造謠、貼文或留言常見中國用語、或是充滿「黨外無黨、黨內無異見」的極權思考模式…令人懷疑是中國網軍所為。沈伯洋的研究也早已指出：破壞民間互信、破壞團結對外的可能，也是敵國資訊戰的重要手法／目標。

罷免藍委行動持續進行中，坊間卻有破壞團結的謠言流竄，立委沈伯洋的研究提出警訊：破壞民間互信、破壞團結對外的可能，也是敵國資訊戰的重要手法／目標。（雙核罷免團隊提供）罷免藍委行動持續進行中，坊間卻有破壞團結的謠言流竄，立委沈伯洋的研究提出警訊：破壞民間互信、破壞團結對外的可能，也是敵國資訊戰的重要手法／目標。（雙核罷免團隊提供）

明眼人一看即知，在此時攻擊本土小黨、或要人表態支持民進黨候選人，會讓支持大罷免的小黨分散心力去應付謠言、會讓人誤以為罷免只是民進黨想佔取席位、讓一般民眾不願支持罷免…這都會讓罷免更難成功，對台灣安全或民進黨都更不利（罷免不成也別想補選）。中國第五縱隊這麼做不足為奇，但民進黨支持者也跟著散播謠言、從事此傷己傷友不傷敵的行為，就很令人搖頭了。

希望台灣人民能不為謠言所動，集中心力罷免親中立委。切勿被中國陰謀誘導、因猜忌私心讓大業毀於一旦、甚至陷台灣於萬劫不復之境

（作者為醫師）

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