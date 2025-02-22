自由開講》高雄連環分屍案的心理分析與防治教育政策

◎ 張天泰



近日，高雄發生7旬婦人連環分屍案，警方整理時間序發現張嫌殺害嫂嫂後，隔1個多月以同手法殺害左營張姓婦人分屍，全程不到4小時，凶殘手段又更精進。警方持續打撈遺體中。

高市張姓男子涉嫌殘殺兄嫂及2名女性友人，並分屍棄置，手段凶殘，令人不寒而慄。（記者李惠洲攝）

而張男疑在住處殺害黃姓大嫂在內的3名婦人，又殘忍分屍棄河，警方採集屋內牆壁殘留的血跡驗證，但作案凶器、黃姓及張姓婦人的頭顱仍未找到，而目前惡質的張嫌不肯全盤供出，不僅監視器拍下死者進去屋內未再步出的畫面，作案房間內也有3組血跡，鑑定確認來自3名死亡婦人，現在只是需要更多鐵證讓張嫌坦承一切，把證據攤在陽光下，嫌犯不會脫罪。

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而我觀察台灣近十多年出現多起殺人分屍案，回顧殺人分屍案歷史，2021年12月永和弒父分屍案、2020年1月萬華女華僑分屍案、2019年1月台南姊弟戀分屍案、2018年8月加拿大籍男子分屍案件、2018年6月華山分屍案、2018年5月台大女遭肢解案、2018年5月桃園殺妻分屍案，分屍殺人案犯罪動機多因貪念，為爭奪錢、性、房子、毒品等，而出現的失去人性、喪心病狂的殺人犯罪行為。

公務繁忙，仍行動關心此分屍案，因為做好台灣分屍案背後變態心理分析，可幫助台灣完善防治教育政策，有效避免台灣社會無辜人命死傷。

通常分屍案的加害人犯罪者，具備反社會人格，也有人稱之為「無情型人格」，不屑於生命體的價值，在生活中受挫的時候，他們會訴諸暴力，極有可能出現變態的虐待行為。

根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）指出，反社會人格患者大多欠缺同理心，感受不到別人的痛苦等。他們表達情感的能力也欠佳，多從暴力行為中找到快樂或發洩怒氣。且他們喜歡欺凌霸凌比自己弱小者，可能從小已開始虐待動物，施虐後他們沒有太大感覺，不理會對方感受。

另外，他們亦欠缺耐性，需即時獲取滿足感，否則容易暴躁；抗壓能力較弱，易有情緒困擾，如抑鬱或情緒失控等，稍有不如意時，便發洩在弱者身上。再由生理證據發現，具反社會特性、行為脫序且情緒冷酷的人，在小時候都有痛苦的人生經驗，例如父母疏於照顧、家庭缺乏溫暖、有受虐或遭霸凌的經驗等。有這些不良的早期人生經歷者，經腦部功能性磁振造影（fMRI）檢查，發現他們杏仁體較小。在此背景下長大的孩子，多會參與針對弱者的戰鬥，按照社會階級強弱的啄食順序，在這過程中，他們也會殺害動物或支解動物。



而這些人格病態者的行為特徵，在學齡前、青春期即已出現，且越來越明顯。在18歲之前，稱之為「品行疾患」（conduct disorder），他們小時候就會虐待動物、對他人不禮貌、易打架、偷竊、不受規範、逃學、離家出走，成人後重複有搶劫、傷人等作奸犯科的行為。平日的生活就是他們的虐待演練場，他們可能慣常使用暴力的態度和行為對待他人。

教育+媒體+法律+主動關心人或可防範憾事發生

倘若我們連結十多年來的分屍案歷史，或可深究加害人的成長背景等事發根源，如是否有虐待小動物及反社會人格徵兆，如此可讓台灣社會大眾理解，為何加害者會做出離譜殘暴的行為。

值得注意的是，加害者對於生命的不尊重，甚至心理出現變態殺人後支解受害者成為屍塊，甚至模仿電視荒唐劇情，把其屍塊丟到河中餵食魚類，故在防治教育政策方面，很明顯是「情感教育」和「生命教育」出了問題，生命教育和情感教育必須從國小開始教起，向下紮根，改變華人社會價值觀中，父母師長只要小孩成績好，其它缺點都可以接受的迷思。生命教育與情感教育的重要性不容忽視。

教育、媒體、法律三管齊下，還有在台灣這個國家，人人有一顆主動關心他人的心，可防治分屍殺人魔，聽到有人呼救立即報警，加害者聽到有人行動關心便不敢為所欲為，也可減少憾事發生的機會，希冀台灣不要再有無辜人命因此傷亡。

（作者為教育博士、政治工作者）

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