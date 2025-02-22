晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》高雄連環分屍案的心理分析與防治教育政策

2025/02/22 13:00

◎ 張天泰

近日，高雄發生7旬婦人連環分屍案，警方整理時間序發現張嫌殺害嫂嫂後，隔1個多月以同手法殺害左營張姓婦人分屍，全程不到4小時，凶殘手段又更精進。警方持續打撈遺體中。

高市張姓男子涉嫌殘殺兄嫂及2名女性友人，並分屍棄置，手段凶殘，令人不寒而慄。（記者李惠洲攝）高市張姓男子涉嫌殘殺兄嫂及2名女性友人，並分屍棄置，手段凶殘，令人不寒而慄。（記者李惠洲攝）

而張男疑在住處殺害黃姓大嫂在內的3名婦人，又殘忍分屍棄河，警方採集屋內牆壁殘留的血跡驗證，但作案凶器、黃姓及張姓婦人的頭顱仍未找到，而目前惡質的張嫌不肯全盤供出，不僅監視器拍下死者進去屋內未再步出的畫面，作案房間內也有3組血跡，鑑定確認來自3名死亡婦人，現在只是需要更多鐵證讓張嫌坦承一切，把證據攤在陽光下，嫌犯不會脫罪。

而我觀察台灣近十多年出現多起殺人分屍案，回顧殺人分屍案歷史，2021年12月永和弒父分屍案、2020年1月萬華女華僑分屍案、2019年1月台南姊弟戀分屍案、2018年8月加拿大籍男子分屍案件、2018年6月華山分屍案、2018年5月台大女遭肢解案、2018年5月桃園殺妻分屍案，分屍殺人案犯罪動機多因貪念，為爭奪錢、性、房子、毒品等，而出現的失去人性、喪心病狂的殺人犯罪行為。

公務繁忙，仍行動關心此分屍案，因為做好台灣分屍案背後變態心理分析，可幫助台灣完善防治教育政策，有效避免台灣社會無辜人命死傷。

通常分屍案的加害人犯罪者，具備反社會人格，也有人稱之為「無情型人格」，不屑於生命體的價值，在生活中受挫的時候，他們會訴諸暴力，極有可能出現變態的虐待行為

根據《精神疾病診斷與統計手冊》第五版（DSM-5）指出，反社會人格患者大多欠缺同理心，感受不到別人的痛苦等。他們表達情感的能力也欠佳，多從暴力行為中找到快樂或發洩怒氣。且他們喜歡欺凌霸凌比自己弱小者，可能從小已開始虐待動物，施虐後他們沒有太大感覺，不理會對方感受

另外，他們亦欠缺耐性，需即時獲取滿足感，否則容易暴躁；抗壓能力較弱，易有情緒困擾，如抑鬱或情緒失控等，稍有不如意時，便發洩在弱者身上。再由生理證據發現，具反社會特性、行為脫序且情緒冷酷的人，在小時候都有痛苦的人生經驗，例如父母疏於照顧、家庭缺乏溫暖、有受虐或遭霸凌的經驗等。有這些不良的早期人生經歷者，經腦部功能性磁振造影（fMRI）檢查，發現他們杏仁體較小。在此背景下長大的孩子，多會參與針對弱者的戰鬥，按照社會階級強弱的啄食順序，在這過程中，他們也會殺害動物或支解動物。

這些人格病態者的行為特徵，在學齡前、青春期即已出現，且越來越明顯。在18歲之前，稱之為「品行疾患」（conduct disorder），他們小時候就會虐待動物、對他人不禮貌、易打架、偷竊、不受規範、逃學、離家出走，成人後重複有搶劫、傷人等作奸犯科的行為。平日的生活就是他們的虐待演練場，他們可能慣常使用暴力的態度和行為對待他人。

教育+媒體+法律+主動關心人或可防範憾事發生

倘若我們連結十多年來的分屍案歷史，或可深究加害人的成長背景等事發根源，如是否有虐待小動物及反社會人格徵兆，如此可讓台灣社會大眾理解，為何加害者會做出離譜殘暴的行為。

值得注意的是，加害者對於生命的不尊重，甚至心理出現變態殺人後支解受害者成為屍塊，甚至模仿電視荒唐劇情，把其屍塊丟到河中餵食魚類，故在防治教育政策方面，很明顯是「情感教育」和「生命教育」出了問題，生命教育和情感教育必須從國小開始教起，向下紮根，改變華人社會價值觀中，父母師長只要小孩成績好，其它缺點都可以接受的迷思。生命教育與情感教育的重要性不容忽視。

教育、媒體、法律三管齊下，還有在台灣這個國家，人人有一顆主動關心他人的心，可防治分屍殺人魔，聽到有人呼救立即報警，加害者聽到有人行動關心便不敢為所欲為，也可減少憾事發生的機會，希冀台灣不要再有無辜人命因此傷亡。

（作者為教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書