自由開講》台灣發展主權AI 政府宜全面整理公共財產著作

◎ 蕭雄淋

最近中國AI模型DeepSeek在國際推行，外界對其資安疑慮逐漸升高，擔心個資被「送中」。行政院長卓榮泰已要求公務機關全面禁用，而公立大學及研究機構如果有使用需求，則須依規定程序報准核可並採取必要之管制措施後才得使用。賴清德總統也表示，由於地緣政治因素，台灣在經濟文化方面無可避免受到中國的影響甚鉅，我們需要加快腳步發展AI技術，並擴大各領域AI應用服務，建立AI法規治理，強化資料治理架構，與民主國家緊密鏈結，我們要打造具民主價值的智慧科技島，讓台灣更為安全繁榮。

中國的AI模型DeepSeek隱含資安疑慮，台灣公務機關已全面禁用。台灣需加快腳步發展AI技術，建立AI法規治理，擴大各領域AI應用服務，打造具民主價值的智慧科技島。（路透）

台灣要有主權AI，在AI訓練時，就需要大量使用屬於台灣獨有或常用的資料。台灣應建立本土語言、文化、歷史、產業資料庫，避免使用過度西化的資料影響AI訓練結果。台灣可由政府、學術機構、企業合作建立「台灣AI語言資料庫」，涵蓋繁體中文、閩南語、客家語、原住民族語等多語言資料，這是屬於台灣的資料記憶庫。

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由於我國著作權法沒有類似日本著作權法第30條之4有關AI資料解析的免責規定，僅在著作權法第65條有一般合理使用（fair use）的概括模糊規定。因此想要建立以台灣資料為中心的AI學習資料庫，不得不考慮到資料庫建立的著作權授權問題。而因資料庫龐大，如果來源要一一得到授權，不僅程序耗費耗時，而且使用範圍有所限制。因為有些權利人不願授權，或授權有一定時間、地域或範圍的限制，利用上不方便。最好的方法，是資料庫主要是一些可以無限制利用的東西，包含著作權法第9條「不得為著作權標的之資料」，例如法令、判決、函釋、公文、公家機關的文告、新聞稿等。再不然就是已經是著作財產權保護年限屆滿的「公共財產」（public domain）的著作。

過去政府機關常常就各機關的典藏作「權利盤點」，就公共財產的著作作成open data。然而各機關就個別著作作權利盤點，往往耗費耗時，所得公共著作或可得利用的著作不多。

依著作權法第30條規定，著作財產權之保護期間，一般著作原則上存續於著作人之生存期間及其死亡後50年，而特定著作（如攝影、視聽、錄音、表演）以公開發表日作為計算基準，原則上自公開發表日起算50年。而計算保護期間，是計算到該保護期間之末年的12月31日為期間之終止。因此，一般著作，如果以作者的死亡日為計算基準，而特定著作，以公開發表日為計算基準，而作全面清查，就有一堆公共財產的著作出現。而凡是公共財產的著作，都可以把它列入AI訓練的資料庫。其中屬於國語及台語的公共財產著作的盤點，由文化部來做；屬於客語的（如客家歌），由客委會來做；屬於原住民的（如原住民歌曲），由原住民族委員會來做。

文化部及政府相關單位若能把所有公共財產的著作整理成目錄，創作者就可以根據這個公共財產目錄，把公共財產的著作活化、加值，這是台灣未來在世界的底蘊。（記者凌美雪攝）

2021年，我曾向文化部李永得部長建議過應全面清查、整理台灣典藏的公共財產著作。我告訴他，如果把所有公共財產的著作整理成目錄，很多創作者就可以根據這個公共財產目錄，拿公共財產的著作來加值。例如整理出台灣的公共財產歌曲（不管國語、台語或客語等），可以就該曲子採譜為詞譜，加以填詞。這填詞的文字本身，就會像宋詞一樣，獨立成為台灣新的文學流派。

當時他曾經找了兩位司長做研議，據說有找下屬單位做研究，但是顯然因為換了部長，沒有追蹤推廣。如今AI時代來臨，台灣需要主權AI，恐怕要重新思考整理台灣公共財產的資料庫。例如文字著作部分，整理國家圖書館的圖書，把公共財產圖書列出來。另外整理伴唱機目錄，把公共財產音樂著作找出來。其他例如美術、建築、視聽、錄音、攝影等，都值得整理公共財產著作。

希望立法院能夠放下黨派歧見，大家同心齊力，建立AI的台灣國家隊。也希望立法院不要刪減或卡文化預算，共同整理出台灣過去使用過的公共財產作品。就像老屋活化一樣，把台灣公共財產著作活化、加值，這是台灣未來在世界的底蘊。

台灣是大家共同的台灣，公共財產著作，也是大家共同的財產。只要尊重作者的著作人格權，大家都可以利用公共財產的著作，AI國家隊更是需要它。

（作者為北辰著作權事務所主持律師、前台北大學法律系博碩士班兼任副教授）

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