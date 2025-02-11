黃澎孝練「孝」話》大罷免、大教育，讓台灣民主大進步！

其實，這次藍白聯手在國會進行等同於政變的亂政毀憲行動，一開始就犯了戰略性的錯誤。

◎ 黃澎孝

累計到今天傍晚為止，中選會共收到44位立委罷免案，在國民黨現有39席區域立委（含3席原住民立委）中，已有31席面臨罷免的考驗。

雖然，國民黨自以為高明地採取所謂「以罷制罷」的策略，也對民進黨現有的38席立委中的13席立委採取了罷免的行動。

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「大罷免」是跨黨派、跨族群、跨年齡層、跨社會各階層，各地公民自發性的行動，國民黨所面對的不是民進黨，而是「全民最大黨」。（記者朱沛雄攝）

◆ 傻瓜！你的敵人不是民進黨！ ◆

事實上，國民黨這番的「反制」措施反而凸顯出國民黨根本弄錯了方向。他們誤以為「大罷免」是綠營的操作，殊不知，迄今為止，全國各地的罷免行動還真是與民進黨無關，而是各地公民自發性的行動。換言之，國民黨所面對的不是民進黨，而是「全民最大黨」。

其實，這次藍白聯手在國會進行等同於政變的亂政毀憲行動，一開始就犯了戰略性的錯誤。

◆ 民主第一課 ◆

他們以為憑著藍白比民進黨多11席的優勢，立法院就是他們的天下。不但可以推舉院長、副院長，而且，任何他們的提案也都可以橫行無阻。這樣無可制衡的權力，讓藍白立委自我膨脹到「天下我最大」的荒謬地步。所以翁曉玲才會說出「我比你大」的爆口名言。

殊不知，國會是一個公開的舞台，他們的一舉一動，乃至於橫行霸道，都被那些當初用選票把他們送上立院舞台的公民們看在眼裡，記在心裏。

直到藍白立委荒腔走板到令人不忍卒睹後，公民們才會噓聲四起，並起而要轟他們下台。這才是「大罷免」的緣起與底細所在。

其實這也是這次公民大罷免行動給藍白立委們上的第一課：我國是「主權在民」國家。但是要知道：「民意如流水」，「水能載舟亦能覆舟」的大道理。

◆ 拜錯樹頭就不會有好結果 ◆

這次公民「大罷免」行動另一個特色就是參與者跨黨派、跨族群、跨年齡層、跨社會各階層⋯⋯。

這種台灣罕見的「異質全民大團結」，除了出現在世界棒球冠軍賽「挺台灣」的觀眾雷動呼聲中，為什麼也會出現在「大罷免」的行動中呢？答案竟然和棒球大賽一樣，那就是「挺台灣」！

藍白政客們沈浸在權力的春藥中，迄今仍執迷不悟，完全沒有體會出：當前台灣主流社會最大的共識就是：「挺台灣」。最大的共知就是：「中國是對台灣危害最大的敵國」。

因此，當去年4月27日，17位中華民國的立法委員，在中國國民黨立院黨團總召傅崐萁的率領下，竟然前往北京謁見中華人民共和國全國政協主席王滬寧時，國民黨的立委們就已走向了台灣主流民意的對立面。

去年傅崐萁（右三）等17位藍委在中國北京與中國全國政協主席王滬寧（右二）、國台辦主任宋濤會面，國民黨的立委們就已走向了台灣主流民意的對立面。（取自新華網）

其實，台灣人民並不是白癡，尤其看多了選舉伎倆的台灣人，瞭然於心的是，選舉靠「兩票」-—「選票」與「鈔票」。

北京會有國民黨的「選票」嗎？中國有的只是能令「鬼推磨」的大把「鈔票」而已！這就是台灣選出來的藍營立委，竟然會勤於走訪中國的最主要動因吧？

我們台灣人常說：「吃果子拜樹頭」，這些藍營立委明明是享受著台灣民主之樹的香甜成果，然而卻千里迢迢去北京膜拜那顆傳承中國專制基因的「毒樹頭」！這樣的政客能不感染中共病毒？成為中國代理人。將來再參加選舉，會有好的「結果」嗎？

◆ 毒樹結不出無毒之果 ◆

眾所周知，中華人民共和國的全國政協是中共最高層級的統戰和對台工作的惡毒部門。其轄下有八個所謂的「民主黨派」，其中包括簡稱為「民革」的「中國國民黨革命委員會」更是與中國國民黨淵源深厚。

因此，王滬寧在接見這17位中國國民黨的立法委員翁曉玲、陳玉珍、王鴻薇、徐欣瑩、陳雪生、鄭正鈐、羅明才、鄭天財、林沛祥、廖先翔、張智倫、邱鎮軍、游顥、盧縣一、黃仁、林倩綺時，宛如將中國國民黨當成了中華人民共和國第9個「尾巴黨」，而趾高氣昂的對這些立委指手畫腳了起來。

王滬寧公開「勉勵」這些國民黨立委，要求他們務必做到以下三大任務：

▲ 「要堅持九二共識、一個中國」 --

意思就是：要當中華人民共和國「一個中國原則」的扈從者和宣傳者。

▲ 「反對台獨分裂活動」--

意思就是：要破壞任何象徵台灣主權獨立的憲政體制和政府機能。

▲ 「反對外部勢力干預」--

意思就是要破壞台灣和美國與日本的友好合作關係。要阻擋國防軍購，以及台灣一切配合印太戰略的國防建軍行動。

我們回顧一下過去這將近一年來，藍白立委在立法院各種荒腔走板或窒礙難行的法案，是不是會產生迎合王滬寧「指令」的結果呢？事實上，這不就是歐美所謂「毒樹之果」fruit of the poisonous tree的現實寫照嗎？

◆ 「大罷免」就是反共挺台的民主保衛戰 ◆

表面上，中華民國憲法自1947年12月25日實施迄今雖已有77年之久。但事實上這部憲法僅在中國「實施」了136天，國民黨就以國共內戰為由，創造了一個「憲政惡例」而在1948年5月10日公布實施所謂的「動員戡亂時期臨時條款」，將中華民國的民主憲政整成了「萬年總統」與「萬年國會」的黨國專政怪獸。

更離譜的是，國民黨自1949年5月20日零時起，就在台灣全境實施戒嚴令，直接將憲法賦予人民的言論、出版、集會、遊行的權利一筆勾銷。而讓國民黨的黨國體制，完全取代了民主憲政。

換言之，國民黨是毀憲亂政，破壞民主，前科累累的「慣犯」。台灣人民的民主權利強強被中國國民黨A走了43年後，直到1991年5月1日，才由前總統李登輝公告廢止「動員戡亂時期臨時條款」，中華民國台灣才逐步走上了民主憲政的道路。

換言之，台灣的民主憲政僅僅只有三十幾年的短暫歷史，我們還需要更多的實踐，更久的熟成，才能讓台灣的民主之樹逐漸根深葉茂，茁壯成蔭。

換言之，從憲政成長的角度來看，這次藍白立委跡近國會政變的毀憲亂政行徑，也是一場對於民主憲政的極限考驗，而幕後毫不掩藏的紅色魅影，更讓我們台灣人警惕到：這不僅是一場憲政危機，也是一場國安危機，但同時更是一場全民共同學習如何呵護民主憲政？保護台灣？如何以罷免的手段，清除中國代理人的鋤奸大行動。

「大罷免」頭號義工、聯電創辦人曹興誠強調，今天的大罷免是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰。（記者方賓照攝）

事實上，這也就是臨老挺身而出，自願當這次「大罷免」頭號義工的聯電創辦人曹興誠再三強調：

▲ 「今天的罷免不是藍綠對抗，真正的議題是選擇反共保台，還是投共賣台」。

▲ 「今天的大罷免是反共剿匪，清除內奸的聖戰」。

▲ 「今天的大罷免是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰」。

旨哉斯言！旨哉斯言！讓我們一起努力，為邁向大罷免的第二階段而團結奮鬥吧！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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