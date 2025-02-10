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自由開講》那些年我們共同成就的農漁大事

2025/02/10 21:25

◎ 陳吉仲

前言（《彎腰，為島嶼種下希望的人們》）

自二○一六年蔡英文總統上任以來，農業部與行政團隊和所有農漁民團體，攜手實現「新農業政策」，一一解決存在已久的農業結構性問題，完成許多照顧農漁民、讓農業朝向專業經營的重大政策。回到致力推動新農業政策的初衷，就是為了提升農民收益，讓消費者能買到安全的農產品，進而讓台灣農業可以永續發展，以及台灣糧食安全可以確保。

攜手實現「新農業政策」， 讓台灣農業邁向永續

一九八八年五二○農民運動的七大訴求之一，就是要讓台灣農民擁有完整的農民保險。歷經三十多年，終於在小英總統任內一一完成，建立了「三保一金」完整農民福利體系（農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險和農民退休儲金），包括精進農保讓保額增加一倍，並讓實耕者可加入農保；開辦農民職業災害保險，讓農民受傷有保險理賠；擴大推動農業保險，讓農民不用再看天吃飯，以及建立農民退休儲金制度，讓農民退休生活有保障。這是對在這塊土地辛苦耕耘的農民一份尊重，也是台灣農業邁向永續的根基。

農業政策經多年努力，在小英總統任內建立了「三保一金」完整農民福利體系（農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險和農民退休儲金）。示意圖。（資料照）農業政策經多年努力，在小英總統任內建立了「三保一金」完整農民福利體系（農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險和農民退休儲金）。示意圖。（資料照）

這些年我們全面布局農漁產冷鏈加工體系，讓台灣農業基礎建設得以升級，藉此提升產銷調節能力和外銷實力；調整農糧產業結構，讓稻米產業更有競爭力，並提升雜糧自給率；成功拓展外銷高消費市場，降低台灣農產對單一中國市場的依賴；全面推動學校午餐使用可溯源國產食材，讓孩子們每一口飯菜都能吃的安心；完成食農教育完成立法，讓農業不只是農民的農業，更是全民的農業；開辦綠色照顧，照顧農村長者並活化農村；農漁民長期期盼的「農業部」也終於在二○二三年八月一日成立，做農漁民最大的靠山。

感謝農業部同仁和各基層農漁會推動執行，全面照顧農民

農漁民長期期盼的「農業部」終於在二○二三年八月一日成立。（資料照）農漁民長期期盼的「農業部」終於在二○二三年八月一日成立。（資料照）

而在這些改革過程中，感謝農業部所有同仁們努力讓政策一一落實，感謝各基層農漁會在第一線協助執行，才能讓政策確實推動到位，讓農漁民獲得全面的照顧，並讓台灣農業轉型升級。

農會有四大部門：信用、保險、推廣、供銷。每一個部門都跟農民息息相關，服務農民則是農會最重要的工作，所以農會是第一線與農民和消費者接觸的重要團體。過去較不被重視的保險、推廣及供銷業務，在這幾年變成農會重要的工作，尤其是在經濟事業更是大步往前走，因為這些業務和農民的所得及保障息息相關。農會照顧農民業務的擴大，讓農會不只有過去百年的歷史，更奠定了未來百年的發展藍圖。

農會的信用部曾經歷農業金融危機，導致多家農會信用部被接收，二○○一年時，逾放比率一度高達二一．八%。經過政府的輔導、農會系統澈底改革，農會逾放比率持續下降，二○二四年七月僅○．二七%。這個農業金融故事說明了全國三百多個農會如何互相扶持、一起往前走。

長期以來，農會的供銷部門主要負責銷售農用資材、肥料、農藥、農機具等，以及農特產品的銷售，還有共同運銷等業務。近年來，農會配合農業部大力推動冷鏈、加工及物流，大幅度的提高了農民收益，也成為農產品產銷調節重要的一環。如紅豆、洋蔥、文旦、鳳梨、芒果、蓮霧、稻米……許多重要農產品皆因為農會經濟事業的參與，讓產品價格維持在非常好的水準，這就是農會照顧農民、而政府支持農會的成功案例。

幫助台灣農業朝向永續發展的方向前進，例如投入冷鏈和加工的基礎建設。（資料照）幫助台灣農業朝向永續發展的方向前進，例如投入冷鏈和加工的基礎建設。（資料照）

由於農會推廣部門面向多元，涵蓋農事、家政和四健推廣，與近年來農業部推動的食農教育、綠色照顧政策相當契合。因此，在農會既有的基礎和資源下，更能大力在第一線推動相關工作，也能更全面結合農業資源，振興在地農村和產業。

農漁會是農業部門中很重要的民間團體。農漁會在這幾年，尤其許多理事長和總幹事專業的表現，讓農漁會扮演起產銷調節功能的關鍵角色，甚至讓消費者對農漁會的印象完全改觀，幫助台灣農業朝向永續發展的方向前進，例如投入冷鏈和加工的基礎建設、穩定在地農漁產品價格、推動綠色照顧活化農村，還有各種農業保險、農民職災保險和農民退休儲金的宣導和說明等。這本書將分八個章節，從新農業政策如何和農漁會合作的故事一一呈現；透過農漁會總幹事和農漁民的親自分享，讓大家體會農業政策如何在第一線一一落實。

2020年成功撲滅存在於台灣24年的口蹄疫、持續守住非洲豬瘟，並完成傳統豬瘟拔針，成為亞洲唯一三大豬病非疫區國家。（資料照）2020年成功撲滅存在於台灣24年的口蹄疫、持續守住非洲豬瘟，並完成傳統豬瘟拔針，成為亞洲唯一三大豬病非疫區國家。（資料照）

除了這本書提及的內容外，我們也完成了許多台灣農業三、四十年來難以解決的問題，包括二○二○年成功撲滅存在於台灣二十四年的口蹄疫、持續守住非洲豬瘟，並完成七十幾年來的傳統豬瘟拔針；在漁業部分，解除遠洋漁業黃牌，讓七百多億遠洋漁業及其上中下游產業永續經營；十七個農田水利會升格為公務機關，成立農水署照顧到更多農民有水可用，不再為水而苦。真的，非常不容易！

感謝強大行政團隊支持，讓新農業政策得以推行

這些新農業政策的完成，背後有強大的行政團隊支持，特別感謝蔡英文總統、賴清德總統、林全院長、蘇貞昌院長、陳建仁院長、曹啟鴻主委、林聰賢主委整體行政團隊對台灣農業部門的支持，讓新農業政策得以推行。

「新農業政策」相信為台灣農業升級轉型帶來良好的成效，為從農環境及農業永續

《彎腰，為島嶼種下希望的人們》一書。（作者提供）《彎腰，為島嶼種下希望的人們》一書。（作者提供）

發展奠定根基，更有效提高農民收益。二○二三年，主力農家和專業農家平均每戶所得已提高到一六七．二萬元及一九七．八萬元。但面對極端氣候和國際情勢快速變化，國內產業結構仍須極力調整和改革，未來還需要農業部門的所有團體和伙伴們持續共同打拼，讓在這塊土地深耕的農漁民收益可以提升，消費者糧食安全可以確保，台灣農漁業可以永續。

這些農業重大政策的推動，要非常感謝農業部的同仁和基層農漁會的參與及執行，才能具體照顧到第一線農漁民的需求，讓政策發揮效益。和農業部同仁們以及所有農漁會伙伴們一起打拼，是我一輩子的榮耀。願這本書獻給所有台灣的農漁民。

（作者為前農業部長）

（本文為《彎腰，為島嶼種下希望的人們》一書前言）

註1主力農家：農家中有未滿六十五歲並每年從事九十天以上農作業的成員，且農業收入大於二十萬新台幣。
註2專業農家：農家成員只從事自家農牧業，或從事非農業工作日少於三十天，且收入未達兩萬元新台幣。

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