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矢板明夫觀點》川石會成功經驗 台灣可借鏡

台灣的狀況其實和日本很相似。第一、川普周圍有很多親台人士，比如說國務卿盧比歐等，長年以來和台灣有良好的互動。第二、台灣所處的地理位置，絕對是抗中的最前線...第三、現在的台灣比日本更有錢
矢板明夫

矢板明夫

2025/02/11 21:00

◎矢板明夫

日本首相石破茂8日和美國的川普總統見面，在增強日美安保等外交、國防的很多問題上取得了共識。同時，又沒有被當面提出給日本產品加稅、要求日本大量購買美國商品等要求，可以說是取得了相當大的成功。

美國總統川普美東時間七日與日本首相石破茂在白宮舉行約30分鐘的領袖峰會。（美聯社）美國總統川普美東時間七日與日本首相石破茂在白宮舉行約30分鐘的領袖峰會。（美聯社）

9日日本媒體分析這次石破外交時，提出了以下幾點分析。第一、安倍晉三前首相和川普總統是好朋友，為日美外交打下了良好的基礎。

第二、川普總統認為美國的主要敵人是中國，在今後與中國的對抗中，需要日本幫忙出力的地方有很多。就如同美國要解決中東問題，需要以色列的大力配合，所以對以色列也比較客氣。

第三、石破茂準備了向美國投資1兆美元的大禮，讓川普心情大好。川普之所以給各國加關稅，其實就是想讓各國的企業都來美國投資，幫助美國創造勞動機會。以實現「讓美國再次偉大」的目的。

說句老實話，我並不認為現在的日本，有拿出1兆美元來投資美國的實力。但數字有很多算法，如果把這些年日本已經在美國投資的金額也算上，說不定可能達標。或者，石破茂說的是「日本的努力目標」。只要今後幾年，日本真的很努力在推動向美國投資，那麼到時候即便沒有達標，川普也說不出什麼。

寫到這裡我想到，台灣的狀況其實和日本很相似。第一、川普周圍有很多親台人士，比如說國務卿盧比歐等，長年以來和台灣有良好的互動。

第二、台灣所處的地理位置，絕對是抗中的最前線，將來有很多可以和美國配合的地方。台灣或許應該更多地向美國強調這一點。

第三、現在的台灣比日本更有錢，或許可以找一些企業湊成一個比較大的數字，宣布向美國投資。然後再發表一個「購物清單」，從美國購買石油、天然氣、客機以及一系列先端武器，當作給川普總統就任的賀禮。

日本的成功經驗，台灣或許有些地方可以借鑒。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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