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自由開講》是違法跟監 不是逾越比例原則

2025/02/12 11:30

◎ 朱孟庠

違法跟監，信義分局長自請處分就了事嗎？此事絕不是違反比例原則，應是下達了「違法命令」。此案跟比例原則完全沒有關係，試問吳靜怡有涉嫌違法嗎？一個違法命令就沒有比例原則可談，誠如石明謹所言「一個人應該上銬，但是你銬得太緊，或是把他銬在不安全、不舒適的地方，可能違反比例原則，但是如果一個人不應該上銬，你卻把他上銬了，這不叫有違比例原則，因為你不管怎麼銬，左銬、右銬、上銬、下銬、溫柔銬、舒服銬，都是違法」。罷團是依憲法賦予人民的權利。

政治評論員吳靜怡揭露，日前參與罷免團體活動，竟遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）政治評論員吳靜怡揭露，日前參與罷免團體活動，竟遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

違法跟監，戒嚴作為令全國罷團恐懼。剷除黑芯罷團早已依法申請於慈惠堂發放春聯，蔣萬安和徐巧芯臨時要來慈惠堂，罷團也回應警局要求提早二十分鐘解散。然遭警察跟蹤約八公里，另一位志工也被跟蹤約四公里多，令兩人心生恐懼，北市警局信義分局坦言逾越比例原則，現場指揮官、分局長李憲蒼已自請處分。然蔣市長竟說：「支持警察依法依規執行勤務」，依何法？可以無故跟監？吳靜怡反問：「在民主國家對弱女子一路的跟蹤為勤務工作，到底是在保護我，還是想故意讓我心生恐懼？」

迫害人權 戒嚴再現

廿一世紀的民主台灣，光天化日下，執法者竟對良善公民違法跟監，是戒嚴再現，迫害人權？依據逾越比例原則，自請處分就了事？究竟是誰下的令？要基層警員公然涉險違法跟監？誰讓分局長代背黑鍋？不用好好地查一下？與過去基隆市長下令半夜撬開NET商場門鎖一樣，違法亂紀漠視律法，一副我就是無法無天肆無忌憚，你能奈我何？今若不依法嚴格處分究責，就養大國民黨政客的雄心豹子膽。讓警分局長觸犯強制罪，李分局長還得愚忠背黑鍋？誰授意的？請誠實交代。

自由開講》是違法跟監 不是逾越比例原則針對吳靜怡日前參與罷免團體活動遭便衣員警跟蹤一案，台北市長蔣萬安表示，任何集會活動，他一向是支持警方依法依規，在應有範圍內執法。（記者劉信德攝）

蔣萬安是否分明知法違法？扯謊不臉紅？警政署當以上級監管單位，糾察之，還原真相，給公民一個公道，以儆效尤。於是我電話請教警政署相關單位，回：「我們不能越俎代庖，這是北市警局要處理的」、「有沒有違法，我不知，請你打到台北市警局。」我再打到台北市警察局，回「請直接向信義分局反映」，北市警局長難道對信義分局違法監控，不必監管；我只好再打到信義分局，回「謝謝」、「員警依法執行勤務，請打1999北市府市民熱線」。上自警政署、北市警局，下至信義分局，全都在丟皮球，難怪民主台灣，國民黨政客就是膽敢為所欲為。

也只有當事人吳靜宜依法控告，或能找到幕後的指使者，讓台灣民主能向前跨進一步。二0二五年的罷免運動是台灣民主的深化，我們膽敢站出來就無所畏懼。最終我致電民進黨黨部：第二階段罷免請全力投入；更請內政部長劉世芳徹查警員何以違法跟監？究竟是誰下的命令，以還原事實。

（作者為〈無獻清林〉罷團志工、李登輝基金會前副秘書長）

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