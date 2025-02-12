自由開講》是違法跟監 不是逾越比例原則

◎ 朱孟庠

違法跟監，信義分局長自請處分就了事嗎？此事絕不是違反比例原則，應是下達了「違法命令」。此案跟比例原則完全沒有關係，試問吳靜怡有涉嫌違法嗎？一個違法命令就沒有比例原則可談，誠如石明謹所言「一個人應該上銬，但是你銬得太緊，或是把他銬在不安全、不舒適的地方，可能違反比例原則，但是如果一個人不應該上銬，你卻把他上銬了，這不叫有違比例原則，因為你不管怎麼銬，左銬、右銬、上銬、下銬、溫柔銬、舒服銬，都是違法」。罷團是依憲法賦予人民的權利。

政治評論員吳靜怡揭露，日前參與罷免團體活動，竟遭台北市信義警分局員警刻意尾隨跟蹤，對方聲稱是執行「上面長官」指示，令她心生恐懼。（圖擷取自@gracewooh 社群平台Threads、「Grace Woo」臉書，本報合成）

違法跟監，戒嚴作為令全國罷團恐懼。剷除黑芯罷團早已依法申請於慈惠堂發放春聯，蔣萬安和徐巧芯臨時要來慈惠堂，罷團也回應警局要求提早二十分鐘解散。然遭警察跟蹤約八公里，另一位志工也被跟蹤約四公里多，令兩人心生恐懼，北市警局信義分局坦言逾越比例原則，現場指揮官、分局長李憲蒼已自請處分。然蔣市長竟說：「支持警察依法依規執行勤務」，依何法？可以無故跟監？吳靜怡反問：「在民主國家對弱女子一路的跟蹤為勤務工作，到底是在保護我，還是想故意讓我心生恐懼？」

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迫害人權 戒嚴再現

廿一世紀的民主台灣，光天化日下，執法者竟對良善公民違法跟監，是戒嚴再現，迫害人權？依據逾越比例原則，自請處分就了事？究竟是誰下的令？要基層警員公然涉險違法跟監？誰讓分局長代背黑鍋？不用好好地查一下？與過去基隆市長下令半夜撬開NET商場門鎖一樣，違法亂紀漠視律法，一副我就是無法無天肆無忌憚，你能奈我何？今若不依法嚴格處分究責，就養大國民黨政客的雄心豹子膽。讓警分局長觸犯強制罪，李分局長還得愚忠背黑鍋？誰授意的？請誠實交代。

針對吳靜怡日前參與罷免團體活動遭便衣員警跟蹤一案，台北市長蔣萬安表示，任何集會活動，他一向是支持警方依法依規，在應有範圍內執法。（記者劉信德攝）



蔣萬安是否分明知法違法？扯謊不臉紅？警政署當以上級監管單位，糾察之，還原真相，給公民一個公道，以儆效尤。於是我電話請教警政署相關單位，回：「我們不能越俎代庖，這是北市警局要處理的」、「有沒有違法，我不知，請你打到台北市警局。」我再打到台北市警察局，回「請直接向信義分局反映」，北市警局長難道對信義分局違法監控，不必監管；我只好再打到信義分局，回「謝謝」、「員警依法執行勤務，請打1999北市府市民熱線」。上自警政署、北市警局，下至信義分局，全都在丟皮球，難怪民主台灣，國民黨政客就是膽敢為所欲為。

也只有當事人吳靜宜依法控告，或能找到幕後的指使者，讓台灣民主能向前跨進一步。二0二五年的罷免運動是台灣民主的深化，我們膽敢站出來就無所畏懼。最終我致電民進黨黨部：第二階段罷免請全力投入；更請內政部長劉世芳徹查警員何以違法跟監？究竟是誰下的命令，以還原事實。

（作者為〈無獻清林〉罷團志工、李登輝基金會前副秘書長）

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