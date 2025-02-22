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綠學院》多喝熱水或薑茶能防風禦寒嗎？

我們一年到頭都應注意是否受寒、需要解凍的問題，重點是很少人注意到自己受寒了，更別提解凍。
綠學院

綠學院

2025/02/22 15:00

◎ 仲美藍

受凍需要自我覺察，找出原因，應症以對。第一時間的處理十分重要，也是最佳時機。如果未能在初期解凍，這場仗會越來越難打，問題會越來越複雜難解。（取自貼文）受凍需要自我覺察，找出原因，應症以對。第一時間的處理十分重要，也是最佳時機。如果未能在初期解凍，這場仗會越來越難打，問題會越來越複雜難解。（取自貼文）

只有在冬天會怕冷嗎？只需在冬季防寒嗎？

是否有過受寒需要解凍的概念？如何解凍？

是否有貪涼的本錢？怕熱的人就有本錢嗎？

泡湯能排毒、解凍嗎？多喝熱水或薑汁就能防風禦寒嗎？

我們一年到頭都應注意是否受寒、需要解凍的問題，重點是很少人注意到自己受寒了，更別提解凍。

經常吃素食，或飲食清淡，容易血氣不足，造成身體虧空；夏天冰冷飲喝多，累積寒凍，容易造成脾濕胃弱，影響飲食運化；經常吹冷氣，由皮表到臟腑都容易受寒而功能受制受阻；冬天除了溫度低，有時風來有雨，有些人還會出國滑雪，在這樣的天候裡，如果待在外頭活動較久，隨時可能受寒。

尤其是在國外，室內外溫差大，極易是室內冰冷飲照吃、出門寒風凜冽，而身體就這樣承受著。千萬不要太自負，仗著自己向來身體無恙，而輕忽內外夾擊、累積的威力。病痛如影隨行，總會伺機而動，隨時展開偷襲攻勢，如果一波又一波地被偷襲，就可能造成身體瞬間失守，全面癱瘓。

過年期間，有一位朋友去北海道滑雪兩天，他告訴我在滑雪時，是長時間在雪地，而且因為是初學者，所以常常跌坐在冰凍的雪地。又因北海道的冰淇淋、牛奶很有名，所以吃多了一點。結果他受凍了。受凍後，病毒隨即有機可趁而侵入。原本就體虛的人，就會快速惡化。

受凍需要自我覺察，找出原因，應症以對。第一時間的處理十分重要，也是最佳時機。如果未能在初期解凍，這場仗會越來越難打，問題會越來越複雜難解

舉例來說，受寒時需要逼出寒氣，可透過爬提陽山後，好好吃造血餐，不但有助排出寒氣，更可將血氣提升，增進身體的動力循環。這樣的生活節奏，密集持續幾天，就能有效排寒，恢復身體的電力。

受寒時最應避免一味地多喝熱水、薑茶，或泡溫泉，一來會增加體內濕氣，二來亦屬排汗洩法而無滋補之功，三來更容易因此增加受寒的機會，所以只能在初期稍加運用，而不可全然依賴。這時，如能藉由提陽活絡體內循環，並掌握最佳時機，注入養血氣的食療才是上上之策。

要注意的是，嚴重的受寒，身體如受冰封，這時重要的是解凍。增加解凍的能力，以及透過解凍改善現況，及再次為身體奠基，順此扭轉乾坤。

說到受寒，往往是日積月累而漸漸嚴重。有人先天體質好，可能可以撐比較久，有人則會因此而身體一直大小問題不斷，常吃藥、檢查，卻依然問題層出不窮。

其實，最大的問題是不相信自己就是自己最好的醫生。我們可以做到未病先防，也可以第一時間採取攻式提升戰力，再依循持續保持戰力的原則，來觀照自己的身體

平常需要藉由飯水分離與斷食修煉來矯正飲食與體質，莫一意孤行亂吃亂喝，或不好好吃飯休息運動，用清淡飲食來逐步弱化自己、用晚睡少眠來耗費血氣、用多思慮來損害精元，而自以爲身體可以取用不盡。

提升陽氣韻的基礎就是利用陽氣韻之火來轉化食物的能量，而成為身體的電力。當你火候夠了，冬天白雪一如春天的花朵，你的身體總能和諧迎風納氣自在熱情

本文經授權轉載自【綠學院】多喝熱水或薑茶能防風禦寒嗎？

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