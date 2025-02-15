自由開講》助貧窮弱勢逾30載 「男版陳樹菊」蔡添貴盼政府接棒

◎ 張天泰

正處在台灣社會底層的遊民或窮人，多因為人生的不幸遭遇而流落街頭；藍白立委真忙著亂政外，有關心你們選區遊民過年嗎？

現今社會救助法應該全面改革，以強化社安網對台灣社會貧困人民的生活保障，而賴清德在關注社會底層貧窮階級，曾提及隨著台灣總體經濟進步、平均收入逐步提升，「我們是有必要與時俱進地檢討貧窮線」。賴認為，更重要的是認定問題，目前「社會救助法」有相關規定，但執行面上，如果地方政府沒有採取比較彈性的作法，而是站在保守角度看社會救助法，政府美意常常難以落實。

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賴清德總統曾提出「有必要與時俱進地檢討貧窮線」，他認為，目前「社會救助法」在執行面上，如果地方政府沒有採取比較彈性的作法，而是站在保守角度看社會救助法，政府美意常常難以落實。（資料照）

接續，我要說一個真實故事。

筆者曾訪談過台灣桃園力行市場的菜販蔡添貴先生，他收集市場收市後賣剩下的菜，轉送到育幼院、教養院、低收入戶及獨居老人等，行善助貧三十多年如一日，更曾獲得全國好人好事代表，有「男版陳樹菊」的稱號，蔡對於台灣弱勢底層家庭的付出，實質為台灣這個國家貢獻良多。

蔡添貴曾提及他有遇到一位住在楊梅的單親媽媽，這個單親媽媽有兩個孩子，當天下著大雨，這位媽媽穿雨衣到蔡家，尋求幫忙，因為這個單親媽媽的兩個孩子沒有工作，於是生活陷入了困頓，當時蔡便馬上拿物資給她，蔡永遠記得在雨衣底下她眼中的謝意…

像她就是一個在現有制度缺陷下，政府照顧不到的弱勢案例，因為目前政府對於弱勢補助標準嚴格，這個單親媽媽只有一個老房子，無工作能力又要養活兩個失業的孩子，但政府低收入不會補助到這個單親媽媽，因為從書面資料來看，這個單親媽媽名下有一個舊房子，但實際上這位單親媽媽不能失去這個舊房子，否則她和兩個孩子就沒地方住，這是一個很矛盾的現象，這麼多年來，台灣政府重視經濟發展，但政府對於低收入補助與社會福利，並沒有幫助到真正的弱勢老百姓，而蔡服務三十多年的經驗，發現類似這樣需要幫助的弱勢百姓，以及台灣社會邊緣人是越來越多，不是越來越少。

蔡也提及政府社福組織協助的現況，政府派來的專員實際關心這些弱勢家庭，卻出現專員來拍完照做完報告，就沒下文，剩下蔡繼續堅持做下去的現象。

台灣是一個民主國家，保護扶助一個國家的貧窮階級和底層弱勢家庭，本是政府的職責所在，因政府擁有最高的公權力以及最大的國家資源，但來自台灣民間的蔡添貴以一己之力，共同扛起這樣的責任，而且長達三十多年。

菜販蔡添貴熱心助貧，收集市場收市後賣剩下的菜，轉送到育幼院、教養院、低收入戶及獨居老人等，行善助貧三十多年如一日，更曾獲得全國好人好事代表，有「男版陳樹菊」的稱號」。（資料照）

蔡特別提及政府目前發這些救命錢，要補助到真正需要幫助的台灣弱勢家庭，要實際去了解比較好，要理解每個弱勢家庭都有難解的問題，一起想辦法解決這樣的問題，而蔡添貴之前遇到一個真實案例，一個離婚的弱勢婦女需要物資，找蔡幫忙，因為她申請不到政府提供的低收入戶補助，而申請不到低收入的原因，是需要她前夫的簽章證明，這是一個很大的問題，因為這個弱勢婦女就是和前夫有衝突，所以以常理推斷，她的前夫不會給她簽章證明，但政府就說規定是規定，不理解人情世故，賴政府第一要做的事，真的把弱勢家庭，社會底層貧窮老百姓也當成國家的人民，去實際用心關心，不要再做好看的書面報告，而是實質把這些救命錢給這些真正需要幫助的百姓。

這三十多年行義行善的過程中，蔡在送菜的過程中，有遇到弱勢家庭需要看病，或者遇到緊急狀況，會直接和蔡借錢，蔡會非常大方地直接給他們，但是蔡每次協助行動，所幫助的弱勢家庭是近兩百戶，而蔡自己也是經營賣菜生意維生，也要養家，面對弱勢家庭借錢的事情，蔡是盡力而為，像每個禮拜日，有些弱勢家庭需要買衛生紙，但沒錢，或是一些花費較少金額的日常生活用品，五百、一千的，蔡都會直接買過去，這些都不用還，因為這些弱勢家庭真正遇到困境…但有遇到借數千元或較高金額，需要看病或者做其他事，這些會還。其實蔡之前有遇過全力幫助弱勢家庭，但一個月只賺三千的情況。

蔡添貴正在做賴政府應該為社會貧窮弱勢階級做的事。

蔡添貴正在尋找接棒者，蔡現在六十七十歲了，頂多再做十年身體可能就會撐不住，蔡是從民國六十九年開始做，從一開始關心孤兒院、教養院、獨居老人、低收入戶到現在相對比較大的規模、過程中也有台灣民眾持續支持，像有一個民眾每個禮拜都送來二十一公斤的白米要來協助這些弱勢家庭，至少送了六年，連過年我這休息也送來，做了三十多年，蔡添貴太太也在這三十多年無怨無悔的支持蔡做這件事情，蔡太太對蔡添貴的幫助很大，但這些台灣貧窮弱勢家庭和蔡添貴拿取物資時，蔡發現這三十多年來，人越來越多，台語有一句話叫做「做戲的欲煞，看戲的毋煞。」

現在應該由台灣賴清德總統，正式接蔡添貴幫助社會底層貧窮階級的棒！

（作者為教育博士、政治工作者）

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