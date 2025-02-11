民主之盾》兩岸開放觀光，必須要有國安思考的意識

台灣觀光業由於受困於疫情重傷，許多業者都期望透過開放兩岸觀光旅遊重啟生機。但事實上，兩岸的觀光開放從來都不只是經濟問題，更多的是國安問題。

◎ 劉兆隆／彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授

近日兩岸關係在觀光議題上雖有解凍的跡象，惟最具軟性議題的兩岸觀光卻遇到了瓶頸。中國大陸提出先恢復兩岸旅遊，再透過觀光小兩會（台旅會和海旅會）溝通，我方仍堅持小兩會先協商，否則連大陸業者踩線團都不放行。事實上兩岸雙方都很清楚，旅遊問題和亂象不可能透過一次協商就完全解決，必然是未來雙方旅遊部門長期要面對和處理的議題。因此如何談、談甚麼與怎麼談都會很重要。

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針對開放中客來台觀光交流，陸委會堅持小兩會先協商，否則連大陸業者踩線團都不放行。（資料照）

台灣觀光業由於受困於疫情重傷，許多業者都期望透過開放兩岸觀光旅遊重啟生機。但事實上，兩岸的觀光開放從來都不只是經濟問題，更多的是國安問題。在過去兩岸開放自由行期間，許多軍事基地附近被陸客窺探拍照，或是具有國安背景的陸客在台灣見各階層的人士，甚至發展組織也非新聞。因此如何盤整過去兩岸觀光的亂象，其實是國內業者應該先思考的問題。

其次是台灣由於長期處於自由民主開放，並非如中國大陸是一個封閉管制社會。特別是近日甲型流感的問題在大陸內部仍在悶燒，疫情狀況仍一如2018年新冠肺炎爆發前晦暗難明，在未完成入境檢疫等問題前，就貿然先行開放大陸開放觀光，也是對台灣醫療衛生的不負責任。

第三是中國近年來經濟不景氣日趨嚴重，是否會有預期的觀光客人數值得懷疑。更有可能的是再次形成所謂低價團一條龍，甚至是脫團打工成為人口黑戶，這些都不是不可能。因此如何確保團進團出，形成台灣的治安問題等，都應該是在小兩會談判時應該加以處理的。

兩岸的觀光開放從來都不只是經濟問題，更多的是國安問題。圖為中客來台觀光愛去的日月潭。（資料照）

在開放陸客觀光的問題上，我們必須擺在2025年的時空系絡下思考，而非是2008年的時空系絡。畢竟。2008年的中國經濟起飛上揚，當時也沒有疫情紛擾，更重要的是當時主政的胡錦濤內斂低調，對台灣相對開放友善。2025年的時空如果不具備這樣的條件，在開放觀光的問題上更應加謹慎保守。畢竟「兩岸之間無小事」。

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