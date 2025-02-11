晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

民主之盾》兩岸開放觀光，必須要有國安思考的意識

台灣觀光業由於受困於疫情重傷，許多業者都期望透過開放兩岸觀光旅遊重啟生機。但事實上，兩岸的觀光開放從來都不只是經濟問題，更多的是國安問題。
民主之盾

民主之盾

2025/02/11 19:00

◎ 劉兆隆／彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授

近日兩岸關係在觀光議題上雖有解凍的跡象，惟最具軟性議題的兩岸觀光卻遇到了瓶頸。中國大陸提出先恢復兩岸旅遊，再透過觀光小兩會（台旅會和海旅會）溝通，我方仍堅持小兩會先協商，否則連大陸業者踩線團都不放行。事實上兩岸雙方都很清楚，旅遊問題和亂象不可能透過一次協商就完全解決，必然是未來雙方旅遊部門長期要面對和處理的議題。因此如何談、談甚麼與怎麼談都會很重要。

針對開放中客來台觀光交流，陸委會堅持小兩會先協商，否則連大陸業者踩線團都不放行。（資料照）針對開放中客來台觀光交流，陸委會堅持小兩會先協商，否則連大陸業者踩線團都不放行。（資料照）

台灣觀光業由於受困於疫情重傷，許多業者都期望透過開放兩岸觀光旅遊重啟生機。但事實上，兩岸的觀光開放從來都不只是經濟問題，更多的是國安問題。在過去兩岸開放自由行期間，許多軍事基地附近被陸客窺探拍照，或是具有國安背景的陸客在台灣見各階層的人士，甚至發展組織也非新聞。因此如何盤整過去兩岸觀光的亂象，其實是國內業者應該先思考的問題。

其次是台灣由於長期處於自由民主開放，並非如中國大陸是一個封閉管制社會。特別是近日甲型流感的問題在大陸內部仍在悶燒，疫情狀況仍一如2018年新冠肺炎爆發前晦暗難明，在未完成入境檢疫等問題前，就貿然先行開放大陸開放觀光，也是對台灣醫療衛生的不負責任

第三是中國近年來經濟不景氣日趨嚴重，是否會有預期的觀光客人數值得懷疑。更有可能的是再次形成所謂低價團一條龍，甚至是脫團打工成為人口黑戶，這些都不是不可能。因此如何確保團進團出，形成台灣的治安問題等，都應該是在小兩會談判時應該加以處理的。

兩岸的觀光開放從來都不只是經濟問題，更多的是國安問題。圖為中客來台觀光愛去的日月潭。（資料照）兩岸的觀光開放從來都不只是經濟問題，更多的是國安問題。圖為中客來台觀光愛去的日月潭。（資料照）

在開放陸客觀光的問題上，我們必須擺在2025年的時空系絡下思考，而非是2008年的時空系絡。畢竟。2008年的中國經濟起飛上揚，當時也沒有疫情紛擾，更重要的是當時主政的胡錦濤內斂低調，對台灣相對開放友善。2025年的時空如果不具備這樣的條件，在開放觀光的問題上更應加謹慎保守。畢竟「兩岸之間無小事」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書