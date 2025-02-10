自由開講》魯比歐中美洲旋風行對台灣的影響

◎江峰

一個坐在白宮橢圓形辦公室裡，揮舞著關稅大棒，另一個旋風式的訪問美國的後花園拉美五國，目的除了遏制中共還是遏制中共。巴拿馬提前終止與中共的港口合約，退出一帶一路計畫；墨西哥、加拿大不到24小時按照一個版本服軟，派出一萬名士兵巡邏美國的邊境，阻止來自中國的芬太尼進入美國，換取川普暫緩一個月的關稅執行。這些美國半個多世紀以來最重大的地緣政治舉措，是怎樣迅速取得成果的？

美國國務卿魯比歐1日抵達巴拿馬，展開上任後首次出訪行程。（路透）

為台灣未來提升國際地位做準備

先說魯比歐的出訪。魯比歐的拉丁美洲之行，不僅僅是關於移民問題的討論，更是在試圖遏制中共的影響力。巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加這三國有個共同特點，就是在中共的金錢攻勢下，斷絕了與中華民國甚至長達百年的邦交關係，委身中共。換句話說，此次魯比歐在中美洲重塑美國影響力的同時，也重擊中共的外交經濟佈局，不僅是幫台灣出了口氣，也間接為台灣未來提升國際地位做了外圍準備，中南美洲各國恢復與台灣傳統外交關係將會是一個水到渠成的事情。我相信台灣方面被中共拆散的邦交國，一個個的離開，會一批批的回來。

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美國國務卿魯比歐2日訪視巴拿馬運河。（美聯社檔案照）

魯比歐這個首位西語系國家後裔的國務卿，上任以來就表現出對中共強硬的態度。他早就看透中共把戲，在接受記者提問關於王毅「好自為之」的小動作時說，中英版本不同，是中共宣傳上經常玩的把戲，認為王毅此舉愚蠢、不尊重、無關痛癢。魯比歐在巴拿馬的首站努力讓至關重要的巴拿馬運河遠離中共的掌控，並取得了成果。亞太一旦出事，美軍在大西洋的軍力將會安全迅速的調集到太平洋地區，從這一點來說，無論怎樣形容巴拿馬重回美國軌道的重要性都不為過。而尷尬的是在巴拿馬投資部署貿易區的中共，不知道該怎樣抽身而退了。2018年習近平在巴拿馬視察並給巴拿馬指名發展方向時有多風光，現在就有多尷尬。

利用哥斯大黎加與尼加拉瓜的不合為突破口

現在，魯比歐將同樣的戰略應用於哥斯大黎加。2007年哥斯大黎加與台灣斷交，與中共國建交，這在拉丁美洲引發了一波效應，許多國家紛紛效仿。然而哥斯大黎加現在似乎正在考慮外交方向的調整，總統查韋斯在2023年就曾以中共拒絕簽署一份關於網路犯罪的國際協議為由，禁止華為參與該國的5G網路建設。近年來，哥斯大黎加的人民對中共的投資和影響力產生了疑慮，導致與北京的關係變得不那麼穩定，這讓美國看到了希望。

魯比歐（左）5日與瓜地馬拉總統阿雷巴洛（右）召開聯合記者會，魯比歐肯定瓜國與「民主國家」台灣維持外交關係。（法新社）

哥斯大黎加與鄰國尼加拉瓜從十九世紀開始有多次戰爭，領土、移民、執政者的矛盾一直不斷。但是中共偏愛尼加拉瓜的獨裁者奧爾特加，並與其搞好關係，試圖在尼加拉瓜開鑿第二條運河與巴拿馬運河並排，成為中共控制美國的雙保險，這一點不僅嚴重惹惱川普，也讓哥斯大黎加非常不滿。魯比歐就抓住了這一點，把應對尼加拉瓜局勢作為突破口，獲得已經與中共關係搞僵的哥斯大黎加的支持。

既然十八年前哥斯大黎加帶動了與台灣的斷交潮，那麼這次會不會反向，帶動與中共斷交再與台灣恢復邦交的新潮流呢？我是持樂觀態度的。畢竟這些國家與台灣的邦交是被中共用金錢砸斷的，中共的錢少了、破壞國際關係讓這些國家尷尬了。而現在美國變得強勢了，投共風險高，反共效益好，這些國家對中共幾乎是沒什麼好依戀的了。

薩爾瓦多拋出震撼彈

在此的前一站，魯比歐去的是薩爾瓦多。結果是，魯比歐宣佈一個前所未有的協定：薩爾瓦多願意接收來自美國任何國籍的被驅逐者，包括那些正在美國監獄服刑的美國公民！這就像是給美國的移民政策扔了一顆原子彈啊！魯比歐在薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多說，薩爾瓦多總統布凱萊提出了一個令人震驚的提議：願意將美國監獄裡的危險罪犯轉移到薩爾瓦多的大型監獄裡關押。魯比歐說：「沒有哪個國家曾經做出過這樣的友好提議。」這簡直是世界移民協定中的「超級碗」！

薩爾瓦多於2023年啟用「恐怖分子監禁中心」，關押犯下罪行的幫派成員。（美聯社）

這對包括中國籍的所有非法移民來說可能是一個警鐘，因為薩爾瓦多接收任何國籍的罪犯，包括那些被判刑的美國公民。魯比歐提到，這包括那些臭名昭著的幫派成員。想想看，如果你是一個在美國的非法移民，參與了任何犯罪活動，你可能很快就會被送往薩爾瓦多那座號稱世界最大、可以關押40,000名囚犯的超級監獄「恐怖囚禁中心」（CECOT）。

現在，關於這個提議是否會被美國採納，或是將美國公民送到國外監獄的合法性，還不得而知。不過布凱萊表示，這不僅僅是友好的舉動，也是薩爾瓦多的一種商業策略，因為薩爾瓦多關犯人收費便宜啊，就跟長期租戶一樣，刑期越長，收益越好。在美國關犯人花錢多，加州不抓小偷小摸，很多犯人抓了還放了，據說藉口之一就是要減少司法成本。現在不就解決了麼？除了收費低之外，對於包括中國的非法移民來說也是一個壞消息，甚至對非法移民的湧入有嚇阻作用。

因為薩爾瓦多的幫派武裝強大，布凱萊為了打擊幫派，通過緊急狀態法，取消了很多公民權利，薩爾瓦多從全球謀殺率最高的國家變成了比加拿大還安全的地方。但是非法移民要想想，社會安全了，壞人都被關到牢裡了，你要跟這群幫派份子關在一起能好過麼，是不是偷渡美國的顧慮就會大很多？川普的支持者們肯定會喜歡這個主意，馬斯克甚至在X上稱讚這是個「好主意」。但是，對於那些希望在美國獲得新生活的移民來說，這可能意味著夢想的破碎。

美國全力遏制中國在拉丁美洲的影響力

這些政治動向意味著什麼呢？美國正在加強在拉丁美洲的盟友關係，以對抗中共的影響力。這種策略可能導致中美之間的「冷戰」在拉丁美洲的延續，影響到中資企業的投資環境。

魯比歐並沒有停止腳步，稍晚將前往瓜地馬拉，最後將到達加勒比海島國多明尼加。每個站點都將討論遏制中國影響力、增強區域安全合作以及處理移民問題的策略。總結來說，魯比歐的拉丁美洲之行不僅僅是移民政策的討論，更是全球地緣政治角力的延伸。對中國籍非法移民而言，這意味著必須更加謹慎，因為美國正通過加強與美洲國家的合作來控制其影響力，這種動態可能會直接或間接影響到他們的生活和未來。

影音資料庫來源：乾淨世界

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