有志一「童」》新加坡積極立法 防止外國勢力干預政策與破壞種族和諧

為了吸引外國人才、企業家與因應少子化，新加坡政府大量開放外國專業與企業家移民。面對龐大的新移民，過去三年新加坡積極立法，以防止外國政府透過移民或組織干預新加坡政策與破壞種族和諧。

◎ 童振源

新加坡立國時只有188萬人口，1977年後的總和生育率便低於維持人口平衡的2.1，但是去年新加坡總人口卻達到604萬人。為了吸引外國人才、企業家與因應少子化，新加坡政府大量開放外國專業與企業家移民。面對龐大的新移民，過去三年新加坡積極立法，以防止外國政府透過移民或組織干預新加坡政策與破壞種族和諧。

有鑒於其他國家受到外國政府透過媒體或代理人干預，新加坡立法防範外國政府干預。2021年底，新加坡通過《防止外來干預（應對措施）法》，旨在抵禦外來勢力透過敵意訊息宣傳，或通過本地代理人干預新加坡內政，涉及本地代理人條款於2023年12月29日生效。

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過去三年新加坡積極立法，以防止外國政府透過移民或組織干預新加坡政策與破壞種族和諧。（取自貼文）

在立法時，新加坡政府表示，外來干預意圖透過偽裝、聯合等手法在社群媒體發散不實訊息，透過各種手段企圖操控新加坡政治，破壞社會團結與和諧，誤導公眾對政治議題看法，弱化公眾對政府之信心，甚至影響選舉結果。

依據《防止外來干預法》，新加坡政府於去年2月2日公告，新加坡香港商會、九龍會會長陳文平有可能受到外國勢力影響，並願意促進對方利益，為避免他成為外國勢力在新加坡的代理人，有意將他列為「具政治影響力者」。

自公告後，陳文平的言行成為新加坡媒體廣泛報導內容。隨後，陳文平卸下所有新加坡基層組織職務、辭去香港商會會長及九龍會會長職務。而且，很多新加坡企業家都私下表示要與陳文平保持距離。

陳文平於1990年自香港移民到新加坡，1993年取得公民資格，活躍於社區基層及宗鄉會館，經營房地產及教育事業，為新加坡高端客戶辦理子女留學手續，並開辦「認識中國」通識課程，幫助年輕人和有意到中國經商者「真正了解中國和中國文化」。

前年3月，陳文平曾以「海外列席代表」身份受邀參加中國政協會議，並接受媒體採訪時表示，「海外僑胞有義務，也會盡力在海外講好中國故事」，並建議籌組海外僑胞聯盟推動交流與合作，為講好中國故事發揮力量。

新加坡政府在去年2月26日正式將陳永平列為第一位「具政治影響力者」，要求陳文平每年必須申報其超過星幣一萬元之政治獻金來源，及其與外國政治或立法機構之關聯及所獲得之移民福利（如榮譽公民、永久居留權等等）。

此外，在新加坡立國前一年的1964年7月21日，馬來人與華人之間發生全島大範圍的暴力衝突，歷時十七天才平息，暴亂中23人喪命，超過400人受傷。二個月後再度引發馬來人與華人之間衝突的暴亂，12天的暴亂造成13人死亡，超過100人受傷。

為維持種族和諧與避免外國勢力操弄，今年2月初，新加坡國會朝野更一致通過《維持種族和諧法案》。（取自貼文）

為維持種族和諧與避免外國勢力操弄，今年2月初，新加坡國會朝野更一致通過《維持種族和諧法案》。此法授權內政部長相散播損害新加坡種族和諧的個人或實體發出限制令，禁止個人或組織傳播特定訊息、發表相關演說、參與印刷、編輯或製作、擔任刊物編委會，並採取措施阻止訊息在新加坡傳播。

為了防止種族組織受外國勢力影響，新加坡300多個包括宗鄉總會和商會的種族組織，將被指定為受監管實體，這些實體須申報來自國外捐款和匿名捐款、披露與外國的關係和公開領導層結構等，以防範惡意的外國勢力通過這些實體破壞新加坡的種族和諧。

（作者為我國駐新加坡代表）

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