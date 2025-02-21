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自由開講》因應少子化 國立高中職應賦予推動社區教育的任務

2025/02/21 08:30

◎ 陳啟濃

台灣的教育法令因為跟不上社會變遷，導致學校且戰且走，在少子化的浪潮下，國中、國小都在減班裁校的危機下生存，只有國立高中職偏安一方，有的社區型高中職即使招生人數不夠，教育部仍然給予成班，高中生成了博士生，教育資源的浪費，莫此為甚

面對少子化，教育部若能賦予國立高中職推動「社區教育」的任務，既可解決學生數不足的問題，也可因應人口老化社區居民學習上的需求。（資料照）面對少子化，教育部若能賦予國立高中職推動「社區教育」的任務，既可解決學生數不足的問題，也可因應人口老化社區居民學習上的需求。（資料照）

國立高中職因為都是政府編列經費，沒有因學生數少經費不足的問題，如果用私立學校的標準來檢視，恐怕部分的高中職都要面臨廢校的命運。

當然高中職都很認真在辦學，十幾年前私立高中職用心經營招生勤走國中的現象，現在已經成了國立高中職必要的校務經營重點。所以學生數少的可憐當然也不能怪國立高中職不夠努力，因為大環境整體學生數已經不到十幾年前的一半。

很多高中職是位於山區或是偏遠地區，本身的條件招生更是不利。教育部不能繼續鴕鳥心態，不願正視少子化的問題，繼續讓國立高中職年年招生不足，連連浪費教育資源。

這些非都會區的社區高中職，學校硬體設備與教學設施都非常完備，如今學生數減半，甚至不到一半，雖然學校有充裕的經費維持完善，但使用上總是過於浪費。再說這些學校的設立，本來就有滿足地方產業的人才需求，所以具備更多元專業的師資，恰好可以開設職業化 、生活化的課程，提供地方人士學習成長。

所以教育部應該修改法令，讓推動「社區教育」成為這些高中職學校教育目標的內容，將地方的社區大學 、樂齡以及數位學習納入教師教學任務，並給予教學時數上的認定。讓社區高中職朝著更加「社區化」發展，一方面可以解決學生數不足，教師授課時數不夠的問題；另方面可以因應人口老化社區居民學習上的需求

（作者為教育人員）

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