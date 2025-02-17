自由開講》詩詞包裝戰爭意圖？台灣揭露中共「和平統一」話術真相

◎ 茜茜

解放軍東部戰區於農曆新年發布《以武止戈》影片，延續其新年首日釋出的《中國人》MV，透過文化包裝掩飾其軍事擴張意圖；《中國人》MV利用劉德華歌曲及馬龍、呂禮詩等人影像，試圖塑造兩岸「文化同源」的敘事，同時植入解放軍軍演畫面，暗示「武力統一」的正當性。這種「文攻武嚇」模式，表面上拉攏台灣人民，實則為對內動員、對外施壓的雙重策略；當前，中共透過宣傳機器塑造「和平統一但不放棄武力」的論述，以求削弱台灣社會的抵抗意志，台灣應高度警惕，避免落入中共的敘事陷阱。

解放軍東部戰區於農曆新年發布《以武止戈》影片，影片最後並襯以台灣地圖，明顯傳達對台武力威脅的訊息。（圖擷取自@iyrn15X「艾伊人」 社群平台「X」）

詩詞背後的戰爭隱喻，中共以「武止戈」掩蓋擴張野心

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影片最後以詩句「海空陸火仗吳鈎，如影隨形匯鐵流，以武止戈非好戰，王師德勝寄千秋」，並襯以台灣地圖，明顯傳達對台武力威脅的訊息，「吳鈎」為古代利刃，象徵軍事進攻；「如影隨形」則暗示解放軍對台行動無所不在，「以武止戈非好戰」則是典型的中共戰略話術，實際上為「先發制人」鋪路，試圖為未來可能的軍事行動尋找正當性。中共此舉顯示其對台政策仍以武力恐嚇為主軸，且意圖塑造「戰而必勝」的軍事氛圍，對內凝聚民族主義情緒，對外則向台灣與國際社會施壓；台灣政府應清楚揭露此類宣傳策略的真實意圖，並強化國防意識，以確保社會不受中共心理戰影響。

台灣應強化國際宣傳，揭露中共對區域和平的威脅

面對中共持續透過影片操作輿論、塑造「統一不可避免」的敘事，台灣應主動向國際揭露其軍事擴張意圖，強調台海衝突對全球安全的影響。政府應積極與美、日、歐盟等民主夥伴協調，在國際媒體上強調中共軍事恫嚇行為，並促使各國強化對台安全承諾。同時，應善用駐美、駐日、駐歐外交體系，與國際學術機構、智庫合作，發表報告揭露中共對台軍事滲透與心理戰策略，以凝聚國際共識，共同抵制中共擴張行為。

深化國防與民防準備，提升抗敵韌性

除了外交反制，台灣應在內部強化全民防衛意識，確保社會對中共宣傳戰有足夠的抵抗力，政府可透過國防教育，向民眾揭露中共對台軍事行動的真相，使其認識「以武止戈」實為戰爭動員的前奏，而非和平保證。此外，應提升國防資源配置，加速國造武器發展，確保台灣在面對中共軍事威脅時具備自衛能力。透過深化台美、台日軍事合作，增加區域安全互信，也能有效降低中共對台採取軍事行動的可能性。

結語

中共透過文化、軍事雙管齊下，試圖操控輿論、削弱台灣的防衛意志，這種文攻武嚇的行動不容忽視；台灣應即時揭露其政治宣傳背後的戰略意圖，並透過國際合作強化自我防衛，確保自身安全及區域穩定；我國政府應團結內部、凝聚國際支持，才能有效遏止中共的侵略野心，確保台海和平與台灣的長遠發展。

（作者為研究生）

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