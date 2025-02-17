晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》詩詞包裝戰爭意圖？台灣揭露中共「和平統一」話術真相

2025/02/17 09:30

◎ 茜茜

解放軍東部戰區於農曆新年發布《以武止戈》影片，延續其新年首日釋出的《中國人》MV，透過文化包裝掩飾其軍事擴張意圖；《中國人》MV利用劉德華歌曲及馬龍、呂禮詩等人影像，試圖塑造兩岸「文化同源」的敘事，同時植入解放軍軍演畫面，暗示「武力統一」的正當性。這種「文攻武嚇」模式，表面上拉攏台灣人民，實則為對內動員、對外施壓的雙重策略；當前，中共透過宣傳機器塑造「和平統一但不放棄武力」的論述，以求削弱台灣社會的抵抗意志，台灣應高度警惕，避免落入中共的敘事陷阱

解放軍東部戰區於農曆新年發布《以武止戈》影片，影片最後並襯以台灣地圖，明顯傳達對台武力威脅的訊息。（圖擷取自@iyrn15X「艾伊人」 社群平台「X」）解放軍東部戰區於農曆新年發布《以武止戈》影片，影片最後並襯以台灣地圖，明顯傳達對台武力威脅的訊息。（圖擷取自@iyrn15X「艾伊人」 社群平台「X」）

詩詞背後的戰爭隱喻，中共以「武止戈」掩蓋擴張野心

影片最後以詩句「海空陸火仗吳鈎，如影隨形匯鐵流，以武止戈非好戰，王師德勝寄千秋」，並襯以台灣地圖，明顯傳達對台武力威脅的訊息，「吳鈎」為古代利刃，象徵軍事進攻；「如影隨形」則暗示解放軍對台行動無所不在，「以武止戈非好戰」則是典型的中共戰略話術，實際上為「先發制人」鋪路，試圖為未來可能的軍事行動尋找正當性。中共此舉顯示其對台政策仍以武力恐嚇為主軸，且意圖塑造「戰而必勝」的軍事氛圍，對內凝聚民族主義情緒，對外則向台灣與國際社會施壓；台灣政府應清楚揭露此類宣傳策略的真實意圖，並強化國防意識，以確保社會不受中共心理戰影響。

台灣應強化國際宣傳，揭露中共對區域和平的威脅

面對中共持續透過影片操作輿論、塑造「統一不可避免」的敘事，台灣應主動向國際揭露其軍事擴張意圖，強調台海衝突對全球安全的影響。政府應積極與美、日、歐盟等民主夥伴協調，在國際媒體上強調中共軍事恫嚇行為，並促使各國強化對台安全承諾。同時，應善用駐美、駐日、駐歐外交體系，與國際學術機構、智庫合作，發表報告揭露中共對台軍事滲透與心理戰策略，以凝聚國際共識，共同抵制中共擴張行為。

深化國防與民防準備，提升抗敵韌性

除了外交反制，台灣應在內部強化全民防衛意識，確保社會對中共宣傳戰有足夠的抵抗力，政府可透過國防教育，向民眾揭露中共對台軍事行動的真相，使其認識「以武止戈」實為戰爭動員的前奏，而非和平保證。此外，應提升國防資源配置，加速國造武器發展，確保台灣在面對中共軍事威脅時具備自衛能力。透過深化台美、台日軍事合作，增加區域安全互信，也能有效降低中共對台採取軍事行動的可能性。

結語

中共透過文化、軍事雙管齊下，試圖操控輿論、削弱台灣的防衛意志，這種文攻武嚇的行動不容忽視；台灣應即時揭露其政治宣傳背後的戰略意圖，並透過國際合作強化自我防衛，確保自身安全及區域穩定；我國政府應團結內部、凝聚國際支持，才能有效遏止中共的侵略野心，確保台海和平與台灣的長遠發展。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書