自由開講》立法院狂刪政府預算已達無法運作 請以謀顛覆國家論處

◎ 劉志堅

近日，立法院狂刪政府預算，刪預算不是什麼新鮮事，但在關心國事的NGO成員之一的我們，政府預算已達無法運作，請以謀顛覆國家論處。實在不得不言，論述如下：

立法院狂刪預算行為，已不是什麼審查預算，而是利用台灣的民主選舉制度，寄生在台灣立法院的統戰份子現身，以立法委員身分，積極運作謀顛覆國家。（記者廖振輝攝）

一、目前所見刪預算行為，已不是什麼審查預算，而是利用台灣的民主選舉制度，寄生在台灣立法院的統戰份子現身，以立法委員身分，積極運作謀顛覆國家。

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二、預算被刪凍的情形，其詳細媒體已多所報導。據目前所刪減，監察院被刪96.5%，行政院被刪46%，總統府的國務機要費全被刪。其中業務費，尤其在國外差旅費、媒體及業務宣導費、特別費等均刪減60%（或刪高達三成、被大幅凍刪）。國防部被刪70億元，也有些機關科目被刪到僅剩1元。讓監察院、行政院無法運作，這還是三權體制嗎？這已行同顛覆政府了。

三、如此刪凍結果，政府是無法運作的。試舉一則，所謂「凍結」某則預算，依一般程序，要去立法院尋求解凍，排入議程，經審查決議同意後，才得使用，但會這麼簡單就讓你解凍、使用嗎？只是不斷的凌辱這些政務官員（部會首長），這會是無限冗長的過程，官員還有心思於行政事務推動嗎？還有什麼施政政策？國家還有什麼建設發展嗎？目前有1500億元預算被凍。

藍白立委濫刪預算政府已達無法運作，行政院中部聯合服務中心貼出預算遭刪，服務受影響的公告。（記者蘇金鳳攝）

四、有些機關科目被刪到僅剩1元。有的單位的錢只能支持到三月。以目前所審查預算，模糊矛盾、全然不可行，政府無法運作。這群人經由審預算，透過立法院審查預算以癱瘓政府，已是顛覆政府的事實行為、已是明顯的謀反行為。只是不知要亂到什麼程度、亂到何時，才是忍不得的程度，國安單位才要偵辦？行政院及各部會，還在整理這次立法院所審預算結果數字，還要申覆，陪著這群亂黨份子玩。

五、本人及頗多NGO團體為推動台灣島的永續發展、減碳等，努力推動全國／全島層級的「永續發展」（運動、轉型），包括推動永續旅遊，配合2025日本關西大阪世博會，邀請趨訪的世界各國旅客順道來台灣永續旅遊。民間各界對國家社會的正向努力甚多，我們不滿立法院這幫統派份子如此作亂國家體制、作踐國家資源，糟蹋國家。

（作者為台灣島永續發展協會理事長）

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