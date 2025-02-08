曹興誠八不居士》「統一」這個概念已經被藍營內奸偷換

中華民國憲法裡講的「統一」，是要「反攻大陸，消滅共匪」，收回被中共竊取的國土。

◎ 曹興誠

「統一」這個概念，已經被藍營內奸偷換。

中華民國憲法裡講的「統一」，是要「反攻大陸，消滅共匪」，收回被中共竊取的國土。

但不少台灣以前的黨國高官，眼見過去30年，中共國經濟發展快速，於是趨炎附勢，見利忘義，紛紛向中共靠攏；變成了投共幫。

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投共幫不再講消滅共匪了，他們和中共幹部「一笑泯恩仇」，稱兄道弟，酒酣耳熱之際，還高唱「兩岸一家親」。

現在投共幫盤據了我們的國會，推出的法案，條條都想要中華民國的命。（記者廖振輝攝）

蔣經國先生曾經交待他的黨員，對付中共，要遵守三不政策，就是「不接觸、不談判、不妥協」。但那些投共幫在中共的禮遇款待、財色引誘之下，把三不上面都加上了一個「何」字，變成了「何不接觸？何不談判？何不妥協？」。

投共幫違背蔣經國的命令去和中共接觸，結果發生了什麼事？

最主要的是，他們偷換了「統一」這個概念。

原來藍營講的統一，是要消滅中共，讓大陸復歸中華民國的統治。現在他們講的統一，是要消滅「台獨」，讓台灣人接受中共的統治。

以前他們為什麼要消滅共匪？因為共匪是萬惡的，殺害過八千萬以上的中國人。

現在他們為什麼要消滅台獨？因為台獨會保護台灣人的主權，抵抗中共侵略，會「引起戰爭」。

投共幫絕不譴責中共天天對台灣文攻武嚇，卻天天咒罵台獨在破壞和平。

投共幫以前講的一個中國，是中華民國。現在他們講的一個中國，就是中華人民共和國。

投共幫最無恥的地方，就是說，他們反對台獨，是要保護「中華民國」。其實他們反對台獨，是要替中共掃除障礙，消滅中華民國。

如何「快篩」出這些投共幫？

凡是現在講，「我是中國人，反對台獨」的，就是偷換統一概念、顛倒是非黑白、意圖幫中共消滅中華民國的投共幫。

現在投共幫盤據了我們的國會，推出的法案，條條都想要中華民國的命；身爲中華民國的國民，誰能再袖手旁觀呢？難道甘願做亡國奴嗎？

看完這篇評論，請儘量轉傳給您的親友，這次罷免，需要所有可能的支持。



（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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