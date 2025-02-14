自由開講》名字有了新翻譯，制裁有了新說法？

◎ 克莉絲丁

美國參議員盧比奧長期關注新疆維吾爾族的人權問題，批評中國在人權、貿易及香港等議題，並公開抨擊中國在國際事務中的行為，2020年兩度遭到中國制裁，成為中美關係緊張的徵兆。

從「盧比奧」到「魯比奧」

盧比奧近日正式成為美國國務卿後，中文譯名被悄然更改為「魯比奧」，引發外界熱議。有評論認為，中國此舉是為避免公開解除制裁，同時也為未來與盧比奧的官方接觸鋪平道路。前中國外交官陳用林表示，中國外交部對國外政治人物譯名有嚴格規範，這次改名顯然是內部深思熟慮後的決定，意在為之前的制裁行為「解套」。

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美國國務卿魯比歐。（法新社）

中國外交部閃避焦點的表態

中國外交部發言人毛寧被記者問及更名是否與制裁相關時，僅提到「中方制裁針對的是損害中國正當利益的言行」，並強調英文名字更為重要，而對譯名更改一事隻字未提，筆者認為，此種模稜兩可的態度，是中國不願承認卻又不得不對美示弱的手段。

中國示弱與維護形象的矛盾

中國官方改名是為了在不公開解除制裁的情況下，尋求與美國改善關係的妥協態度，同時，反映出中國政府在國內外壓力夾雜下的進退兩難局面。此種文字遊戲對境內輿論有安撫作用，但在國際社會中卻暴露出中共行事缺乏透明度及誠意。

對於中美關係而言，此次更名風波是一個微妙信號，盧比奧作為美國對中政策的重要決策者，他的立場將深刻影響未來兩國的互動模式，如果他延續強硬立場，中國可能面臨更大壓力；而若雙方能找到合作空間，此次風波可能成為新起點。中國透過更名策略試圖示弱，卻又不願失去「面子」，難以真正贏得信任。奉勸中共勿把全球人民當傻子，應徹底反思自身作為，才有可能提升國際地位。

（作者為兩岸事務研究者）

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