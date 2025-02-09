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名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》川普持續拆解既有秩序：台灣應該要怎麼看？

前文為大家分析美國一夕之間撤掉USAID（國際開發署）帶來的衝擊，引起不少的討論。我們在此提供一些延伸的討論，也順便回覆一些網友們來留言指教的一些誤區。
名家分享

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2025/02/09 11:30

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

前文為大家分析美國一夕之間撤掉USAID（國際開發署）帶來的衝擊，引起不少的討論。我們在此提供一些延伸的討論，也順便回覆一些網友們來留言指教的一些誤區。

外援不是慈善，是美國戰略的一部分


美國外交事務有3D原則：國防（Defense）、外交（Diplomacy）與發展（Development），是一個跨黨派的外交政策框架。對外援助屬於發展（Development）策略下的實際計畫，本來就不是「慈善事業」。USAID由美國政府出資、美國國會所支持並且必須被國會監督的，因此需頻繁提交報告，以證明對美國人以及受援助對象的影響力。我們想要提醒大家，USAID根本原則就是要符合美國人的利益，過去觀測站喵編在非洲看到任何USAID承包商的辦公室傢俱、各種捐贈的物品包裝上，都印有醒目的「From the American People」的貼紙。時時提醒受援助國，這些是來自美國人的貢獻。

美國川普政府持續拆解既有秩序，除大幅裁撤美國國際開發總署（USAID）外，許多重要的聯邦機構都面臨凍結，甚至刪減。（圖取自貼文）美國川普政府持續拆解既有秩序，除大幅裁撤美國國際開發總署（USAID）外，許多重要的聯邦機構都面臨凍結，甚至刪減。（圖取自貼文）

有別於一般「慈善事業」，USAID的計畫設計更具長遠性，並強調永續與系統性，因此被稱為「國際發展」。這些計畫著重於協助當地政府建立基礎建設（如醫療系統）並改善治理，目標是讓各國政府終有一天能夠擺脫外援，獨立運作。USAID負責的援助計劃有相當多種，業務相當廣泛，例如：改善全球健康、減緩貧困、提供糧食支援與協助經濟成長等，在天災或衝突發生時給予緊急救援，也包括推動教育發展、強化海外民主機制等。在USAID的員工這兩週多數被遣散之前，他們在全球60多個國家設有據點，員工總數約為1萬名，其中三分之二在海外工作。除了正式員工之外，負責執行計劃的有很多都是各駐點國家的承包商（implementing partners），包括當地的組織。

USAID無論是在提供美國人或者美國居民龐大的工作機會，也對受援國帶來深遠的長期影響。然而，如今馬斯克就毫無證據地宣稱「USAID是一個犯罪組織」，在沒有全面了解USAID的意義與影響力的狀況下，一瞬間把這些連結網絡全部都斷掉。

外援政策是兩黨共同支持

外援一直以來都是受到兩黨共同支持的，而兩黨主要的差異在於方式跟重視的議題。跟左派右派、自由派保守派，都沒有直接的關係，而是跟美國到底要不要積極介入國際事務這樣的觀點有關，以往民主黨和共和黨的主流觀點都是說「要」。美國的對外援助體制是二十世紀以來兩黨多屆政府共同建構的，USAID正式成立於1961，就是要負責統整這些外援計劃。在第一任川普政府時期，USAID常被視為是對抗中國「一帶一路」的最主要工具和途徑

如果真的要談左派右派，那可能跟他們「支持對外援助的理由」有關。例如偏向左派的觀點可能會認為，全世界之所以有這麼多國家與地區需要大國的援助，並非都是他們活該、政府太廢，而是在整體歷史發展下，它們正好是大國的各種擴張、對抗下的犧牲者。如果是右派，強調的觀點可能會比較多是在於國家安全、促進經濟成長與美國的國際影響力，或者說是要扶植可以穩定區域和平的力量。

若從契約與盟友的角色來看，美國資金的突然抽離，不僅導致無數難民和病患一夕之間失去援助，當地合作的組織也得被迫解散，嚴重破壞了與全球夥伴的合作體系。這不只是美國內部機構的運作停止，而是背信於國際社會，而且在很多地方也會面臨法律問題（簽好的契約無法執行）

還有，美國的外援體系也不是只有美國自己執行，還包括與盟友共同建立的信任與默契。這些網絡在短時間內崩解，對全球穩定與美國長遠戰略的衝擊肯定少不了。俄國前總統、前總理Dmitriy Medvedev直接大讚美國撤掉USAID的舉動，就是因為這些長久以來建立的影響力網絡，直接全部撤掉。

現在這種執行方式看似讓民眾覺得很有魄力、看了很爽，但真的是會讓中國俄國作夢也會笑

USAID抵抗中共擴張的計畫（們）

從實質內容來看，USAID的工作相當重要，而且也不乏與台灣直接相關的計劃。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）研究員索博利克（Michael Sobolik）發文指出：「川普調整援外方式，在戰略上屬正確做法。然而，在戰術方面，大刀闊斧的強硬手段卻危及促進美國國家利益的良好計畫。」

USAID還協助台灣搜救訓練、改善災害管理體系及強化跨機構危機應變。這些工作並未公開，但在面對北京的好戰敵意時，增強台灣的韌性至關重要。」

索博利克還提到：「過去8年來，USAID默默進行令人印象深刻的反中共計畫。其中最重要的是時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2020年在國務院啟動的『乾淨網絡』，由USAID負責重要融資，幫助有意向的國家與華為脫鉤，並用值得信賴的硬體取代。」

他提醒大家，USAID很多計劃不能直接從表面名稱看出目的，他舉例「基礎設施交易諮詢服務」（Infrastructure Transaction Advisory Services），實際上是資助美國公司與中國國企及「一帶一路」倡議競爭。（以上三段引述Sobolik我們使用央廣的新聞翻譯）

拜登時期也沿用USAID當做資助許多國家的基礎設施的一個窗口。而且不只有硬體設備，還有像是資助一些南半球國家新聞媒體機構，以抵抗來自中國官方媒體的收買與滲透壓力。

我們知道中國影響力是愈來愈巨大，但不能因為某件事情或某個機構沒有達到我們100%的期待，就把它直接砍了這種「部分不如預期就砍掉」的邏輯，就跟前陣子我們總預算的審查當中，有好多提案都是指出政府效率不佳、「某一項」業務沒做好，然後就直接砍掉該部門預算一樣，不是最理性的做法。（題外話，我們總預算審查還有很多提案是內容講A部門然後砍B部門的預算，完全是一筆糊塗帳）

資金運用皆經過美國國會審查

很多人貼出新聞說，馬斯克團隊「發現」USAID的經費被濫用。我們要特別強調，USAID的經費來自國會，使用上面都需要經過審核，每一筆經費都是公開的，不是馬斯克團隊有什麼新發現。

周奕成先生的評論指出：「美國國會都審查這些預算。即使是非政府組織，也有負責的理事會、董事會。不可能是偷偷摸摸的。對外援助的經費，肯定有浪費、貪污。也會被人為操弄。但經費預算一定會在各個機構的表冊上。不需要駭客去掌控資訊系統才能發現。」

最重要的是：「美國對外援助，是以美國的國家利益為主軸的。過去建構這些政策和制度的人，也是美國的愛國者。

承上，也有不少人貼出新聞說，你看USAID有哪一筆經費補助了很不好的團體或者人物，例如中國武漢病毒實驗室。

事實上，補助武漢實驗室的錢是來自NIH（國家衛生研究院，現在同樣整個院被凍結），不是USAID。而且，根據來自生醫領域學界的Khiong Ng指出：「NIAID『間接』資助武漢實驗室的研究資金，也都是經過正式的 peer-review process，在眾多競爭的研究計畫中名列前茅才拿到經費。而且這只是 NIAID 每年贊助的幾萬個研究計畫之一，甚至也不是NIAID唯一（直接或間接）贊助的外國實驗室。」過去美國與中國在科學與學術領域都有廣泛而深入的合作與交流。

「石正麗的武漢病毒實驗室是透過參與Ecohealth Alliance （一個民間的非營利研究機構）的國際研究計畫，間接拿到NIAID 補助，當初審這個研究計畫…評審名單都可以在下面這個網站找到。」

現在有許多陰謀論者正在醜化Dr. Fauci，也就是NIH的主任（相當於美國的陳時中，作為防疫情指揮官的角色），甚至妖魔化整個NIH，毀滅它的公信力。這對整體公衛體系都會有嚴重的影響。

至於某些人指責USAID去補助DEI、補助LGBTQ團體所以很可惡之類的言論，這更是奇怪。如果經過主管機關審核程序之後決定要補助的團體與項目，有什麼不對？

補助DEI與少數族群相關的團體又有什麼不對？台灣也有支持偏鄉發展和少數族群促進族群共榮的計畫，就算你真的要檢討這些預算，也不是直接把整個機構都砍掉呀！

USAID與美國財政負擔

有許多人說，撤掉大撒幣的USAID可以節省經費。事實上，USAID 的預算（一年4-500億）約占美國政府負債約0.135%，只有百分之零點幾，在聯邦支出中所占比例微乎其微。以2024財政年度為例，聯邦政府的財政赤字達到1.83兆美元，聯邦總債務達 36兆美元。最大的債務來源是保險（約2.1兆）、國防（約8800億）和利息（約8000億）支出。

截至2023年，美國仍然是全球對外援助金額最高的國家。然而，若以國民總收入 （GNI） 比例計算，美國的官方發展援助（ODA）占GNI的0.24%，在經合組織（OECD）發展援助委員會（DAC）成員中排名第25位。這個委員會鼓勵已開發國家將其國民總收入至少 0.7% 用於對外援助。

美國總統川普大刀砍向美國國際開發署（USAID），凍結數十億美元的國際援助。圖為日前群眾在USAID大樓前抗議。（路透）美國總統川普大刀砍向美國國際開發署（USAID），凍結數十億美元的國際援助。圖為日前群眾在USAID大樓前抗議。（路透）

多個聯邦機構面臨凍結，可能影響美國科學領導地位

不只是USAID和NIH，現在有許多重要的聯邦機構都面臨凍結甚至刪減。除了NIH之外，現在還有「能源部」底下的基礎科研全面凍結，「教育部」幾乎確定要關門，聯邦緊急事務管理署（FEMA）也可能要關了。許多研究一旦中止，後續要再回復可能都會很困難。美國政府想要省錢是好事，但要注意的是這些科學研究的重要性，以及是否可能會破壞掉美國在許多科學領域上的領導地位。

而且很多時候，政府部門的功用並不是完全可以量化的。例如，FEMA在「災害應變」以外，還有預防、教育、建立社會韌性的角色與功能，並不是只有當災害來臨的時候才有工作。

在美國任教的災害應變專家張賢龢老師指出：「打造韌性、加強基礎設施和推動災害整備工作，雖然不如災時的應變那麼引人注目，但這些主動措施 對減低災害影響至關重要。這些努力為韌性國家奠定基礎，使我們能更好地面對未來的挑戰。就像我們在生重病前很難體認到預防的價值，我們應該認知到主動應急管理 的重要性。打造韌性國家不是在災後，而需在災難來臨之前開始建立。」

很顯然，治國不能靠「常識」。馬斯克對於自己不懂的領域，很多時候都不願意去搞懂，憑自己常識橫衝直撞耍帥並非民眾之福。

台灣如何看待美國政策的變動

美國有很多川普的死忠支持者，川普也確實是獲得多數選票的領導者，其實，對美國選民來說，好壞都是自己承擔。然而，台灣這邊拚命幫川普辯護的川普粉絲心態就很有趣了，好像不少人覺得川普敢作敢為的強人作風很大快人心，世界上的好人壞人都怕他。事實上，美國和台灣的國家利益不一定重疊，川普也有自己的政治議程，而這個政治議程有很大一部份是來自美國自身的脈絡、還有深刻的社會分歧

例如，當川普出手「教訓」DEI的時候，其實台灣人身為亞裔，在美國脈絡下也是被教訓的對象。當川普出手對付跨性別、打擊同志群體的時候，他也特別攻擊了像是我們的金牌選手林郁婷。我們要提醒大家，支持川普未必要把川普當神拜，也別對「美國優先」的議程不求甚解就支持到底。更重要的是，亞洲人實在沒有什麼必要性去站在DEI受害者的位置。美國左派有很多的論述不合理、治理方式值得檢討、有些作風我們不喜歡，但這不能直接論證我們是DEI的受害者、我們要因此反對多元價值。

在援外這個議題上，我們也應該要去多了解，美國國內有很深的社會分歧、貧富不均、城鄉差距、毒品與槍枝問題等等，因此許多美國人看到資金拿去遙遠的外國地區就覺得很不開心。但台灣本身其實是美國外援體系下的受惠對象，從1950年代開始「到現在」都是如此。川普正在改變整個國際局勢，我們需要多了解整個來龍去脈，調整我們自己的論述和腳步，最沒有必要做的事情就是去跟著美國群眾一起叫好

本文經授權轉載自US Taiwan Watch:美國台灣觀測站臉書

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