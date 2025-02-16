自由開講》談「自願為奴」思維危害台灣未來

◎ 陳逸南

近日中央政府總預算案之立法院審查，發生不少藍白立委「亂砍預算」作為，激起人民憤怒，又民間團體發動罷免不適任立法委員活動，受到人民大力支持，唯有人民覺醒，消除「自願為奴」思維，台灣才有未來。

民間團體發動罷免不適任立法委員活動，受到人民大力支持，唯有人民覺醒，消除「自願為奴」思維，台灣才有未來。（記者羅國嘉攝）

查2016年5月出版《Discours DE LA Servitude Volontaire 自願為奴》中譯本，該書作者艾蒂安．德．拉．博埃西（Étienne de La Boétie，1530~1563年），大約1546年或1548年寫下文章，流傳下來。476年後的今天，詳讀該文，了解「自願為奴」思維，危害自由民主甚鉅，兹將讀後心得略述如下。

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另查洪世謙教授在《自願為奴》中譯本「導讀序」指出，拉．博埃西在此提出了兩個小結論，首先，自願為奴的第一個理由是習慣（habitude），如同他們的父輩般，這些受迫者習慣了屈從的日子，……。其二是人們被以奴隸的方式養育；這種養育的方式讓人失去自由，也同時失去勇氣，因此不敢抵抗，並譴責那些抵抗的人只是想爭取自己的利益。

又指出，拉．博埃西亦指出了幾個人民自願為奴的原因，首先是愚民，或說過度的安逸。統治者以各種娛樂和享樂，或以金錢的誘惑，或以新奇的消遣，讓人民對統治無感，而安逸於奴役。其次是造神，也就是透過各種傳說、故事、碑文等方式，傳頌統治者親民、具有特異能力、悲憫、具有雄才大略等形象，……。這些統治者死後，人民甚至立碑稱其為「人民之父」，除了繼續服從統治之外，還複製了這套對統治者的崇拜及這些話語所形塑的神話／化。

綜觀台灣由戒嚴統治走向民主法治的漫長過程，統治者的愚民政策，以及造神運動，人民「自願為奴」思維一直存在，尤其是民主化以後，好像出現了「政黨統治」情形。不過，由於「中國因素」之長期且嚴重介入，產生了「敵我不分」，以及「政黨利益」超過「國家利益」之異常情形。如今，社會分裂現象嚴重，對民主憲政發展相當不利，如何喚醒人民，拋棄「自願為奴」思維，才能讓台灣有願景的未來。

（作者為仲裁人）

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