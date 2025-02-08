名家分享~許俊傑》醫生看診時在做（想）什麼？

我的許多病人都會看我的臉書，我想利用這一次說明的機會來跟大家說我們醫生在看一個病人的時候會做些什麼事情？

◎ 許俊傑

昨天我的臉書朋友台大吳明賢院長對他們體系醫院四位神經外科醫師離職的發言引起很多人的回應。

昨天星期五下午的門診，我看了史無前例的46個。（我的門診，我自己從V1就限號50號，但是裡面會有六個保留現場號碼，所以最多會掛44個。扣掉兩三個有事不能來的，通常最多看41、42個）。

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以一個醫學中心的主任來說，加上已經在同一個地方經營了20幾年，我一個診看46個說真的在台灣的醫學中心主任級醫師應該算是少的。——那麼我在做什麼？

醫生看診時，也許只有短短一兩分鐘，卻要做好所有的評估、溝通、反應、協調，解決病人的問題。示意圖，非本文作者。（法新社）

我的許多病人都會看我的臉書，我想利用這一次說明的機會來跟大家說我們醫生在看一個病人的時候會做些什麼事情？

因為很多病人進來坐不到一兩分鐘我就跟他說好了，可以了。說真的我也很不好意思。我在這裡要跟很多人說抱歉。

但是我要說明一下，在這短短的一兩分鐘的交會的前後我們做了多少事。

通常這些病人我會在早上查房教學後的空檔，大致上從電腦裡面叫病歷出來看一遍，（說真的有時候可以做這些事情的時間也不到兩個小時）這兩個小時鐘我要把下午門診的4、50個人盡量叫出來，把病歷做一些些修改。我會看這個病人是來幹什麼的？是開完刀後面來追蹤的，我會先寫開了什麼刀？開多久了？原本怎麼樣？現在怎麼樣？未來想要做什麼？（這些是在原本已經寫的評估裡面再去修改）我還會看那麼他要追蹤些什麼東西？比如說糖尿病、膽固醇還有心衰竭、蛋白尿、腎功能不全⋯⋯⋯那麼我上次開了什麼藥？有做什麼檢查？開的藥有沒有效？那麼這個病人這一次做檢查的結果可能會是什麼。還有再來要做些什麼事？什麼時候要排檢查？我都會在評估與計劃（A and P）裡面都先寫好。所以超過一半的病人在你還沒坐下來的時候你的檢查單還有藥單都已經開好在電腦裡了。

然後再來就是看診的時候。其實我們平常在看病人的時候病人走進來，我們心裡就已經有盤算了，看第一眼的時候就去看，是走進來的還是坐輪椅進來的？如果是走進進來的速度有多快？臉上有沒有笑容？是胖的是瘦的？是外勞陪進來的還是家裡人陪進來的？如果是家裡的人是媳婦還是兒子還是女兒，跟上次有沒有同一個人？背後代表的意義都不一樣！

然後再坐下來的時候，我的眼睛會看一下他喘不喘，呼出來的氣有沒有什麼味道？然後眼睛瞄一下他的腳腫不腫是穿鞋子還是穿拖鞋？（通常腳腫的人是穿不下他原本的鞋子的。）（如果是重度下肢缺血的人，他的腳會有傷口，所以他也沒辦法穿鞋子。）我也會盡量把盯著螢幕的眼睛移開看一下病人的眼睛，因為一個人怎麼樣，眼睛可以告訴99%的訊息。

然後坐下來那短短的時間我會跟他說你抽血檢查的結果是什麼？再來你要注意什麼？還有以後隔多久以後我們要抽血做檢查。我還要問有沒有什麼藥物要調整的？上次開的什麼什麼藥要不要增加或減少？然後心裡還要盤算最新的guideline有沒有對我們的病人有新的建議？有沒有什麼新的藥物對我們的病人可能會會有幫忙的⋯⋯

在這些過程中10個人只要有兩個人在其中的任何一個評估發現跟原本預期不一樣的，我們就要加上詳細的詢問，通常這樣就會花掉5、6分鐘。所以病人的狀況多疾病嚴重度高的科，就像我們心臟外科來說我自己覺得我是不可能一個門診五個小時內看80個人或更多的！（我的同事朋友如果有看超過這個數字，一定是花了更多的時間）

這裡面如果遇到一兩個非常有趣的病例，不管是突然進步得很好或者是原本很好的突然惡化，你要拿來做教學就要停下來照相記錄存檔。如果旁邊有學生你也要稍微跟他指點一下，那麼又要花掉3、5分鐘。

那麼這些工作有沒有可能請年輕醫師幫忙代診看？我的答案是非常的困難。因為我們的病人病情都非常的複雜，你看我下面寫的短短的三句話。通常你就要花3到5分鐘去想一想。

還有重要的是十幾年你跟病人的交情。病人來到高雄長庚就是想要看你想要聽你問候他一句話！

比如說我用昨天的一個病人，我寫的評估來說。我會寫（這是一個冠狀動脈阻塞身體病著主幹狹窄的病人手術前心臟射出率只有25%，在2021年接受全動脈繞手術，手術後發生嚴重心律不整放了夜克膜有去做了電燒，目前手術後3.5年，現在心臟射出率變成45 percent糖尿病，糖化血色素從7.5降到6.5，，LDL低密度膽固醇從160降到70）——這樣的病人要是請你的學生，才來我們科兩年的R4，他對三年半前的事情完全不知道，他一定會好奇這個病人的前因後果，那麼他在這個病人就會卡住10分鐘。然後病人進來看到不是我在看的也會對他充滿狐疑，心裡也會充滿對我的不滿。然後這樣的不信任就會拖慢看診的時間。

寫了這麼多，其實上面這些東西都是在短短2、3分鐘內做完，再來呢是還要開單子、更改藥的劑量、可能還要開診斷書⋯⋯然後存檔的時候還要應付電腦無止境的提問。這個時候如果電腦又出了什麼小狀況你又會卡住很久很久⋯⋯

然後這些看診的過程中還要接受許多電話的詢問、命令還有許多雜七雜八事情的協調。

培養一個醫生很不容易

另外我自己是一個記性沒有多好的人，我通常還會用病人的職業或者是居住地來幫忙記憶，所以我還要詢問他們家的橘子熟了沒？蜜蜂現在養得怎麼樣？兒子警察的工作？你什麼時候退休？婆媳問題現在有沒有好一點？船什麼時候出港⋯⋯甚至還要接受病人對我選市長的提名⋯⋯

甚至有時候我還會被問說上次送的咖啡好不好喝我還要努力去想到底是哪一個咖啡呀？

然後前面有說現場都會保留六個號碼給現場的臨時要掛的病人，這些病人許多是初診，大多是從別家醫院過來要評估開刀的也有的是原本預期下個月才要回來的病人臨時出了狀況。這種病人大概至少都要花到你5到10分鐘去處理去解釋去安排。

我也希望每個病人讓我看到的時候我能夠用微笑鼓勵的態度來面對他們，所以說真的假如超過50個人的狀況之後也會笑不出來⋯⋯

栽培一顆小小的釋迦，就要這樣子悉心呵護幫它遮風擋雨。那麼栽培一個醫生，等他獨當一面要花多少的時間。（取自貼文）

這些只是我們生活中最沒有壓力的門診時刻，其他在加護病房或者是開刀房中的臨時緊急狀況，其實在那短短的兩三秒裡面我們腦袋不知道轉了多少東西。所以大家都在說能不能用AI？我是相信可以啦，但是這個還是要學習很久。⋯⋯

台大吳院長我稍微知道他，我相信他是一個很好的人，他面對現在臨床醫療的一些發言，造成很多人的回響的，有批評的也有揶揄他的。我在這裡做這些補充，也只能夠幫忙說明臨床醫師的一些狀況，真實的白色巨塔還有更多更多更多寫不出來的。

所以當一個醫生有多麼不容易？大家都知道考進來很難，然後醫學院要唸的東西有多少？大家也稍微可以想像。但是訓練這些好不容易進來醫院的醫生能夠在短短1分鐘內做好所有的評估、溝通、反應、協調，說真的要有多久的修煉？⋯⋯我的答案是10年都不夠！

栽培一顆小小的釋迦，就要這樣子悉心呵護幫它遮風擋雨。那麼栽培一個醫生，等他獨當一面要花多少的時間。

（作者為資深心臟外科醫師）

本文經授權轉載自許俊傑臉書

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