自由開講》春節喜慶 不該是法律空窗期

◎余易年

農曆年節期間，不少地方都出現煙火、鞭炮聲整夜響個不停的現象，不僅擾人清夢令人無法安穩睡個好覺，甚至還出現擦槍走火的意外，像在基隆地區，就發生有沖天炮造成火燒車，使車主對肇事國中生提告，家長連帶得面臨巨額賠償的事件。

基隆市春節期間發生燃放沖天炮引發火燒車意外。消防局中正分隊迅速滅火，2車已燒成骨架。（資料照，記者翻攝）

雖然農曆年節代表著喜慶，但是也不應該成為法律的空窗期，尤其深夜時分燃燒炮竹，製造大分貝的音量，在法律上都有相關的規範與罰則，若警察還採取睜一眼、閉一眼的消極作為，那麼這些缺乏自制能力、不懂為社區鄰居設想的人士更會毫無忌憚。特別是南部地區，最近這幾日已經因為頻仍的地震，而令人處在精神緊繃的狀態之中，若警察還放任深夜燃放炮竹的行為，相信多數的公民都是無法苟同的。

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其實，農曆年節警察同仁肯定會比平時還要忙碌，像是白天就常可在主要幹道看到整條馬路上都有警察三步一崗、五步一哨的在控制著路口的燈號，一查之下，原來是有政府官員要到各地的主要廟宇去祈福、發紅包，所以必須動用警力維護沿途的治安與路況。平心而論，倘若我們的警力在年節期間都用在這個地方，也難怪夜間會出現沒有警力可以巡視，制止燃放炮竹的惡行了。

為了讓民眾能夠安心過好年，警力動員維護金融機構安全，並加大巡邏密度。（資料照，記者翻攝）

台灣是一個法治的社會，我們也以台灣擁有比多數國家還要嚴謹的法律規範而自豪，但是這些法律規範不應該淪為擺設的門面，尤其農曆年節放任煙火、鞭炮聲整夜響個不停的怪現象，各縣市政府應該要有更積極的作為，才不會因為少數人士的一己之私而斷送了多數公民可以好好睡上一覺的權益。

（作者為教育工作者）

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