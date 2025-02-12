自由開講》讓城市再次偉大～從吉伊卡哇看高雄行銷

◎ 劉軒華

偉大的城市都有其記憶點，例如看到自由女神像就想到紐約、阿里發塔就想到杜拜、東京鐵塔就會想起東京，到了台北看到101高樓就會連結台北，在南臺灣的首善之區高雄，運用了本身海港的優勢創造許多話題與記憶點，從2013年的黃色小鴨風潮，如今英熙、吉伊卡哇等大型氣球在海港上形成話題性，不亞於其他城市記憶點。

高雄運用身海港的優勢創造許多話題與記憶點，從2013年的黃色小鴨風潮，到如今英熙、吉伊卡哇。（記者李惠洲攝）

氣球行銷學，乃是一種城市觀光的手段之一，高雄運用本地優勢，成功創造話題與連結周邊城市發展，形成數個產業鏈，讓這個海灣城市，逐步脫離重油產業的刻板印象，使海灣文化再次被重視與再次創造人與城市的榮譽記憶，這份記憶不只是在煙火、輕軌，甚至周邊特色商店都再次受人注意，使外地遊客享受不同季節中高雄的美好。

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人們應該珍惜這份得來不易的美好，再創更有話題性的未來，而非短視近利的追求短期的金錢獲利。高雄氣球行銷學的背後，建立在人民與政府之間共同合作模式，經由不斷磨合，方得淬鍊出雄厚的文化底蘊，使得城市文化多元且具有可期待性。

「吉伊卡哇」人氣超高，春節9天連假吸引320萬人次朝聖！。 （高雄市觀光局提供）

高雄花了十年的時間，讓人們知道行銷城市有多種可能性，高雄的氣球行銷學是否適用其他城市，有待產官學三方共同協力合作，激發出更多火花。

（作者從事金融保險業為）

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