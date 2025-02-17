自由開講》危機化為轉機 讓台灣走向「民主成熟期」！

◎黃石成

這是一個危險的時代，也是一個安全的時代若能將危機轉化為轉機，則能化險為夷進入安全的境界。

台灣的民主政治，從黨外的「民主萌芽期」，進入民進黨創黨，開始和國民黨的政黨競爭，而發展到如今的「民主成長期」。

請繼續往下閱讀...

立法院的2024年會期，藍白恣意妄為，通過了許多毀憲亂政、癱瘓台灣、沒收人民權利福祉的法案。（資料照）

然而國民黨卻從反共變成親舔唱合中共，民眾黨也由親綠變成親藍及親共，因此兩統派黨狼狽為奸，在立法院的2024年會期，可說喪心病狂、恣意妄為，故意放肆地通過了許多毀憲亂政、癱瘓台灣、沒收人民權利福祉的法案。此孰可忍不可忍也，所以興起了全國人民罷免國民黨立委的浪潮。

民主政治就是政黨政治。因為民主政治的形式，是以政黨間互相競爭監督制衡在運轉。由於政黨的存在，是以報效國家及服務人民為目的，所以政黨存在的條件必須是忠誠於國家及人民。

然而非常不幸，國眾兩黨卻不忠誠於台灣及人民，反而忠誠於敵對的中國，與其裡應外合。像這樣的國眾兩黨，怎能正常地運作台灣的政黨政治？不運作還好，越運作卻只是越讓台灣走向毀滅的境地，就如現在我們所看到的。所以不忠誠的國眾兩黨不該存在。

去年藍白毀憲亂政，公民再次站出來守護民主與憲法體制。（資料照）

民主產生的起源，乃來之於「理性與道德」。所以理性與道德是民主的精神內涵。因此在全國大罷免之際，各地的罷免團體要使出渾身解數去宣傳，喚醒人民「理性與道德」的民主素養。

以理性去分辨是非，以道德價值去分別善惡，能夠踴躍站出來投「同意罷免票」，讓國民黨「分區立委」在國會消失，則在野黨在立法院變成極少數。若再修法讓「不分區立委」也可罷免，則等到2026年地方選舉及2028年總統立委大選，國眾兩黨就將走向泡沫化。

這當中台灣也必須扶植一個，以「台灣大同社會」即「福利社會」偉大願景作為中心思想的強大「新台派反對黨」，和民進黨作「良性的政黨競爭」，這才是台灣走向「長治久安」的政黨政治，也能讓台灣達到富強康樂的境界。

全台罷團日前在中選會遞交罷免第一階段聯署同意書。（資料照）

這次國眾兩黨摧毀台灣，人民不用憂傷，化悲憤為力量站出來投下「罷免同意票」，讓在野黨變成國會少數最重要，這也是危機轉化為轉機的關鍵點。同時在危機的歷練中，人民成功完成罷免，這也正顯示了人民的「理性與道德」民主素養更提升了一個層次。

這也是另一種轉機，讓台灣從此走向「民主成熟期」的途徑。因為人民是國家的「主人」，是民主政治的基石。只有人民的民主素養優異，才能夠「選賢與能」，這也是民主政治圓滿成功的不二法門。

（作者為退休教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法