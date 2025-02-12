自由開講》沖繩「無聲滲透」計畫 台日需攜手抵禦中共威脅

◎ 茜茜

沖繩作為美日同盟在亞太地區的重要軍事據點，其地緣戰略位置使其在潛在的臺海衝突中扮演關鍵角色；然而，中國透過「無聲滲透」的手段，試圖利用沖繩的經濟困境與歷史仇恨，挑撥當地居民與日本中央政府的關係，並試圖削弱美日聯盟的防禦能力。

沖繩作為美日同盟在亞太重要軍事據點，地緣戰略位置非常重要。圖為一架美國空軍KC-135加油機從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛。（美聯社）

沖繩獨立運動人士雖否認接受中國資助，但他們也承認，中國希望看到一個不受美日軍事影響的「獨立琉球」；在此情勢下，臺灣政府可透過揭露中共對沖繩的影響，鞏固與國際社會的合作關係，同時提升自身民主形象，贏得更多國際支持與認同。

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中共「無聲滲透」策略與沖繩地區的挑撥手法

中國對沖繩的影響行動顯然具備高度的系統性與隱秘性，從媒體宣傳到外交布局，處處顯露其削弱美日聯盟的野心；透過強調駐日美軍基地對沖繩居民生活的影響，中共試圖放大當地民眾對日本中央政府的不滿，激化矛盾，削弱沖繩居民對中央政府的支持；此外，中共還利用經濟援助與文化交流為名，滲透當地社會，甚至意圖設立地下警察局以擴大控制力，這些手法不僅對沖繩民眾的認知產生影響，也對亞太地區的地緣政治穩定構成挑戰。

沖繩獨立運動的脆弱點與中共的暗中操作

沖繩獨立運動雖表面上否認與中共有直接聯繫，但其主張「去美日化」的立場與中共的戰略目標不謀而合，中國透過資金、外交人事與學術研究中心的設立，間接支持沖繩獨立運動，試圖營造沖繩應該脫離美日軍事影響的輿論氛圍；若這些運動獲得更多支持，不僅可能削弱美日聯盟在臺海衝突中的應對能力，也將使中國在亞太地區的戰略地位更為穩固；因此，防範中共利用沖繩問題擴大其影響力，對臺灣、日本與整個民主陣營來說至關重要。

日媒揭露有大約200個假帳號煽動沖繩獨立。圖為中共五星標誌和電腦程式碼示意圖。（路透檔案照）

臺灣如何揭露中共惡行並提升自身國際形象

面對中共在沖繩的滲透手法，臺灣可以採取主動姿態，與國際友人合作揭露其背後的戰略目的；首先，臺灣可透過智庫研究、國際媒體合作，曝光中共干涉沖繩的具體案例，讓全球關注中共如何利用經濟與歷史手段擴張其影響力；其次，臺灣應善用自身的民主價值與資訊透明度，向國際社會展示中共手段對地區穩定的威脅，進一步強化民主陣營的合作；同時，邀請沖繩學者與獨立運動人士參與討論，將焦點聚焦於中共的操縱行為，而非簡單批判當地的主張，避免被解讀為干涉他國內政。

深化臺日合作，鞏固民主價值防線

臺灣可與日本攜手應對中共在沖繩的滲透行動，深化雙方在國防與資訊分享方面的合作；具體而言，臺灣可協助日本提升對中共「灰色地帶行動」的抵禦能力，例如提供關於中共滲透模式的分析與反制策略；此外，臺灣應推動與日本民間團體的合作，共同促進沖繩地區的經濟發展，減少中共利用經濟困境進行滲透的可能性；透過持續深化臺日合作，臺灣不僅能鞏固區域安全，也能進一步彰顯民主自由對抗專制威權的價值，贏得更多國際支持。

結論

中共對沖繩的「無聲滲透」不僅挑戰美日同盟，也對亞太地區的穩定構成威脅；面對這種情勢，臺灣應積極與國際友人合作，揭露中共的隱秘行動，同時透過自身的民主價值與資訊透明度，展現對地區穩定的貢獻；深化臺日合作，不僅能有效抵禦中共擴張，亦能為臺灣在國際舞臺贏得更多認同，進一步鞏固臺灣作為民主燈塔的地位。

（作者為研究生）

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