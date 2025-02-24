二尖瓣出問題時，患者可能出現頭暈、胸悶、心悸、呼吸急促等症狀，活動耐受度也逐漸下降，李紹榕醫師提醒，二尖瓣疾病的治療必須依據病患的年齡、瓣膜狀況、併發症風險及整體健康狀況來判斷，為了避免心臟功能持續惡化，一定要及早接受治療。

◎ 照護線上

（取自貼文）

60多歲的陳女士（化名）患有中度二尖瓣閉鎖不全，某天因突然喘得厲害，而被送到急診室。衛生福利部雙和醫院心臟血管外科主治醫師李紹榕表示，「經過檢查後，發現二尖瓣閉鎖不全已惡化為重度，導致急性症狀發生，故安排患者接受了二尖瓣修補手術，讓瓣膜恢復正常功能，並持續觀察。」

頭暈、胸悶、喘 當心二尖瓣膜出問題！嚴重恐心臟衰竭

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「心臟裡有四個瓣膜，幫助維持血液流動的方向，而二尖瓣位於左心房與左心室間，會在左心房收縮時打開，左心室收縮時關閉。」李紹榕醫師指出，二尖瓣膜可能出現狹窄或逆流的狀況，二尖瓣狹窄（Mitral Stenosis）的原因可能與風濕性心臟病有關，由於瓣膜鈣化、組織增厚，導致瓣膜無法完全開啟，讓血液無法順利從左心房流至左心室，造成左心房壓力上升，可能引發肺高壓、心房顫動、呼吸困難等問題；二尖瓣逆流（Mitral Regurgitation）的原因包括瓣膜鬆弛、瓣膜腱索異常、瓣膜結構破壞等，導致瓣膜閉鎖不全。當左心室收縮時，部分血液逆流回左心房，造成左心室與左心房負荷增加，長期可能導致心臟衰竭。

二尖瓣出問題時，患者可能出現頭暈、胸悶、心悸、呼吸急促等症狀，活動耐受度也逐漸下降，李紹榕醫師提醒，二尖瓣疾病的治療必須依據病患的年齡、瓣膜狀況、併發症風險及整體健康狀況來判斷，為了避免心臟功能持續惡化，一定要及早接受治療。

瓣膜損壞不擔心 置換手術專家解析

針對二尖瓣狹窄，大多會建議更換人工瓣膜，幫助患者獲得穩定且明確的療效；二尖瓣逆流，則大多會先嘗試進行瓣膜修補手術，但若是感染已對瓣膜造成嚴重破壞便得考慮瓣膜置換手術。李紹榕醫師進一步分享，「案例陳女士經討論後，雖先採二尖瓣修補手術，但是在幾個月後二尖瓣閉鎖不全的狀況又漸漸惡化，為避免病情加劇，建議患者接受二尖瓣膜置換手術。」

二尖瓣置換手術可以採用傳統開胸手術或微創手術。李紹榕醫師分析，傳統開胸手術的優點是視野清晰，且可以同時處理多個瓣膜或其他心臟問題；微創手術的優點是傷口較小、術後疼痛較輕、恢復期較短，但是因為視野受限，不易處理多重病變。在手術前，醫師都會和患者與家屬詳細討論，根據患者的年齡、健康狀況、病情嚴重度等，共同選擇合適的手術方式。

瓣膜選擇不擔心 置換手術專家解析

除了手術方式之外，人工瓣膜的選擇也是術前必須討論的重點。李紹榕醫師說，一般而言，65歲以上患者常優先考慮「生物瓣膜」，50歲以下患者較傾向使用「機械瓣膜」。

機械瓣膜的使用年限較長（約20-30年），但若未來瓣膜再次受損，通常需重新使用傳統開胸手術更換瓣膜；生物瓣膜的使用年限雖較機械瓣膜稍短，但優點是若未來瓣膜退化，可透過經導管瓣膜置換術進行，侵入性較低。

（取自貼文）

隨著科技進步，目前有新型乾式生物瓣膜，材質經過特殊處理，可以突破傳統生物瓣膜的使用年限，可上達約10-15年，趨近於機械瓣膜。另外，新型乾式牛瓣膜較豬瓣膜具更大的瓣膜有效開口面積（EOA），提供給病患在生活上更佳的血液流動力。

李紹榕醫師說，針對心臟相關術式，患者不必過於擔心與畏懼，現臨床手術經驗越來越完善，過程中可能附帶的中風風險僅約1-3%，且越年輕風險越低，提醒患者可以透過共享決策（SDM），與醫師共同討論，將有助於選擇適合的手術方式與瓣膜類型。並以雙和醫院心臟血管外科團隊為例，能夠提供多元且全方位的心臟血管外科治療，無論是傳統開胸手術、微創手術、達文西機械手臂輔助手術、經導管手術，均能熟練執行，提供給患者完善的照護。

本文經授權轉載自【照護線上】 二尖瓣狹窄或逆流都會影響心臟功能，修補、置換人工瓣膜解析，心臟血管外科醫師圖文懶人包

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