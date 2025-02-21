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照護線上》減少意外懷孕，掌握生育計畫！手臂避孕植入劑解析，婦產科醫師圖文懶人包

現今的避孕方式相當多元，邱士芸醫師分析，避孕方式在臨床上又可分為短效型及長效型。短效型避孕方式包括保險套、口服避孕藥、避孕貼片、陰道環等；長效型可逆避孕方式則有手臂避孕植入劑、子宮內避孕器等選擇。
照護線上

照護線上

2025/02/21 09:30

◎ 照護線上

（取自貼文）（取自貼文）

懷孕生產對女性身心與生活所有層面，都會帶來極大的影響性，減少意外懷孕、掌握生育計畫，是所有適齡女性的重要課題，金安心醫院副院長邱士芸醫師表示，到婦產科諮詢避孕方式的女性，通常不外乎是因為暫時沒有生育計畫、產後希望暫時避孕、或曾使用口服避孕藥但常忘記服用，想諮詢其他更適合自己的避孕方式等三種類型。

現今的避孕方式相當多元，邱士芸醫師分析，避孕方式在臨床上又可分為短效型及長效型。短效型避孕方式包括保險套、口服避孕藥、避孕貼片、陰道環等；長效型可逆避孕方式則有手臂避孕植入劑、子宮內避孕器等選擇。

（取自貼文）（取自貼文）

簡便、長效、成功率高 30秒植入有效期可達3年

在這麼多的避孕方式中，較令女性朋友好奇與詢問的，為才剛引進台灣的手臂避孕植入劑，此新型長效可逆的避孕方法，目前超過100多個國家使用，且也是許多在台灣的外國人選擇的避孕方式，可提供持續3年超過99%的避孕成功率。植入劑的體積和一根火柴棒差不多，植入上臂的皮下後將持續釋放黃體素，邱士芸醫師進一步說明，「手臂避孕植入劑的最佳植入時機為生理期第一至第五天，其成份與某些口服避孕藥類似，原理皆是透過維持體內黃體素濃度，達到抑制排卵、抑制子宮內膜增厚，讓受精卵無法著床，達到避孕的效果。

邱士芸醫師指出，「植入過程簡單且近乎無感，於門診即可進行。通常會選擇局部麻醉非慣用手的上臂內側後植入，平均操作時間不到30秒。」而取出方式也非常簡單，約2分鐘可完成移除，且取出後可快速恢復正常月經週期，重啟懷孕計畫。

避孕方式革新 幫助掌握生育計畫

手臂避孕植入劑的問世，解決了許多傳統避孕方式的缺點。邱士芸醫師說，相較於口服避孕藥、避孕貼片、陰道環，手臂避孕植入劑的使用者不必每天、每週、或每月的記得服藥或更換，就能輕鬆確保穩定的避孕成功率；除了不會因「忘記」引發可能懷孕的壓力與恐慌，將避孕裝置植入在不影響日常生活的手臂內側部位皮下，也可避免子宮有異物而引發不適或發炎。

（取自貼文）（取自貼文）

提到以往的臨床案例，邱士芸醫師指出，曾有患者因產後忙碌，忘記吃口服避孕藥導致意外懷孕，且產後的女性朋友在選擇避孕方式要特別留意，因為產後子宮尚未完全恢復，若放置子宮內避孕器可能增加脫落或移位的風險，此外，新手媽媽們也很關心避孕藥物是否會在哺乳時對寶寶造成影響。邱士芸醫師表示，「對於剛生產完暫無懷下一胎計畫的女性，手臂避孕植入劑不影響乳汁品質，也是一種友善的選擇！」建議想避孕的女性朋友可依照身體狀況、避孕目標和需求，與婦產科醫師討論最適合自己的避孕方案，自信愉快的掌控生育節奏。

（取自貼文）（取自貼文）

本文經授權轉載自【照護線上】減少意外懷孕，掌握生育計畫！手臂避孕植入劑解析，婦產科醫師圖文懶人包

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