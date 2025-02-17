法操》優良教師以「酒店查某」形容女學生，涉性騷、性霸凌恐終身不得聘任！

古人有云「師者，所以傳道、受業、解惑也。」，意思就是教師是傳授道理、傳授學問、解答問題、排解疑難的人。除此之外，教師更是道德觀、價值觀的傳遞者，老師的一言一行對學生來說都有很重大的影響力。

◎ 法操司想傳媒

古人有云「師者，所以傳道、受業、解惑也。」，意思就是教師是傳授道理、傳授學問、解答問題、排解疑難的人。除此之外，教師更是道德觀、價值觀的傳遞者，老師的一言一行對學生來說都有很重大的影響力。

國立台灣體育運動大學蔡姓專任教師，被控貼文竟以「酒店查某」形容女學生，女學生畢業後向校方申訴，調查小組認定性騷擾成立。（資料照）

不過近期有則新聞報導指出，國立台灣體育運動大學蔡姓專任教師，被控貼文竟以「酒店查某」形容女學生，蔡師曾任當事女學生的授課教師，女學生畢業後於2020年1月向校方申訴，指蔡師於2019年2月，在臉書撰文「手法媲美酒店查某！……別亂入座呀#陳小姐」，是影射且性騷擾她，校方委託性別平等教育委員會，調查認定蔡師性騷擾行為成立。



法官認為，「酒店查某」以現下一般社會的感受或理解，係指從事酒店業女陪侍人員，縱然職業應不分貴賤，然在社會通念上對於某些職業仍存有既定觀感或印象，一般女性被他人以「酒店查某」相稱，會有受冒犯，人格尊嚴減損，女學生也說，她是空服員、空服員不是酒店查某，心裡很不是滋味，感受很差，顯示蔡師貼文內容，損及女學生人格尊嚴。



涉性騷擾、性霸凌恐遭解聘或終身不得聘任



蔡姓教師在公開的臉書引射並性騷擾女學生，校方性平會認定確實有性騷擾行為，若情節重大恐遭學校解聘，甚至終身不得聘任。根據教師法第14條第1項第5款：「教師有下列各款情形之一者，應予解聘，且終身不得聘任為教師：經學校性別平等教育委員會或依法組成之相關委員會調查確認有性騷擾或性霸凌行為，有解聘及終身不得聘任為教師之必要。」



之所以解聘甚至終身不予聘任曾涉性騷擾及性霸凌的教師，是因為性騷擾及性霸凌對於正在求學階段、價值觀輔萌芽的學生來說影響嚴重，教師性騷擾、性霸凌學生恐讓學生蒙上一輩子也揮之不去的陰影，若任由學校繼續聘任這類教師，難保其他學生不會受害。



教師的一言一行及所傳遞的價值觀對學生而言有極大的影響力，求學階段難免會對自己的未來產生迷惘，若此時教師是以鼓勵、陪伴的方式指引學生，學生也可能獲得更大的成就，若教師是以指責、批判的態度面對學生，學生就很有可能擔心自己遭到責罵而不敢大展身手，也影響日後的表現。



新聞報導裡的女學生因任職「空服員」而遭到蔡姓教師的謾罵，學生想要選擇什麼職業是學生的自由，身為教師應該予以尊重並且支持，但蔡姓教師卻在臉書公開發文引射女學生是「酒店查某」實則做了最壞的示範，蔡姓教師的行為不僅傷害了女學生，更可能丟了飯碗，得不償失。

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本文經授權轉載自法操 優良教師以「酒店查某」形容女學生，涉性騷、性霸凌恐終身不得聘任！

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