自由開講》幼兒園將開學 要慎防流感

◎ 常遇秋

近日，48歲的大S因感染流感離世，震驚國人。

這不幸消息，同樣讓教育人員繃緊神經，因為再過幾天，中小學及附屬幼兒園就要開學了，小學與附屬幼兒園和安親班，稍有不慎，都可能成為流感的重災區。

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今年國人從國外感染流感，回到台灣才發病的案例很多，而且病毒都很強。偏偏各校園教室的空間都很小，人數卻很多，導致小學與幼兒園孩童交互感染的機率更高。

開學在即，面對來勢洶洶的流感，親師生應該做好防範措施，圖為孩童接種疫苗示意圖。（資料照）

衛福部一直宣導：「流行性感冒不是感冒」，這不是「名稱上」的差異，而是「死亡率」的重大差距。

「感冒」幾乎沒有併發重症的可能性，多半看醫生與吃藥即可；但是「流感」不是「感冒」，「流感」引發的併發症很多，常會因為大人的一時輕忽，導致小學生與幼兒喪命。

醫生不斷提醒，同時感染流感和新冠，致死率會增加4倍，老師與家長豈能輕忽？疾管署不斷提醒，不僅是65歲以上長者，嬰幼兒也都是流感變成重症的高危險群。

如果幼兒園生或小學生出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧），幼兒園與小學老師就該當機立斷，立即通知家長，最好盡速就醫。

預防宣導，勝於治療！國小與幼兒園教師要保護孩童，去對抗流感，應有以下的積極作為：1.呼籲學童儘早施打流感疫苗；2.督促學生要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等生活習慣；3.老師要讓教室內保持空氣流通；4.提醒學生若感染流感，盡速去看醫生，在家休養，以保護其他學童的健康。

這次大S因感染流感離世，對小學、幼兒園與安親班是項警訊。

學校即將開學，親師生應該做好防範措施，預防流感的重傷害，這才具有正面的教育意義，也才是利己利人的正面做法。

（作者為教育工作者）

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