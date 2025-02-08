晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》幼兒園將開學 要慎防流感

2025/02/08 08:30

◎ 常遇秋

近日，48歲的大S因感染流感離世，震驚國人。

這不幸消息，同樣讓教育人員繃緊神經，因為再過幾天，中小學及附屬幼兒園就要開學了，小學與附屬幼兒園和安親班，稍有不慎，都可能成為流感的重災區。

今年國人從國外感染流感，回到台灣才發病的案例很多，而且病毒都很強。偏偏各校園教室的空間都很小，人數卻很多，導致小學與幼兒園孩童交互感染的機率更高。

開學在即，面對來勢洶洶的流感，親師生應該做好防範措施，圖為孩童接種疫苗示意圖。（資料照）開學在即，面對來勢洶洶的流感，親師生應該做好防範措施，圖為孩童接種疫苗示意圖。（資料照）

衛福部一直宣導：「流行性感冒不是感冒」，這不是「名稱上」的差異，而是「死亡率」的重大差距。

「感冒」幾乎沒有併發重症的可能性，多半看醫生與吃藥即可；但是「流感」不是「感冒」，「流感」引發的併發症很多，常會因為大人的一時輕忽，導致小學生與幼兒喪命。

醫生不斷提醒，同時感染流感和新冠，致死率會增加4倍，老師與家長豈能輕忽？疾管署不斷提醒，不僅是65歲以上長者，嬰幼兒也都是流感變成重症的高危險群。

如果幼兒園生或小學生出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧），幼兒園與小學老師就該當機立斷，立即通知家長，最好盡速就醫。

預防宣導，勝於治療！國小與幼兒園教師要保護孩童，去對抗流感，應有以下的積極作為：1.呼籲學童儘早施打流感疫苗；2.督促學生要用肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等生活習慣；3.老師要讓教室內保持空氣流通；4.提醒學生若感染流感，盡速去看醫生，在家休養，以保護其他學童的健康

這次大S因感染流感離世，對小學、幼兒園與安親班是項警訊。

學校即將開學，親師生應該做好防範措施，預防流感的重傷害，這才具有正面的教育意義，也才是利己利人的正面做法。

（作者為教育工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書