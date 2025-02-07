矢板明夫觀點》川石會 料將討論台灣問題

安倍前首相和石破首相過去曾是長年的政敵，但在國家大事面前，安倍夫人還是以大局為重的。正是有了安倍夫人的各種建議，石破首相這次才能夠安心地坐上飛往華府的飛機。我相信「台灣的好朋友」安倍夫人，也一定在川普總統和石破首相面前，替台灣說了很多好話。

◎矢板明夫

日本的石破茂首相將出發訪問美國，於美東時間7日與川普總統舉行會談。川普總統上任還不到三個星期，在接見以色列總理納坦雅胡之後，終於要進行美日首腦會談了。對石破首相來說，可以說是心中的一塊石頭終於落了地。見面的順序沒有被排在習近平、普丁、金正恩等獨裁者的後面，算是保住了「美國最親密同盟國」的面子。

日本的石破茂首相將出發訪問美國，於美東時間7日與川普總統舉行會談。（取自貼文）

有意思的是，石破首相出發前對日本媒體表示，將和川普總統討論台灣問題。他說「我們知道，川普總統非常關注台灣。」

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川普總統就任前 專程招待安倍昭惠

川普總統最近幾個月，幾乎很少談論到台灣，石破怎麼會知道川普對台灣很關注呢？答案也很簡單。一定是安倍晉三前首相的夫人昭惠女士告訴他的。川普總統在就任前，專程招待安倍夫人到家中作客，並共進晚餐。席間一定談了很多事情。安倍夫人事後雖然沒有向媒體透露談話內容，但一定向石破首相做了詳細的彙報。

美國總統川普（左）和夫人梅蘭妮亞（右），就任前在海湖莊園接待前日相安倍晉三遺孀安倍昭惠（中）。（取自梅蘭妮亞X平台粉專）

安倍前首相和石破首相過去曾是長年的政敵，但在國家大事面前，安倍夫人還是以大局為重的。正是有了安倍夫人的各種建議，石破首相這次才能夠安心地坐上飛往華府的飛機。我相信「台灣的好朋友」安倍夫人，也一定在川普總統和石破首相面前，替台灣說了很多好話。

所以，我認為川普總統和石破首相在會談後的聯合聲明中，一定會提到台灣海峽。而且很可能會有「反對單方面用武力改變現狀」等中國不喜歡的說法。

在日本國內少數執政的石破首相，很難在增加國防預算、開放日本市場等方面做出讓步。即使做出讓步，回國後也一定會被國會否決。所以，能夠和美國達成一致、又不被日本國內反對的，應該只剩下台海這個議題了。

就任以後，對中國政策一直軟弱，被國內外媒體視為「親中派」的石破首相，希望這次訪美，能讓中國失望一次。石破首相，加油！

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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