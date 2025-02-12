自由開講》面對中國灰色攻擊 台灣不能再遲疑？！

◎ 史里

2025年初，一場資安風暴再度引發全球關注！

中國開發的AI 模型DeepSeek AI在春節期間突然爆紅，隨即引發資安疑慮，甚至導致美股大幅下挫。然而，不到兩天，事件的真相逐漸浮現：這場風波極可能是中國的灰色攻擊，透過技術滲透與輿論操控，擾亂市場、測試國際社會的應對能力。

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中國開發的AI 模型DeepSeek AI在春節期間突然爆紅，隨即引發資安疑慮。（路透檔案照）

這起事件不僅揭露中國在AI領域的進展，更令人擔憂的是——中國如何取得輝達（NVIDIA）的高階晶片？美國自2022年起已對中國祭出嚴格的晶片出口管制，AI訓練所需的A100、H100晶片本應無法進入中國，但DeepSeek AI的運行顯示中國仍擁有大量高效能運算能力。此事甚至驚動美國前總統川普，特別約談輝達執行長黃仁勳，重申加強美國技術和人工智慧領導地位的重要性，也可以看未來美國的反制措施。

美國總統川普與輝達執行長黃仁勳日前會晤，雙方討論了DeepSeek、半導體與AI政策。（法新社）

然而，在國際社會高度戒備中國科技滲透之際，台灣內部卻因藍白聯手的亂政而動盪不安。國會擴權、內政混亂、國防預算縮減，使台灣在面對中國威脅時顯得更加脆弱。特別是在國防領域，預算削減恐怕會影響對美軍購計畫，進一步衝擊台美關係。川普雖然在2024年大選後尚未確定對台政策走向，但若台灣內部削弱自身防衛能力，美國可能調整對台態度，甚至影響未來的軍事合作。

瑞典國防學者Marcel Mangold曾警示：「中國知道，它的勝利有一半寄託於台灣人民的沉睡。」當中國加強滲透、全球局勢劇變，若台灣人民對內政失序與國防削弱無感，等同於讓中國不戰而勝。

在這場內外夾擊的局勢下，台灣人民不能再抱持僥倖心理。2025年，台灣將面臨一場關鍵的民主考驗——大規模罷免行動是否能阻止藍白亂政，守住台灣民主與國防？面對中國的持續滲透、美國的戰略調整、台灣內部的政治紛擾，人民必須看清局勢，拒絕親中勢力的操弄，為台灣的安全與未來做出正確選擇。



（作者為台南市市民）



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