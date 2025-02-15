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自由開講》解讀川普總統的關稅行動

2025/02/15 20:00

◎ 鄭書堯

根據2025年2月3日美智庫-戰略與國際研究中心（CSIS）影片，由CSIS 經濟安全與技術部主席Navin Girishanakar 和CSIS 學者William Alan Reinsch、Philip Luck 和Joseph Majkut 剖析美總統川普（Donald Trump）引用《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA）對中國、加拿大和墨西哥徵收關稅的使用情況，並評估其影響對美國經濟、技術和能源安全的影響等內容， 筆者反思台灣隨著川普政府上台後迅速推動其「美國優先」政策，以及對墨西哥、加拿大及中國等主要貿易夥伴加徵高額關稅，這一舉措引發了全球經濟震盪，同時對台灣的半導體、能源及整體經濟恐造成深遠影響。

美國總統川普上任後展開一連串的課徵關稅行動。（法新社案照）美國總統川普上任後展開一連串的課徵關稅行動。（法新社案照）

川普對中美關稅戰的升級，對全球供應鏈結構產生重大衝擊

台灣作為全球半導體製造的重要樞紐，其晶片產業高度依賴美國市場，根據我國經濟部統計，台灣對美國的電子產品出口占比近80%，若川普政府對台灣晶片徵收100%關稅，美國晶片價格可能上漲59%，嚴重影響美國高科技企業的競爭力。 這不僅提升了美國消費者的成本，亦可能迫使台灣企業重新評估其國際布局策略。

另外，川普政府對墨西哥和加拿大加徵25%的關稅，對台灣在這兩國的投資設廠產生直接影響。多數台商在墨西哥設廠進行電子產品組裝及汽車零部件生產，面對美國高關稅，企業必須考慮關稅成本的轉嫁能力與生產基地的多元化。然而，這一策略的實施需耗費大量人力與資金，且可能面臨東南亞國家的政策與市場不確定性。

傳出台積電正在考慮調漲代工價格，以因應川普徵收關稅所帶來的不確定風險。示意圖。（法新社）傳出台積電正在考慮調漲代工價格，以因應川普徵收關稅所帶來的不確定風險。示意圖。（法新社）

在能源領域，台灣高度依賴來自加拿大的石油供應。川普對加拿大能源產品徵收10%的關稅，將直接推高台灣能源成本，影響台灣企業的生產運營效率。此外，能源價格的上升也可能加劇台灣的能源安全問題，進一步影響經濟穩定。

半導體產業作為台灣經濟的支柱，面臨雙重挑戰

一方面，台積電在美國亞利桑那州的巨額投資雖然有助於分散風險，但由於先進製程技術的獨特性，美國尚無法完全取代台灣的核心製造能力。另一方面，川普政府可能要求更多台灣企業在美國設廠，以促進美國製造業回流，但這將面臨技術轉移及高昂成本的困難。 孫明德指出，台灣半導體在全球供應鏈中的無可替代地位，使得直接徵收關稅將對美國高科技產業造成重大打擊，而川普政府的政策效果仍需觀察。

在應對策略上，台灣企業需加強供應鏈韌性，探索「中國+1」的布局模式，將部分生產線轉移至東南亞國家如馬來西亞與越南，以分散風險並降低對單一市場的依賴。同時，政府應積極協助台商尋找新的市場機會，並提供相關的稅務與法律支持，確保企業能夠靈活應對變局。川普的關稅政策對台灣的影響既有挑戰亦有機遇。台灣需在全球經濟格局中，靈活調整策略，強化產業競爭力，並深化與美國及其他盟國的合作，以在不確定的國際環境中維持經濟穩定與成長。

（作者為國立中山大學博士生、海洋實務工作人員）


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