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自由開講》不容異音 中共強制「被精神病」59人震驚國際

2025/02/22 21:00

◎茜茜

中共政府長期以來以各種手段排擠異己，從言論打壓到濫用司法程序，無所不用其極，近年「被精神病」的手段愈發普遍，不僅侵犯人權，更揭露出中共治理模式中對異議的零容忍及體制性的壓迫根源。

中國白紙革命後，陸續傳出支持抗爭的人士遭秋後算帳，一名天津南開大學的講師也因此被強送至精神病院。（擷取自推特）中國白紙革命後，陸續傳出支持抗爭的人士遭秋後算帳，一名天津南開大學的講師也因此被強送至精神病院。（擷取自推特）

根據BBC調查，至少59人因挑戰或批評當局被強制送入精神病院，承受藥物、電療及心理上的多重折磨，這不僅造成受害者深重傷害，也突顯中共利用醫療資源進行政治鎮壓的惡劣手法；本文將分析「被精神病」對個體及社會的影響，並討論臺灣如何透過國際合作揭示中共人權惡行，提升自身形象與國際地位。

中共藉「被精神病」製造恐懼與壓迫

「被精神病」是中共用以打壓異議者的政治工具，其目的是透過醫療手段抹殺個體的批判能力與行動力，製造全面的心理壓迫；例如張俊傑、李宜雪等人的案例顯示，當局並非基於醫療需求，而是以精神病診斷為藉口強制收押異議者，並藉藥物與電療破壞其正常思維能力；這種手段不僅侵害個人尊嚴，還在社會層面製造恐懼效應，迫使更多潛在批評者噤聲，從而鞏固專制體制。

曾向中國國家主席習近平畫像潑墨的中國湖南籍女子「潑墨女孩」董瑤瓊多次被關進精神病院。圖為昔日直播朝習畫像「潑墨」過程。（取自網路）曾向中國國家主席習近平畫像潑墨的中國湖南籍女子「潑墨女孩」董瑤瓊多次被關進精神病院。圖為昔日直播朝習畫像「潑墨」過程。（取自網路）

國際視角下的中共人權紀錄警示

「被精神病」現象再度凸顯中共惡劣的人權紀錄，也讓國際社會看見中共對內部異議的無情鎮壓，雖然中國2013年頒布《精神衛生法》意圖杜絕濫權，但實踐上此法律形同具文，無法制衡公權力對醫療資源的濫用；此類行為已引發國際關注，並成為討論中國人權問題的焦點，國際社會對此現象的揭露與譴責，不僅有助於提升人權議題的重視，也為臺灣提供了聯合各國對抗中共的契機。

臺灣的應對策略：揭露真相與形象塑造

作為民主典範，臺灣應積極揭露中共壓迫人權的惡行，透過與國際媒體、非政府組織及人權機構合作，讓更多人了解「被精神病」的實際案例與背後的政治意圖；同時，臺灣也可提供平臺，接納流亡異議者，協助其發聲，進一步展現臺灣對普世價值的支持，並鞏固民主盟友對臺灣的正面印象。

深化國際合作，共同對抗專制壓迫

臺灣應與美、英、歐盟及其他民主國家合作，推動國際人權倡議，要求中共為「被精神病」等行徑負責；在聯合國相關會議、國際法庭及多邊組織中，揭露中共壓迫手段的系統性，爭取國際輿論的支持；透過外交與經濟合作，深化臺灣與民主國家的關係，建立共同抵禦專制擴張的多邊聯盟，從而保障自身安全並提升國際地位。

結論

中共濫用「被精神病」的手法，是對基本人權的赤裸踐踏，其影響已不僅限於受害者個體，而是威脅整個社會的自由與公正。臺灣應善用國際平臺，聯合民主盟友揭露中共的系統性壓迫，並透過展現民主與人道價值，鞏固國際支持，打造兼具人道關懷與戰略安全的國際形象，確保臺灣在專制浪潮中的穩固地位。

（作者為研究生）

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