自由開講》霸權對決～美中交鋒

◎何翊瑞



中共中央總書記習近平在人民大會堂上率領各界人士舉行春節團拜，此次談話中看似暖意融融，卻飽含深意，不外乎強硬回復24日美中雙方通話的態度，其中總書記習近平除了重點提及「香港、澳門及臺灣同胞」外，更要求要各界須堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，防範外部衝擊，深化改革，全面貫徹黨的發展上。

中共中央總書記習近平。（歐新社檔案照）

一、美中交鋒

眾所皆知新上任的美國國務卿盧比歐（Marco Antonio Rubio）與中共政委、外交部長王毅於1月24日在台灣議題上進行交手，且在美中雙方的談話中多次擦出濃厚的火藥味，期間盧比歐闡述充分反映美國總統川普（Donald John Trump） 在戰略上試圖遏制中共不公平的貿易競爭環境，唯有平衡，未來才能採取「合作性競爭」模式，對於區域盟友的承諾，川普政府也特別針對中共對台灣及南海的脅迫表達嚴重關切，畢竟中共極度的軍事擴張早已破壞區域穩定，而常年的蠻橫行徑更是引發眾多國家抗議，中共為了追求自身最大利益妄想以武力進行脅迫妥協，導致隔閡與對立衝突不斷加劇，此種惡性的挑釁引起眾多國家的強烈反應，並且紛紛採取制裁措施試圖限制中共的影響力。

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二、中共對台灣立場

美國國務卿盧比歐（右）與中國外交部長王毅交鋒。（法新社、路透，本報合成）

在美中談話交鋒中，中共政委、外交部長王毅重點強調台灣自古以來就是中國領土一部分，中方絕不允許把台灣從中國分裂出去，並且希望美國要有大國的樣子，不能背信棄義，此種警告意味相當濃重，畢竟身為戰狼外交代表人物，把外交場合動用激烈情緒言語是王毅的特長，為了轉化中共內部矛盾引發國人的強烈共鳴，各種挑釁的言語更是如出一轍。

但是要曉得中共對於風格嗆辣的戰狼外交通常是狡兔死走狗烹，從外交部長秦剛再到外交部長發言人趙立堅，眾多戰狼外交官不是藉以平調失去蹤跡就是突然消失匿跡，此種手段也引發中共內部的寒蟬效應產生龐大的反感情緒。

三、結論

對於中美此次談話，我國外交部對於美方持續關切台海情勢給予肯定及歡迎，更發布聲明表示中方對於台灣各種悖離現實的言論表達嚴正抗議，台灣與中華人民共和國關係更是互不隸屬。

筆者認為台灣許多立場雖然保持中立，但在對兩岸的議題上卻步步退讓，只會讓中共氣焰高漲，此現況如同美國建國國父之一漢彌爾頓（Alexander Hamilton）主張：倘若國家軟弱而可受人欺侮，就會失去保持中立的特權。

眼看各國家對於中共的侵犯無不採取強硬的反擊措施，反之我國眾多退將與立委卻是在台灣內部不斷分化，成為中共代言人，美國第六任總統亞當斯（John Quincy Adams）主張：國家若沒有隨時自我防衛武力，就無法享受自由和獨立。

我國政府應正視中共對台威脅，不管對內對外，一昧的呼籲及抗議是無法改善於現況，中共仍然每日派遣共機與共艦在臺海威脅，就連金門對面的大嶝島和小嶝島之間也不斷地填海造陸興建翔安機場逐漸縮短兩岸的距離，未來更會衝擊我國飛安。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

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