自由開講》總統走春劃出「國泰民安」重點～反詐保平安

◎林書立

新年期間總統賴清德走訪各大廟宇除了祈求媽祖保佑台灣國泰平安、更提醒民眾千萬不要相信通訊軟體詐騙外，也強調注意中國併吞企圖越來越強，成功的闡述2025「國泰」與「民安」的重點核心。

賴清德總統（右）過年走春祈福，在桃園市中壢仁海宮發放新春福袋。（記者李容萍攝）

縱觀全球犯罪趨勢，許多研究已經提警告，組織犯罪的黑幫主要收入，已經從毒品走向詐欺，因為詐欺與毒品最大的不同，在於詐欺離不開基礎建設，新年期間很多來自訊息農場的假消息，聲稱妙瓦底已經被「捋虎鬚」？中國已經逮捕7萬人？千萬不能相信這些假訊息，因為依據2023年BBC的調查顯示中南半島詐欺人口約50萬人，CNN的調查僅緬甸與柬埔寨也有22萬人從事詐騙，因此詐騙仍如野火燎原般，燒向掉以輕心的人。

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從臉書轉LINE就是詐欺

「想投資賺錢」的民眾，正是詐欺集團的首要目標，主要手法先使用開放型社群媒體如「臉書」分享賺錢心得，再帶到封閉型社群媒體如「LINE」，此時被害人不自覺已被拖到網中，再邀請進入「投資群組」，此時民眾小心翼翼請教群組中的「前輩」，而卸下心防，殊不知請教群組中的前輩，就是「請鬼拿藥單」。

打詐新四法生效後 詐欺改走小路

打詐新四法通過後，已難以看見「假謝金河們」，然而，詐欺改走三條小路，「假贈書、真詐欺」、「真名人、假留言」、「真社團、假成員」，成立沒有投放廣告資金的群組，分享理財經驗、致贈投資理財書，或是到真理財名人或公司網頁下留言，吸引好奇民眾加入，甚至加入新手媽媽或寵物社群，與群內民眾博感情，先獲取信任，過年後再出手。

打詐新四法通過後，已難以看見「假謝金河們」。圖為反詐騙宣導海報。（圖片來源：屏東縣政府警察局恆春分局臉書）

過年詐欺休漁期，養魚不釣魚

正因為過年期間，詐欺集團都返鄉過年了，所以這段時間是詐欺集團的「休漁期」，這段期間詐欺集團僅透過網路去培養「新被害人」，透過假帳號養魚但不釣魚，等到返回詐欺海外機房，才會開始集中火力詐欺，因此，妙瓦底等地尚未受到影響，僅是進入休漁期，沒有被「捋虎鬚」。

網路零信任、親友互相提醒 提款前先問165

賴清德總統在西螺福興宮化身打詐打使，呼籲民眾不要相信陌生人網路投資邀約。（記者鄭旭凱攝）

總統過年期間到廟宇提醒的「反詐欺」議題，廟宇旁懸掛的紅布條，就是希望民眾可以利用過年團聚時間，一起跟親友談論反詐欺議題，問問長者，有無「專員」要來收款？問問晚輩有無準備「出國領高薪」?問問同輩有無認識「網路知心人」、「理財好網友」，總之，詐欺已經讓世界真假難辨，唯有回到實體世界、投資要找有開門合法營業公司、借問隔壁的派出所，可免費24小時撥打的「165」，才能看好你的辛苦資金，2025轉帳提款前，還是先打165問問吧。

（作者為現職員警）

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