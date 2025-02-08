李忠憲的思考》再說一次 反對不在籍投票、電子投票、通訊投票！

許多人搞錯了民主最重要的事情，以為是「投票」，其實不是，是「計票」。票要怎麼算，什麼是有效票，什麼是無效票，才是真正的重點。

◎李忠憲

每隔一陣子就會發作一次，藍白立委又想要改變投票方式，再把以前寫的文章拿出來分享一下！

國民黨立委許宇甄（左起）、王鴻薇等人去年上任沒多久，就批民進黨以「抗中保台」為名，違憲擋不在籍投票。（資料照）

20240127貼文〈反對不在籍投票、電子投票、通訊投票〉



藍白立法委員可能會把這個外表看起來進步、內藏危害台灣國家安全的投票方式，當成立法院開議合作的第一案。

許多綠的朋友搞不清楚狀況，可能也會支持這個法案，有些看似進步的東西在別的地方沒有太大問題，在台灣可能會是國家的重大危機，「數位身分證」就是一個明顯的例子。

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通訊投票方便，但有什麼問題？拜登勝選，川普一直強調超過時間的投票，不能計算，「算合法的票，他已經贏了」。

通訊投票方便，但有什麼問題？拜登勝選，川普一直強調超過時間的投票，不能計算。圖為美國2020總統大選投票。（美聯社檔案照）

「一件事情往往必須造成嚴重的影響，才能顯現它的重要性」，沒有舉足輕重，通訊投票也不會有人認為有什麼關係，研究或從事資訊安全的人對此特別有感觸。

我只問一個問題：如果通訊投票或不在籍投票的票數決定了總統大選的勝負，這個國家有多少人可以接受？會不會造成革命或動盪？

許多人搞錯了民主最重要的事情，以為是「投票」，其實不是，是「計票」。票要怎麼算，什麼是有效票，什麼是無效票，才是真正的重點。

「通訊投票」有時間差的問題，不易確定投票者的身分，還有難以即時匿名溯源，問題不少。預先投票，決策點的訊息不對等，也沒辦法反悔。

「不在籍投票」表面上是方便了念大學不住在家裡的學生，實際上提供一個管道可以控制投票意志的方法。

最簡單的就是：

1. 如果所有在中國的台商，全部集中「不在籍在金門馬祖投票」。

2. 藉由不在籍的投票方式，威脅利誘集中某一些可操控的族群在某個城市不在籍投票。

「電子投票」的問題又更多，我之前寫了一篇文章把它放在留言。

這些影響的層面相當可怕，會造成台灣的民主一夕滅亡！

在民主的政府，權力由秘密投票與計票結果政權轉移。接受政權轉移人與當事人必須是完全肯定選舉結果的公平公正，對獲勝者的合法性質疑，可以破壞這個國家的政治生態，甚至帶來暴動和革命。

台灣目前的選舉，雖然有些逆流，但整體而言非常穩健可靠，所以那些以進步為名的改革，什麼通訊投票、不在籍投票、電子投票等等，大家千萬不要被迷惑，好好的幹嘛要改？

獨裁政權或其代理人通常是以各種手段建立和維繫權力，有投票不一定有民主。權力也可以採取選舉舞弊方式繼續維持下去，如果這種行為沒有被人發現，選舉結果將不再由我們所投的票和公民決定，甚至沒有人會發現我們早就已經失去了民主，因為我們會一直投票下去。

目前選舉的方式在信任的方面，沒有很大的問題，任何人和政黨都可以方便監督計票的過程。

目前選舉的方式在信任方面，任何人和政黨都可以方便監督計票的過程。（資料照）

在民主的政府，權力是由選舉的秘密計票結果政權轉移。接受政權轉移人與當事人必須是百分之百肯定選舉結果的公平公正：對獲勝者的合法性質疑，可以破壞這個國家的政治生態，甚至帶來暴動和革命，或是外國勢力的藉機入侵。

選舉的公正性只能通過公開選舉程序，公開向民眾驗票才能成功，就是所謂的民主控制可以得到保證。在目前的投票中，成千上萬的普通公民可以證明選舉的結果。

好好的為甚麼要去改它，為了方便和效率破壞可靠度的作法，不一定是進步。信任是非常珍貴的，什麼都無法取代！

其實我之前已經寫過一些文章反對，那些文章我把它放在留言！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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