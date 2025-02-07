自由開講》朱立倫洗白濫刪預算 將「政策問題」簡化成「數字問題」

◎細菌先生

國民黨主席朱立倫針對藍白大幅削減總預算而引發的民意反彈，所作出「政府的每一分預算，都是納稅人的血汗錢，絕不容許任何浪費」的發言，乍聽之下似乎有理，強調了預算管理的重要性。然而，進一步檢視這一表態與實際行為的差距，不難發現其中的矛盾與誤導。

國民黨主席朱立倫5日主持中常會。（記者塗建榮攝）

身為「立法委員」的職責，本應在審慎評估下妥善「分配」國家的財政資源，保障政府能合理且有效地推動各領域政策。然而藍白政黨選擇在預算削減上「無差別濫刪」，這一行為早已不僅是簡單的「節省」問題，而是在於其政治動機的明顯性——即阻撓執政黨的政策推行，藉此累積「民怨」指向執政黨。

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這樣的做法，讓立法委員應有的專業性和公正性被驟然抹去，取而代之的是狹隘的政治計算與鬥爭，忽略了國家整體發展與人民福祉。

進一步檢視朱立倫主席的言論，他將政府各部會提出的預算規劃「妖魔化」，似乎在指責這些預算是對納稅人資金的「浪費」。但實際上預算的制定，通常經過多數討論與審核，是各部門根據其「政策目標」、「社會需求」及「長期發展」規劃所做出的詳盡計劃。在此基礎上，隨意大量砍掉預算，無疑將影響政府各部會的推動能力，對國家治理的長遠目標及民生工程，必然造成不利影響。

朱立倫主席強調的「錯誤能源政策」及「台電上千億元撥補」之說，試圖將預算削減合理化。然而，這一操作將複雜的「政策問題」簡單化為財務「數字的問題」，是一種迎合「民粹」、忽略「問題本質」的做法。

藍白聯手將經濟部今年度挹注台電經費一千億兩萬元預算全數減列。電價恐面臨調漲。（資料照）

「能源政策」與「電力公司的財政狀況」是高度「技術性問題」，非僅「削減預算」即可解決。以「預算削減」作為政治鬥爭工具，實則於問題解決不利。 朱立倫此番言論，試圖為藍白政黨共謀的「無差別濫刪預算」正名，卻無法掩蓋其中「虛偽」與「功利本質」。藍白政黨這樣的做法，不僅是對國會制度的蔑視，也是對民主政治倫理的挑戰。

當政治人物選擇以此為操作手段，非但未能履行為民服務的莊嚴承諾，反而有損於國家的治理能力及國民的福祉。民眾應保持清醒，不被言論所蒙蔽，認清其中政治算計，進而在民主程序中表達真正的訴求與期待。

（作者為政治幕僚）

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