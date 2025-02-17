自由開講》「數位安全素養」列入教育課綱 打詐方能竟其功！

◎ 范振家

在台灣，「你今天被騙了嗎？」這句看似玩笑的問候語，卻反映了詐騙犯罪已滲透至社會日常的嚴峻現實。

賴總統到警政署肯定對治安維護的貢獻，並勉勵員警突破詐騙不到10％低破案率。（資料照）

根據賴清德總統於警政署年終署務會報中公布的數據，台灣每日平均發生五百至六百件詐騙案件，年總數高達十八萬兩千五百件，一年三六五天，但破案率不到一成，代表還有超過九成的未破案件還要繼續努力。此外，涉及詐騙的巨額不法財產，大多未能成功追回。這些令人觸目驚心的數據顯示，詐騙犯罪已經演變為一種高技術化、跨國化、分工明確的產業型態，亟需社會各界攜手合作，共同應對。

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從犯罪學的角度來看，財產犯罪包括竊盜、搶奪、強盜、恐嚇取財與詐欺等類型。多年來，除了詐欺犯罪，其餘財產犯罪的案件數、財損金額及被害人數均呈現明顯下降趨勢。唯獨詐欺犯罪逆勢攀升，不僅讓台灣背上「詐騙之島」的污名，也讓民眾談詐色變。

政府將「打詐」列為治安重點工作。圖為反詐騙宣導海報。（圖片來源：屏東縣政府警察局恆春分局臉書）

即便政府已將「打詐」列為治安重點工作，整體成效卻未能讓社會感受到足夠的安全感。尤其是近期台灣民眾被騙至緬甸、柬埔寨等地從事詐騙，甚至遭受非人道待遇，讓詐騙議題進一步升級為國際層面的重大挑戰，並揭示出台灣在政策、執法與民間應對能力上的不足。

深入檢視電信網路詐騙的發展趨勢，可以發現詐騙犯罪已朝向「產業鏈模式」與「跨境組織化」方向進化。詐騙集團透過高度分工，將招攬成員、技術研發、虛擬貨幣洗錢及「下線」運營等環節進行切割，以降低整體被查緝的風險。犯罪集團依賴通訊科技與網路平台，使得詐騙行為輕易跨越國界、隱匿蹤跡。這類犯罪形態的高度適應性，使單純依靠法律制裁、警力擴增或技術反制等手段，難以根除其運作基礎。

數位時代帶來前所未有的便利與發展空間，卻也引發了新型犯罪的挑戰。網路與科技改變了人們的溝通與交易方式，也讓犯罪者能以更隱蔽、高效的方式牟取利益。他們利用人性對財富與便利的渴望，結合資訊不對稱與技術落差，短時間內取得鉅額非法利益。

面對層出不窮的詐騙手法，若僅依賴警方或司法機關的打擊，往往只是「治標不治本」。真正的關鍵在於，全體國民是否具備足夠的「免疫力」，也就是辨識可疑訊息、保護個人資料，以及對「快速致富」誘惑的警惕性與批判思考能力。這正是「數位安全素養與防詐教育」必須納入正式課綱的根本原因。

「數位安全素養與防詐教育」須納入正式課綱，才可幫助學生從小建立「數位安全免疫力」。示意圖。（資料照）

年輕世代對網路與科技的依賴日益增強，然而，數位環境的開放性與匿名性，為詐騙犯罪提供了大量機會。如果學生未能具備基本的數位風險意識，極易成為犯罪集團的目標。另一方面，透過在學校教育階段系統化地推動防詐觀念，不僅可幫助學生從小建立「數位安全免疫力」，也能透過長期教育，在社會層面逐步形成對詐騙的普遍防範意識。這些措施不僅能保護學生個人，更能讓未來的台灣社會遠離「詐騙之島」的陰影。

「人性始終抵抗不了詐騙」這句話，顯示了詐騙犯罪在快速發展的數位時代中，與人性弱點的深刻碰撞。將數位安全素養與防詐教育納入課綱，不僅是理想，更是刻不容緩的必要措施。只有讓下一代從小學會判斷訊息真偽，養成警惕心與批判思考能力，才能有效縮減犯罪集團的操作空間，進一步打造一個安全、可靠且充滿信任的數位未來。

（作者為管理學博士）

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