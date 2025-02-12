自由開講》中共統戰侵台再升級！基層台辦企圖影響台灣地方治理

◎ 茜茜

福建省近期針對重點縣市單獨設置臺辦並強化對臺融合發展平臺，此舉反映中共持續透過基層滲透與統戰手段，試圖深入影響臺灣社會結構，並藉由政策層層下放，達成對臺「以和促統」的策略目標，中共此等行徑不僅侵害臺灣主權，亦威脅臺灣基層民主運作；面對此局勢，臺灣需從內部強化防禦機制，並藉由國際合作共同抵制中共的統戰擴張行為，守護臺灣主權及民主價值。以下從四個層面進行探討。

中國福建省近期針對重點縣市單獨設置臺辦，將強化融合發展平台。示意圖。（路透檔案照）

福建強化對臺基層滲透的統戰目的

福建將對臺工作體系下放至縣市層級並專設臺辦，顯示中共統戰行動的組織化與系統化趨勢，其目標在於滲透臺灣基層社會，包括村里、宮廟及基層社團，藉此影響地方輿論並瓦解臺灣內部共識；中共此舉與其「閩臺融合示範區」政策相呼應，試圖以文化、經濟交流為名，實質達成「促統」目的。這不僅是統戰的延伸，更是對臺灣民主制度的挑戰。

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臺灣如何因應基層滲透的威脅

面對中共基層滲透，臺灣應強化基層防禦，從內部建構「反統戰機制」；首先，應加強基層幹部與民間團體的教育與意識培訓，協助其辨識並抵制中共統戰手段；其次，應完善法律與政策規範，避免中國資金透過地方管道滲透基層；最後，政府應強化基層輿論引導，透過公部門與民間合作，提升臺灣人民對中共統戰策略的敏感度，並凝聚對民主與主權的支持。

深化臺美合作，強化抵制統戰的國際行動

臺灣可藉此機會深化與美國及其他民主國家的合作，共同防範中共統戰威脅，臺灣可分享自身對中共統戰手法的經驗，協助其他國家提升防禦能力；此外，臺美間應加強基層民主與社會韌性的交流合作，透過教育與基層治理經驗分享，形成對抗中共滲透的「民主防線」，國際間也可建立信息共享平臺，統一反制中共統戰行徑。

中國對台一連串宗教交流活動，目標在於滲透台灣基層社會。首屆閩台城隍文化活動去年11月就在平潭登場。（圖取自網路）

國際社會如何聯手捍衛民主價值

國際社會應共同譴責中共藉統戰滲透他國基層的行為，並採取更具實質性的行動；首先，民主國家應針對中共基層統戰的擴張採取聯合制裁，限制其在國際社會的統戰活動空間；其次，可藉由國際論壇與組織，如G7或IPAC（國會對華政策跨國聯盟），形成對抗中共統戰的多邊聯盟，並呼籲全球關注此問題，透過多邊合作與全球輿論壓力，遏制中共對臺灣及其他民主國家的基層滲透。

福建重點縣市單獨設置臺辦的舉措，顯示中共統戰行動的深入化與基層化，對臺灣主權構成嚴重挑戰；臺灣必須積極因應，強化內部防禦機制，並深化與國際民主國家的合作，共同抵制中共統戰滲透，捍衛民主價值；唯有透過國內外合作，臺灣才能在中共的壓力下，穩固自身主權與基層民主，向國際展現臺灣的韌性與決心。

（作者為研究生）

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