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自由開講》中共統戰侵台再升級！基層台辦企圖影響台灣地方治理

2025/02/12 13:00

◎  茜茜

福建省近期針對重點縣市單獨設置臺辦並強化對臺融合發展平臺，此舉反映中共持續透過基層滲透與統戰手段，試圖深入影響臺灣社會結構，並藉由政策層層下放，達成對臺「以和促統」的策略目標，中共此等行徑不僅侵害臺灣主權，亦威脅臺灣基層民主運作；面對此局勢，臺灣需從內部強化防禦機制，並藉由國際合作共同抵制中共的統戰擴張行為，守護臺灣主權及民主價值。以下從四個層面進行探討。

中國福建省近期針對重點縣市單獨設置臺辦，將強化融合發展平台。示意圖。（路透檔案照）中國福建省近期針對重點縣市單獨設置臺辦，將強化融合發展平台。示意圖。（路透檔案照）

福建強化對臺基層滲透的統戰目的

福建將對臺工作體系下放至縣市層級並專設臺辦，顯示中共統戰行動的組織化與系統化趨勢，其目標在於滲透臺灣基層社會，包括村里、宮廟及基層社團，藉此影響地方輿論並瓦解臺灣內部共識；中共此舉與其「閩臺融合示範區」政策相呼應，試圖以文化、經濟交流為名，實質達成「促統」目的。這不僅是統戰的延伸，更是對臺灣民主制度的挑戰。

臺灣如何因應基層滲透的威脅

面對中共基層滲透，臺灣應強化基層防禦，從內部建構「反統戰機制」；首先，應加強基層幹部與民間團體的教育與意識培訓協助其辨識並抵制中共統戰手段；其次，應完善法律與政策規範，避免中國資金透過地方管道滲透基層；最後，政府應強化基層輿論引導，透過公部門與民間合作，提升臺灣人民對中共統戰策略的敏感度，並凝聚對民主與主權的支持

深化臺美合作，強化抵制統戰的國際行動

臺灣可藉此機會深化與美國及其他民主國家的合作，共同防範中共統戰威脅，臺灣可分享自身對中共統戰手法的經驗，協助其他國家提升防禦能力；此外，臺美間應加強基層民主與社會韌性的交流合作，透過教育與基層治理經驗分享，形成對抗中共滲透的「民主防線」，國際間也可建立信息共享平臺，統一反制中共統戰行徑。

中國對台一連串宗教交流活動，目標在於滲透台灣基層社會。首屆閩台城隍文化活動去年11月就在平潭登場。（圖取自網路）中國對台一連串宗教交流活動，目標在於滲透台灣基層社會。首屆閩台城隍文化活動去年11月就在平潭登場。（圖取自網路）

國際社會如何聯手捍衛民主價值

國際社會應共同譴責中共藉統戰滲透他國基層的行為，並採取更具實質性的行動；首先，民主國家應針對中共基層統戰的擴張採取聯合制裁，限制其在國際社會的統戰活動空間；其次，可藉由國際論壇與組織，如G7或IPAC（國會對華政策跨國聯盟），形成對抗中共統戰的多邊聯盟，並呼籲全球關注此問題，透過多邊合作與全球輿論壓力，遏制中共對臺灣及其他民主國家的基層滲透

福建重點縣市單獨設置臺辦的舉措，顯示中共統戰行動的深入化與基層化，對臺灣主權構成嚴重挑戰；臺灣必須積極因應，強化內部防禦機制，並深化與國際民主國家的合作，共同抵制中共統戰滲透，捍衛民主價值；唯有透過國內外合作，臺灣才能在中共的壓力下，穩固自身主權與基層民主，向國際展現臺灣的韌性與決心。

（作者為研究生）

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